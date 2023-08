16 atores da novela Elas por Elas que já morreram

Mais de quarenta anos se passaram desde que a clássica Elas por Elas foi ao ar pela primeira vez nas telinhas, por conta disso, muitos nomes do elenco já se despediram do público. De autoria de Cassiano Gabus Mendes, o folhetim ocupou a faixa das 7 em 1982 e até hoje é uma das produções mais lembradas da telinha. Veja quais atores da novela Elas por Elas que já morreram e relembre personagens.

Eva Wilma | atores da novela Elas por Elas

A atriz Eva Wilma viveu uma das protagonistas de Elas por Elas, a personagem Márcia. Ela era a responsável na história por reunir as sete amigas de escola que não se falavam há 20 anos e não podia imaginar que sua vida viraria de cabeça para baixo depois disso. Esposa de Átila (Mauro Mendonça), ela ficava viúva depois do reencontro e descobria que o marido tinha outra. Mas por não conseguir descobrir a identidade da amante, ela contratava o detetive Mário Fofoca (Luis Gustavo), que tinha a missão de encontrar a tal mulher. O que eles não imaginavam é que a outra era Wanda (Sandra Bréa), amiga de Márcia e irmã de Mario.

Eva Wilma faleceu aos 87 anos de idade em maio de 2021. Na época, ela estava internada no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, desde o mês de abril para o tratamento de problemas cardíacos e renais, devido a complicações de um câncer de ovário. Sua última novela foi O Tempo não Para, de 2018, na faixa das sete.

Aracy Balabanian | atores da novela Elas por Elas

Aracy Balabanian é a morte mais recente entre os atores de Elas por Elas da versão de 1982. Ela faleceu em agosto de 2023, aos 83 anos de idade. A famosa lutava contra um câncer de pulmão desde o final de 2022 e estava internada na época do óbito na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro, para o tratamento de um tumor. As últimas aparições de Aracy Balabanian em novelas foram participações em Malhação: Vidas Brasileiras (2018) e Pega Pega (2017) na faixa das sete. Nos últimos anos, ela participou também de Juntos a Magia Acontece: Especial de Natal (2019) e Sai de Baixo: O Filme (2019).

Em Elas por Elas, Aracy viveu a personagem Helena. Ela era uma mulher rica e ambiciosa, casada com Jayme (Carlos Zara), homem que na juventude roubou da amiga Adriana (Esther Góes). Mãe de Gil (Lauro Corona), ela na verdade não era a mãe biológica dele, pois o rapaz foi trocado na maternidade por Mirian (Tássia Camargo), filha de Adriana. Porém, Helena não sabia disso e tudo foi um plano orquestrado pelo pai dela, Miguel (Mário Lago), que queria um herdeiro para sua fortuna.

Maria Helena Dias

Maria Helena Dias também faleceu há pouco tempo, a atriz se foi aos 91 anos de idade no começo do mês de agosto de 2023, poucos dias antes de Aracy. De acordo com informações divulgadas pelo cemitério em que a famosa foi velada, a causa da morte foi infarto e pneumonia. A atriz estava longe da televisão desde 2007, quando atuou na série Carga Pesada e pouco antes esteve em Cobras & Lagartos (2006). Já no cinema, seu último trabalho foi o filme Vazante (2017).

Em Elas por Elas, ela interpretava Carmem, que por ser um pouco acomodada, ficava muito animada ao ser convidada para o reencontro com as amigas tantos anos depois. Esposa de Rubão (Ivan Cândido) e mãe de Vic (Ana Helena Berenguer) e Elton (Cássio Gabus Mendes), ela vivia em conflito com o cunhado René (Reginaldo Faria), que morava em sua casa. Quem tentava ajeitar a relação da dupla era Rubão, que trabalhava muito para cuidar da família, mas era alegre e amoroso e doido pelos filhos.

