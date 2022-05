Elenco da 4 temporada de Stranger Things: veja os novos personagens

Para sua temporada final, Stranger Things foi superdimensionada. Seus episódios são mais longos, suas histórias são múltiplas, suas locações são mais amplas e seu elenco se expandiu além de qualquer medida razoável. O elenco da 4 temporada de Stranger Things apresenta muitos rostos novos, além dos velhos conhecidos dos fãs da série.

Para nos orientar através da nova multidão, aqui está uma introdução aos alunos do ensino médio Eddie, Chrissy, Jason, Argyle, Patrick, Angela, Vickie e sua conselheira, a Sra. Kelly; tipos militares Dmitri (Valar Morghulis, camarada!) e o tenente-coronel Sullivan; o enfermeiro do hospital psiquiátrico Peter Ballard e o residente e enfermeiro Victor Creel , interpretados por ninguém menos que A Nightmare on Elm Street ‘s Robert Englund. E nem são todos eles…

A nova temporada estreia dia 27 de maio de 2022.

Robert Englund/Kevin L. Johnson como Victor Creel – Elenco da 4 temporada de Stranger Things

As crianças de Stranger Things são todas filhas de Freddy agora! Na quarta temporada, a lenda do terror Robert Englund ( A Nightmare on Elm Street ) interpreta Victor Creel, “um homem perturbado acusado de um terrível assassinato em Hawkins na década de 1950” que está preso em um hospital psiquiátrico local desde então. Creel foi apresentado pela primeira vez, interpretado por Kevin L. Johnson, de Ozark, neste teaser de flashback dos anos 1950, que mostra sua jovem família sorridente se mudando para sua casa antes que as coisas comecem a dar errado.

Em 1986, quando a quarta temporada acontece, a Creel House se tornou um marco infame de Hawkins, que Steve, Dustin e companhia entrarão em sua busca por respostas.

Joseph Quinn como Eddie Munsen

A quarta temporada de Stranger Things mostra a turma se formando no ensino médio e se matriculando na Hawkins High, onde eles se misturam com alunos mais velhos, como Eddie Munsen. Interpretado pelo ator britânico Joseph Quinn (Dickensian, Strike, Game of Thrones ), Munsen é um mestre de masmorras de hair metal que lidera a sociedade de D&D The Hellfire Club. No espectro do ensino médio, ele cai diretamente na categoria ‘aberração’ e mora em um estacionamento de trailers com seu tio Wayne, interpretado por Joel Stoffer, da Agents of SHIELD.

Tom Wlaschiha como Dmitri – Elenco da 4 temporada de Stranger Things

Os fãs de Game of Thrones reconhecerão Wlaschiha como o Homem Sem Rosto Jaqen H’ghar, um assassino que muda de identidade com problemas de pronome que treina Arya Stark para se tornar “Ninguém” na Casa do Preto e Branco. O ator alemão ele interpreta Dmitri, “um guarda prisional russo inteligente. Mas ele pode ser confiável?”.

Jamie Campbell Bower como Peter Ballard

Caius da franquia Crepúsculo e o jovem Gellert Grindelwald nos filmes de Harry Potter, Jamie Campbell Bower é um rosto familiar na tela. O ator britânico de 34 anos na foto acima, sem fantasia, interpreta Peter Ballard na quarta temporada de Stranger Things, um personagem descrito como “um homem carinhoso que trabalha como enfermeiro em um hospital psiquiátrico. Cansado da brutalidade que ele testemunha dia após dia, Peter finalmente vai se posicionar?.

Grace Van Dien como Chrissy Cunningham

A atriz e diretora de 26 anos Grace Van Dien ( The Village , Greenhouse Academy , The Binge ) interpreta a líder de torcida de Hawkins High, Chrissy, descrita como “a garota mais popular da escola” e a namorada do capitão de basquete Jason (veja abaixo). Mas nem tudo é o que parece com Chrissy, avisa sua descrição oficial de personagem: “Sob a superfície aparentemente perfeita há um segredo obscuro”.

Eduardo Franco como Argyle – Elenco da 4 temporada de Stranger Things

Os espectadores do Booksmart reconheceriam aquele cabelo comprido em qualquer lugar. Eduardo Franco interpretou o colegial Theo no primeiro longa-metragem de direção de Olivia Wilde, e Spencer na amada série de comédia American Vandal. Na quarta temporada, ele é o motorista de entrega de pizza Argyle, um amigo de Jonathan Byers em Lenora, Califórnia, onde Jonathan agora mora com sua mãe Joyce, irmãozinho Will e irmã adotiva ‘Jane’ (Eleven).

