Elenco infantil de Além da Ilusão: 4 atores mirins da 1ª fase da novela

Vinicius Pieri, Maria Luiza Galhano e Pedro Guilherme Rodrigues fazem parte do elenco infantil de Além da Ilusão - Foto: Divulgação/Globo

O elenco infantil de Além da Ilusão, próxima novela das seis, é formado por Vinicius Pieri, Maria Luiza Galhano, Pedro Guilherme Rodrigues e Sofia Budke. Os atores mirins aparecem na primeira fase da trama, interpretando personagens que estarão na fase adulta na segunda parte do folhetim global.

Sofia Budke está no elenco infantil de Além da Ilusão

Sofia Budke, 11 anos, está no elenco infantil de Além da Ilusão e interpreta Isadora na primeira fase da novela.

Depois, quem fica com o papel é Larissa Manoela, que também vive Elisa. A atriz tem 11 anos e já esteve em Gênesis, novela bíblica da Record em que ela interpretou Milca quando criança, e As Aventuras de Poliana, do SBT.

Na nova novela das seis, Isadora vai se encantar pelas mágicas de Davi. O ilusionista começa a namorar sua irmã mais velha, Elisa, mas acaba sendo preso injustamente acusado de matar sua amada.

Vinicius Pieri

O ator de 13 anos interpreta Lorenzo na primeira fase de Além da Ilusão. Depois, Guilherme Prates vai assumir o papel. O personagem é filho de Giovanna (Roberta Gualda), que o ensinou a trabalhar na lavoura e a produzir aguardente. Apaixonado por Letícia (Maria Luiza Galhano/Larissa Nunes) desde a infância, ele decide se alistar na Força Expedicionária Brasileira (FEB) quando descobre que ela e Bento (Pedro Guilherme Rodrigues/ Matheus Dias) vão se casar.

Pieri atuou anteriormente em Gênesis, como Judá em sua fase jovem.

Maria Luiza Galhano está no elenco infantil de Além da Ilusão

Maria Luiza Galhano também tem 13 anos de idade e interpreta Letícia na primeira fase de Além da Ilusão. Depois, quem fica com o papel é Larissa Nunes. A personagem é filha de Onofre (Guilherme Silva) e Felicidade (Carla Cristina Cardoso), e irmã de Madalena (Vivi Sabino). Decide se casar com Bento, seu melhor amigo de infância, sem saber que Lorenzo também é apaixonado por ela.

Esteve em Espelho da Vida, novela da Globo exibida em 2018, e no programa de TV Queimamufa!

Pedro Guilherme Rodrigues

Pedro Guilherme Rodrigues, 12 anos, vive Bento na novela, papel de Matheus Dias na segunda fase da trama. É melhor amigo de Letícia e Lorenzo na infância. Quando cresce, percebe que está apaixonado pela amiga e decide se casar com ela.

O ator mirim interpretou Tiago em Amor de Mãe, novela das nove exibida em 2019.

Leia também:

Além da Ilusão elenco: quem é quem na nova novela das seis