Mila Moreira | atores da novela Elas por Elas

A atriz Mila Moreira morreu em dezembro de 2021, aos 75 anos de idade, vítima de uma parada cardíaca após uma gastroenterite. Ela estava internada no Hospital CopaStar, na zona sul do Rio de Janeiro. A última novela de Mila Moreira foi a Lei do Amor, entre 2016 e 2017, em que interpretou Gigi, uma ex-modelo. Antes disso, ela também esteve em Sangue Bom (2013).

No elenco da novela Elas por Elas, Mila Moreira interpretou outra das protagonistas, a personagem Marlene. Ela era uma mulher solteira que vivia com os pais, Silvio (Paulo Gonçalves) e Wilma (Lupe Gigliotti), e era a mais jovem do grupo. Gostava de namorar, mas não conseguia manter um romance por muito tempo, o que a deixava triste.

Sandra Bréa

Sandra Bréa foi a primeira entre as protagonistas de Elas por Elas a morrer. Ela faleceu há mais de duas décadas, em maio de 2000, aos 47 anos, vítima de um câncer de pulmão, que foi diagnosticado no final de 1999. Ela foi contaminada pelo vírus HIV nos anos 90 e falou abertamente sobre o assunto, em busca de conscientização. Sua última novela foi Felicidade (1991 - 1992).

Na novela de Cassiano Gabus Mendes, Sandra Bréa interpretou Wanda, filha de Evilásio (Felipe Carone) e Raquel (Ana Ariel), e irmã de Mário Fofoca (Luis Gustavo). Ela solteira, ainda vivia com os pais e trabalhava para ajudar a família. Na história, ela se envolvia com Átila sem saber que era o marido de Márcia, amiga que reencontrou 20 anos depois. Após a morte do amantes, ela fica com medo de ter seu segredo descoberto.

Lauro Corona é um dos atores da novela Elas por Elas que morreu

Lauro Corona interpretou Gil na novela Elas por Elas. Ele foi criado por Helena (Aracy Balabanian) e Jayme(Carlos Zara), mas na verdade era filho de Adriana (Esther Góes), o que nem ele ou seus pais sabiam. Gil foi trocado na maternidade com Mirian (Tássia Camargo) pelo pai de Helena, o rico Dr. Miguel (Mário Lago), que buscava um herdeiro para seu patrimônio. Seu destino esbarra no de Mirian, com quem começa a namorar, mas a moça não é bem tratada pela sogra Helena, que nem faz ideia que é sua verdadeira mãe.

Lauro Corona faleceu em julho de 1989, poucos dias após completar 32 anos de idade, devido infecções variadas e complicações decorrentes do HIV. Sua última novela foi Vida Nova, em que interpretou o português Manuel Victor. Antes disso, ele esteve também em Direito de Amar (1987), Memórias de um Gigolô (1986) e Corpo a Corpo (1984).

Carlos Zara na lista de atores da novela Elas por Elas que já morreram

Carlos Zara interpretava Jayme, marido de Helena e pai de Gil. Na juventude, ele foi namorado de Adriana, mas acabou envolvido com Helena, com quem depois seguiu a vida e criou família. Na profissão, ele cuidava das indústrias do sogro, papel que assumiu desde que subiu no altar com Helena, com quem não concordava em tudo, mas buscava não contrariar. Ele não fazia ideia que Gil não era seu filho de verdade e que sua herdeira era Mirian.

Veterano das telinhas, Carlos Zara morreu em dezembro de 2002, aos 72 anos de idade, vítima de falência múltipla de órgãos e insuficiência respiratória, em decorrência de um câncer de esôfago. Ele estava internado no Sírio-Libanês, em São Paulo, na época. Zara estava longe das telinhas desde 1999, quando esteve na série Mulher. Sua última novela foi Por Amor (1997 - 1998), de Manoel Carlos.

Mário Lago

Outro veterano das telinhas, Mário Lago também morreu em 2002, alguns meses antes de Carlos Zara, no final do mês de maio. Ele tinha 90 anos de idade e faleceu por conta de problemas respiratórios. Alguns meses antes, ele já havia passado pelo hospital por outros problemas de saúde, como uma pneumonia bilateral bacteriana, infecção urinária e um enfisema pulmonar, o que fragilizou o quadro do ator. Seu último papel foi o do Doutor Molina em O Clone (2001 - 2002).

