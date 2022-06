Elenco de Travessia: veja 1ª foto de Jade, Comendador e Chay

O elenco de Travessia já se prepara para gravar a próxima novela do horário nobre da Globo. Nesta segunda-feira (20), a emissora divulgou a primeira foto dos atores reunidos durante as primeiras atividades da trama. Jade Picon, Alexandre Nero, Dandara Mariana e Chay Suede são alguns dos artistas que estavam presentes.

Quem está no elenco de Travessia?

Chay Suede, Rômulo Estrela, Lucy Alves, Jade Picon, Giovanna Antonelli, Alexandre Nero, Alessandra Negrini, Vanessa Giácomo, Rodrigo Lombardi, Drica Moraes, Humberto Martins, Ailton Graça, Dandara Mariana e Bel Kutner são alguns dos atores que estão no elenco de Travessia. A trama é de autoria de Gloria Perez e deve ir ao ar em outubro, após o fim de Pantanal.

Com o término das gravações da atual novela, os atores de Travessia já começaram a se reunir para atividades de preparação, leituras e workshops. O folhetim terá cerca de 150 capítulos.

Na imagem, é possível ver que Jade Picon é uma das artistas escaladas. A influenciadora digital foi alvo de uma polêmica em maio, quando seu nome vazou como uma das confirmadas no elenco e causou grande repercussão nas redes sociais. Isso porque a ex-BBB não tem experiência como atriz e nem DRT, o registro profissional.

Jade interpretará uma influenciadora digital que será vítima de fake news. O papel é um dos principais na novela – ela será par romântico de Chay Suede e antagonista da mocinha vivida por Lucy Alves.

O elenco de Travessia também traz de volta personagens conhecidos pelos noveleiros. Quem assistiu Salve Jorge (2012) deve se lembrar do advogado Stênio, vivido por Alexandre Nero, a delegada Dona Helô, interpretada por Giovanna Antonelli, e Creuza (Luci Pereira), empregada da família – os três atores voltam para dar vida às personas que fizeram sucesso há dez anos atrás, de acordo com o Notícias da TV.

Sobre o que é a novela Travessia?

Travessia tem como pano de fundo a revolução tecnológica. protagonista da trama será Brisa, interpretada por Lucy Alves, uma jovem que vive no Maranhão com o namorado Ari (Chay Suede). A relação dos dois vai ficar estremecida com a chegada do hacker Otto, vivido por Romulo Estrela.

Brisa passará por apuros ao ser vítima de um crime virtual – ela terá montagens com o seu rosto espalhadas pela web. É então que ela se aproximará de Otto, para o desgosto de Ari, que mostrará seus traços de vilania e fará de tudo para afastar os dois.

Travessia não irá se passar na zona Sul do Rio de Janeiro, como a maioria das novelas do horário nobre, ou em São Paulo. A trama será ambientada no nordeste brasileiro e também em Portugal.

Inicialmente, o folhetim de Gloria Perez não era o escolhido para substituir Pantanal. A próxima trama seria Olho por Olho, de João Emanuel Carneiro, que foi remanejada para o Globoplay.

Próximas estreias da Globo

Agosto – Mar do Sertão. A próxima novela das seis será protagonizada por Renato Góes, Isadora Cruz e Sérgio Guizé. A trama é de autoria de Mário Teixeira e ficará no ar até março de 2023, quando será seguida por Amor Perfeito, parceria entre Duca Rachid e Júlio Fischer.

Outubro – Travessia. Novela das nove de autoria de Gloria Perez, que terá cerca de 150 capítulos. Chay Suede, Lucy Alves, Rômulo Estrela e Jade Picon são os protagonistas.

Por enquanto, o público segue acompanhando as reprises de O Cravo e a Rosa e a Favorita no horário vespertino; e as inéditas Além da Ilusão, Cara e Coragem e Pantanal às 18h25, 19h40 e 21h30, respectivamente. Após a exibição na TV, os episódios ficam salvos no Globoplay.