Amybeth McNulty como Vickie

Os fãs de Anne With an E reconhecerão a própria Anne Shirley como a estudante de Hawkins High Vickie na quarta temporada de Stranger Things. Descrita como “uma nerd de banda legal e de fala rápida”, Vickie é apresentada como um potencial interesse amoroso para um membro da gangue. A atriz irlandesa-canadense de 21 anos, Amybeth McNulty, também apareceu em The Sparticle Mystery e no drama de sequestro Clean Break .

Sherman Augustus como tenente-coronel Sullivan

Sherman Augustus se junta à quarta temporada de Stranger Things como o tenente-coronel Sullivan, “um homem inteligente e sem sentido. que acredita que sabe como parar o mal em Hawkins de uma vez por todas.”

Mason Dye como Jason Carver – Elenco da 4 temporada de Stranger Things

Mason Dye, da Bosch , interpreta a estrela do basquete de Hawkins High, Jason Carver, que está no topo da pilha social. Bonito, rico, popular e namorado de Chrissy (veja acima), o “mundo perfeito” de Jason começa a se desfazer quando um novo mal ameaça Hawkins. Mason Dye, de 28 anos, apareceu anteriormente como Garrett em Teen Wolf e Damon no drama de abdução Finding Carter.

Regina Ting Chen como Sra. Kelly

Com vários papéis coadjuvantes na TV e no cinema, a conselheira da Hawkins High, a Sra. Kelly, é talvez o papel de tela mais proeminente de Regina Ting Chen até agora. Ela interpreta um membro popular da equipe que oferece ajuda a estudantes em dificuldades, incluindo Max, de Sadie Sink, que continua a lidar com a perda traumática de seu meio-irmão Billy.

Myles Truitt como Patrick

Issa do Raio Negro, também conhecido como Myles Truitt, é Patrick, um membro do time de basquete Hawkins Tigers “que tem amigos, talento e uma vida boa… até que eventos chocantes fazem sua vida sair do controle”. Truitt, de 20 anos, já apareceu anteriormente no drama policial BMF da Starz, no drama familiar de Ava DuVernay Queen Sugar e interpretou o protagonista Eli no longa-metragem Kin de 2018 .

Elodie Grace-Orkin como Ângela – Elenco da 4 temporada de Stranger Things

A relativa recém-chegada Elodie Grace-Orkin faz parte da multidão de Lenora, CA na quarta temporada de Stranger Things . Ela é a abelha rainha e líder de uma gangue de valentões na nova escola de Eleven e Will, e vê ‘Jane’ Hopper desajeitada como um alvo fácil para seus ataques cruéis. Grace-Orkin já apareceu na série adolescente Stage Fright no Amazon Prime Video.

História de Stranger Things

Stranger Things cativou o mundo do streaming quando estreou em 2016. Ambientado na pequena cidade de Hawkins, Indiana, na década de 1980, o show começa com o desaparecimento de um garoto chamado Will Byers (Noah Schnapp). Pesquisadores do Hawkins National Laboratory abriram um portão para a assustadora dimensão alternativa conhecida como Upside Down e estão experimentando em um grupo de crianças especiais, uma das quais, conhecida como Eleven (Millie Bobby Brown), escapa e faz amizade com o grupo de Will. Parte do charme do show é seu elenco jovem e variado, que se sente como verdadeiros amigos, e seu cenário nostálgico.

ELENCO

Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Millie Bobby Brown (Eleven), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Gaten Matarazzo Dustin Henderson), Joe Keery (Steve Harrington), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Maya Hawke (Robin), Matthew Modine (Dr Brenner), Dacre Montgomery (Billy Hargrove), Brett Gelman (Murray Bauman) e Paul Reiser (Dr Owens).

De onde paramos?

No final da terceira temporada, Eleven e a família Byers deixaram Indiana para a Califórnia. Assim, a nova temporada terá que mostrar os dois grupos de amigos que vivem distantes e como eles mantêm contato. Lembre-se, a década de 1980 foi a época anterior ao celular e à internet. E um trailer assustador lançado em abril mostra que a vida na Califórnia não é só sol e pirulitos.

O chefe de polícia Hopper (David Harbour) parecia estar morto no final da terceira temporada, mas vídeos mostram ele sendo mantido em um campo de trabalho assustador na Rússia que não é contra alimentar prisioneiros para os monstros do Mundo Invertido.