Em Elas por Elas, Mário Lago interpretou Miguel, o poderoso pai de Helena. Ele era viúvo e dono de uma grande fortuna. Seu maior segredo na história era a troca das crianças de Helena e Adriana. Ele queria um neto para deixar seu negócio, por isso subornou uma enfermeira no hospital, pegou Gil e colocou a neta biológica Mirian em seu lugar, sem que Helena, Jayme ou Adriana soubessem de nada.

Luis Gustavo | atores da novela Elas por Elas

Luis Gustavo interpretou o icônico personagem Mário Fofoca, um detetive particular que era irmão de Wanda e filho de Evilásio e Raquel. Ele era solteiro, atrapalhado e meio esquecido. Um pouco azarado também, ele tinha dificuldade para resolver os casos que caíam em sua mesa. Depois de morte de Átila, marido de Márcia, ele era contratado pela viúva, que queria descobrir quem foi a amante do amado. Ele aceita o trabalho sem saber que estaria correndo atrás da própria irmã.

Grande nome das telinhas, o ator Luis Gustavo faleceu em setembro de 2021, aos 87 anos de idade, vítima de complicações de um câncer no intestino. Ele era irmão de Elenita Sanchez, que foi casada com Cassiano Gabus Mendes, autor de Elas por Elas. Seu último papel nas telinhas foi o de Heitor Laroche em Malhação: Vidas Brasileiras (2018), avó dos personagens Tito (Tom Karabachian) e Garoto (Pedro Maya). Pouco depois disso, ele gravou seu último projeto dos cinemas, Sai de Baixo: O filme (2019).

Felipe Carone

Felipe Carone viveu Evilásio na novela Elas por Elas de 1982, o pai de Wanda e Mario Fofoca, e marido de Raquel. Com dificuldades financeiras, ele se sentia muito injustiçado por ter não dinheiro e tinha esperanças que o filho se tornaria um famoso detetive particular, por isso o apoiava na carreira. Já com Wanda, suas preocupações iam para o lado do casamento, ele tinha medo que a jovem não conseguisse se casar.

O ator Felipe Carone faleceu em março de 1995, aos 74 anos de idade, vítima de um câncer no esôfago, diagnosticado alguns anos antes, em 1993. Ele estava internado há algum tempo na Clínica Sorocaba, em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro, antes do falecimento. Seu último papel foi o de Bexiga, no programa Você Decide. Sua última novela foi Despedida de Solteiro (1990 - 1991).

Ana Ariel | atores da novela Elas por Elas

Ana Ariel interpretou Raquel na novela de Cassiano Gabus Mendes, a esposa de Evilásio e mãe de Wanda e Mario Fofoca. Diferente do marido, ela não entendia a escolha do filho por ser detetive particular. Ela considerava o ofício estranho e por isso o provocava sempre que possível. Em relação a Wanda, suas preocupações eram parecidas com as de Evilásio, ela se preocupava que a jovem encontrasse um bom marido e era boa e carinhosa com ela.

A atriz faleceu em fevereiro de 2004, aos 73 anos de idade. A causa da morte não foi divulgada. Ana Ariel ficou conhecida por vários trabalhos que realizou durante as décadas de 1970 e 1980, como Selva de Pedra (1972), O Bem-Amado (1973), Gabriela (1975), Saramandaia (1976), Cabobla (1979), Amor com Amor se Paga (1984), Hipertensão (1986), Sassaricando (1987), entre outras. Seu último folhetim foi Vale Tudo (1988 - 1999), em que interpretou a comadre de Rute (Zilka Salaberry).

Lupe Gigliotti

Mãe da diretora Cininha de Paula e irmã de Chico Anysio, Lupe Gigliotti faleceu em dezembro de 2010, aos 84 anos de idade. Ela estava lutando contra um câncer de pulmão, diagnosticado dois anos antes. A assessoria da famosa na época revelou que ela estava em seu apartamento, em Copacabana, na Zona Sul, do Rio de Janeiro, quando faleceu. Suas últimas novelas foram Cama de Gato (2009 - 2010) e Sete Pecados (2008).

