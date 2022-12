Novela Elas por Elas elenco hoje: por ondam os atores 40 anos depois?

A novela Elas por Elas foi exibida na Globo em 1982 e conta a história de sete amigas de um colégio, que se reencontram vinte anos depois de suas formaturas. Depois de quarenta anos de sua exibição original, a trama vai entrar no catálogo do Globoplay em janeiro de 2023. Veja como está o elenco de Elas por Elas hoje.

Como está hoje a atriz Aracy Balabanian, a Helena de Elas por Elas?

Aracy Balabanian interpretou Helena em Elas por Elas, uma das sete protagonistas. A mulher é casada com Jayme (Carlos Zara), que no passado era namorado de sua amiga Adriana (Ester Góes). Ela tem um filho, Gil (Lauro Corona), mas não sabe que o menino foi trocado ao nascer pelo filho de Adriana.

Hoje, Aracy Balabanian está com 82 anos de idade. A última aparição da atriz na televisão foi em 2018, quando ela fez uma participação em Malhação: Vidas Brasileiras. A atriz mantém uma conta no Instagram, mas o perfil é privado para a família e amigos.

Esther Góes, a Adriana

Assim como Helena, Adriana, personagem de Ester Góes, não sabe nada sobre a troca das crianças. No passado, perdeu seu grande amor Jayme para Helena, mas diz não guardar ressentimentos. No entanto, tem embates com a "amiga" após descobrir que sua filha Mirian (Tássia Camargo) está namorando Gil.

A atriz atualmente está com 76 anos de idade e segue trabalhando como atriz. No ano passado, ela fez parte do elenco de Gênesis (2021), da Record, na fase Jornada de Abraão. Ela também esteve em Coisa Mais Linda (2019), série da Netflix.

Maria Helena Dias, a Carmem - Elas por Elas elenco hoje

A personagem de Maria Helena Dias é quem mais se anima com o reencontro das amigas do colégio. É casada com Rubão (Ivan Cândido), com quem tem dois filhos, Vic (Ana Helena Berenguer) e Elton (Cássio Gabus Mendes).

Hoje, a atriz está com 88 anos de idade. Ela não aparece em novelas desde 2006, quando esteve em Cobras e Lagartos. Desde então, abandonou a carreira artística e sumiu das telinhas. Portanto, não se sabe o que ela está fazendo atualmente e também não há fotos novas.

Joana Fomm, a Natália

Natália, interpretada por Joana Fomm, é uma mulher solteira que vive com seu irmão mais novo, Carlos (Herson Capri). A personagem é obcecada para descobrir quem de seu amigos do colégio é responsável pela morto de seu outro irmão, ainda na infância.

Joana Fomm hoje está com 83 anos de idade. Ela também está sumida das telinhas: seu último trabalho foi em 2019, quando participou do seriado República do Peru. Ela também esteve em alguns episódios de Sob Pressão, série disponível no Globoplay.

Mauro Mendonça, o Átila - Elas por Elas elenco hoje

Átila, interpretado por Mauro Mendonça, é casado com Márcia (Eva Wilma), com quem tem três filhos, Yeda (Cristina Pereira), Ivan (André de Biase) e Cris (Thais de Campos). No entanto, ele mantém um caso extraconjugal com Wanda (Sandra Bréa).

Hoje, Mauro tem 91 anos de idade. O ator não aparece nas telinhas desde 2016, quando esteve em Êta Mundo Bom! no papel de Dr. Inácio. Ele é pai de Mauro Mendonça Filho, diretor de novelas da Globo. Com Rosamaria Murtinho, ele também teve mais dois filhos, Rodrigo Mendonça e João Paulo Mendonça.

Reginaldo Faria, o René

O personagem de Reginaldo Faria era René, irmão de Rubão (Ivan Cândido). Para conseguir ter sucesso na carreira de advogado, ele está sempre atrás de um grande caso que lhe dê a projeção que ele tanto deseja. Ao longo da trama, se apaixona por Yeda (Cristina Pereira), filha de Márcia (Eva Wilma).

Reginaldo esteve recentemente em Um Lugar ao Sol (2021), novela das nove exibida no ano passado, no papel de Aníbal. Anteriormente, ele esteve em Espelho da Vida (2018). Hoje, ele está com 85 anos.

Cristina Pereira, a Yeda - Elas por Elas elenco hoje

Yeda é uma mulher solitária que sonha em encontrar o amor de sua vida. A filha mais velha de Márcia (Eva Wilma) e Átila (Mauro Mendonça) é muito insegura e não acredita nas intenções de René (Reginaldo Faria), que se aproxima dela, pois acredita que o rapaz só está interessado em seu dinheiro.

Hoje, a atriz tem 72 anos de idade. Neste ano, fez parte do elenco do seriado Eleita, da Amazon Prime Video, no papel de Márcia. Sua última novela da Globo foi em 2020, com Salve-se Quem Puder.

Nathalia Timberg, a Eva - Elas por Elas elenco hoje

Nathalia Timberg interpretou Eva, a enfermeira responsável por troca os filhos de Helena (Aracy Balabanian) e Adriana (Ester Góes). Ela é única que sabe sobre o segredo dos bebês.

A atriz hoje está com 93 anos de idade e está sumida das telinhas desde 2019. Seu último trabalho foi no seriado Sob Pressão, no papel de Alice Barone, e em A Dona do Pedaço, interpretando Gladys.

Tássia Camargo, a Mirian - Elas por Elas elenco hoje

Tássia Camargo viveu Mirian, a filha de Adriana (Ester Góes) trocada quando ainda era bebê. É bastante temperamental e fiel a seus princípios. Ao longo da trama, se envolve com Gil (Lauro Corona).

Atualmente, aos 61 anos, ela mora em Portugal, para onde se mudou em 2017. Seu último trabalho foi em uma novela portuguesa, Valor da Vida (2019). A artista também participou da peça de teatro portuguesa Os Profissionais em 2021, comédia que fala sobre as desventuras no mercado de trabalho.