Em Elas por Elas, Lupe Gigliotti era Wilma, mulher casada com Silvio (Paulo Gonçalves), e mãe de Marlene. Ela se preocupava muito com a herdeira, por ela já ter passado dos 30 anos de idade e ter tido vários namorados, mas nunca um relacionamento sério de verdade que tenha se mantido.

Laerte Morrone

Laerte Morrone interpretou em Elas por Elas o personagem Roberto, o advogado de Átila (Mauro Mendonça), marido de Márcia, e amigo da família. Após a morte de Átila, Roberto se aproximava de Márcia, que ajudava a deixar a par de tudo o que rolava na empresa do ex-marido. Porém, ele não concordava com a ideia de Márcia em achar a amante que estava com o personagem de Mauro Mendonça na hora de sua morte.

Laerte Morrone faleceu em abril de 2005, aos 72 anos de idade, vítima de uma embolia pulmonar. Na época, ele estava internado em um hospital de São Paulo para uma cirurgia de vesícula. Seus últimos trabalhos foram ao ar entre o final de 1990 e o começo dos anos 2000. O curta O Barato é ser Careta (2000), as novelas Tiro & Queda (1999) e Estrela de Fogo (1998) e a minissérie O Desafio de Elias (1997).

Ivan Cândido da novela Elas por Elas

Ivan Cândido faleceu em maio de 2016, aos 84 anos de idade, em decorrência de uma pneumonia. Ele estava internado no Hospital São Lucas, em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, onde ficou no CTI (Centro de Tratamento Intensivo). Ele estava afastado das telinhas há uma década, sua última novela foi Cobras & Lagartos (2006) e o último filme Zuzu Angel (2006).

Em Elas por Elas, Ivan Cândido foi Rubão, o marido de Carmem. Ele era um bom pai para Vic e Elton, adorava os filhos, era alegre e carinhoso. Os problemas em sua casa envolvia o conturbado relacionamento da esposa com seu irmão, René (Reginaldo Faria), um advogado solteiro sem projeção de vida que morava com eles.

Ana Helena Berenger | atores da novela Elas por Elas

Ana Helena Berenger interpretou Vic na trama de Elas por Elas, a filha de Carmem com Rubão. Como sua família não tinha tantos recursos, para ela o dinheiro era essencial e sonhava com a ideia de se casar com um homem rico. Diferente da mãe, ela não vivia em conflito com o tio René e adorava as histórias do advogado. Ao longo da trama, acabava se envolvendo com (André de Biase), filho de Márcia.

Ana Helena Berenger faleceu aos 48 anos de idade, em julho de 2009, vítima de um câncer de mama. Na época, ela estava morando na Califórnia, nos Estados Unidos, e estava afastada das telas brasileiras há muitos anos. Seus últimos trabalhos foram Californa Casanova (1991), CBS Summer Playhouse (1988) e Casanova - Adorável Sedutor (1987), os três no país da América do Norte. Por aqui, seu último trabalho foi Grande Sertão: Veredas (1985).

Paulo Gonçalves | atores da novela Elas por Elas

O ator Paulo Gonçalves interpretou Silvio na novela de 1982, o marido de Wilma e pai de Marlene. Ele era um homem trabalhador e que não fazia corpo mole para conseguir o sustento da família, mas tinha dificuldade para manter tudo em ordem. Sobre os relacionamentos da filha, que acabavam muito rápido, ele a incentivava, pois tinha esperança que conseguira um relacionamento estável, que seria a solução para seu futuro.

Paulo Gonçalves morreu em julho de 1986, pouco anos depois de atuar em Elas por Elas. Ele tinha 61 anos de idade e foi vítima de um câncer no pâncreas. Suas últimas novelas foram Selva de Pedra (1986), Amor com Amor se Paga (1984) e Pão Pão, Beijo Beijo (1983).

