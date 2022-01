Elenco Rebelde Netflix: quem é quem o remake de 2022

O ano de 2022 já começou com uma grande novidade no catálogo da Netflix, a nova versão de Rebelde, produção mexicana que fez sucesso nos anos 2000. A série traz um novo grupo de jovens e traça histórias no meio escolar. No elenco de Rebelde da Netflix, a atriz brasileira Giovanna Grigio é destaque.

Giovanna Grigio é Emilia no elenco de Rebelde da Netflix

Emilia é uma bolsista do Brasil, a moça tem uma personalidade marcante e muitos comentários ácidos. Ela quer vencer a batalha das bandas e para isso conta com a ajuda de Sebastián, com quem já namorou. Seu coração fica balançado quando a jovem conhece Andi.

A carreira de atriz de Giovanna Grigio começou no SBT, quando ela interpretou Mili em Chiquititas (2013 - 2015). Depois deste trabalho, ela partiu para a TV Globo, em que atuou em Êta Mundo Bom! (2016), Malhação (2017 - 2018) e As Five (2020 - 2021).

Esteban - Sergio Mayer Mori

Estebán não vem de família rica e consegue estudar na EWS por causa de uma bolsa. Ele é confiante e apaixonado por música, sua aproximação com Jana começa quando a dupla passa a colaborar.

O ator Sergio Mayer Mori já atuou nas produções latinas Contra o Vento (2011), Como dice el dicho (2014), Un Padre No Tan Padre (2016) e é filho da dupla de atores Bárbara Mori e Sergio Mayer.

Jana Cohen - Azul Guaita

Com muitos seguidores nas redes sociais, Jana é uma das estudantes mais famosas do EWS. Ela não tem a melhor reputação entre os colegas e seu talento é constantemente questionado por ser filha de um produtor musical famoso no país. Ela namora Sebástian, mas acaba envolvida também com Estebán.

A atriz Azul Guaita nasceu no México, mas é filha de pais argentinos e foi criada na República Dominicana. Ela já atuou em Mi marido tiene familia (2018 - 2019), Soltero con hijas (2019 - 2020), La Negociadora (2020) e Sobe na Minha Moto (2020).

M.J - Andrea Chaparro

Apelidada de M.J, o nome da moça é Maria José. Ela é otimista e inocente, vem de uma família religiosa e nunca esteve em uma escola mista antes, que conta com alunos meninos e meninas. Ela leva a música a sério e vê a carreira artística como uma forma de se desprender da família conservadora.

Andrea Chaparro é uma atriz e cantora, ela já participou da versão mexicana do The Voice Kids, o La Voz Kid. Ela já atuou em A Casa das Flores: O Filme (2021) e No fue mi culpa: México (2021).

Lourdes - Karla Sofia Gascón

Lourdes é a inspetora do colégio EWS, ela não facilita para os alunos e busca manter os corredores da escola sempre organizados. A personagem é interpretada pela atriz Karla Sofia Gascón, que atua na televisão desde 1995, quando estreou na frente das câmeras com a produção Los ladrones van a la oficina.

Elenco de Rebelde na Netflix tem Lizeth Selene como Andi

Andi é baterista, a menina é confiante, independente e continua em busca de seus sonhos no cenário musical, mesmo que a família não a apoie. Durante a trama, ela passa a namorar com outra aluna da EWS.

A modelo Lizeth Selene atuou pela primeira vez em 2021, em APPortados.

Dixon - Jerónimo Cantillo

Dixon é um jovem colombiano, ele na verdade se chama Guilhermo, mas prefere ser chamado pelo outro nome. Ele é rapper e cantor e logo faz amizade com Estebán.

O ator Jerónimo Cantillo estreou nas telinhas em 2012, quando atuou em Amor de Carnaval. Depois disso, ele também esteve em Los Morales (2017), Aníbal 'Sensación' Velásquez (2018), Tormenta De Amor (2019) e Verdad Oculta (2020).

Sebastián Langarica - Alejandro Puente

Sebastián é filho de um dos políticos mais famosos do país, ele é popular na escola e usa o apelido "Sebas". Ele quer ganhar a Batalha das Bandas, já namorou Emília e agora está com Jana.

O ator Alexandro Puente já atuou em El Club (2019) e Mirame (2021).

Franco Masini é Luka Colucci no elenco da Netflix de Rebelde

Luka é da família Colucci e anseia pela aprovação do pai, com quem tem um relacionamento difícil. Ele deseja traçar seu caminho no mundo da música.

O ator Franco Masini começou a carreira em 2011 com a série do XD Peter Punk. Depois, ele trabalhou em Betibú (2014), Señales del fin del mundo (2013 - 2014), O Clã (2015), Esperanza mía (2015), Inseparáveis (2016), Jóvenes sin Libertad (2017), Cuéntame cómo pasó (2017), Amar, después de amar (2017), Solo el Amor (2018), Ojota Spot De Unicef E Inadi (2019), Dejar de extrañarte (2019) e Riviera (2020).

Quem vai ser a Roberta em Rebelde da Netflix?

Ninguém interpreta a personagem especificamente, pois a versão da Netflix se trata de um reboot. E o que é isso? Um reboot é uma nova versão de algo, ou seja, não é uma continuação e também não é um remake, pois em remakes, personagens são mantidos e o que muda são os atores. No caso do elenco de Rebelde da Netflix, cada um interpreta um personagem criado especialmente para a série.

Porém, mesmo que ninguém no elenco de Rebelde da Netflix tenha sido escolhido para viver a mesma personagem que a atriz Dulce María foi na versão de 2004 - 2006, o público tem feito comparações nas redes sociais e o assunto vem gerando barulho. Há quem diga que a amizade entre Jana (Azul Guaita) e Dixon (Jerónimo Cantillo) se pareça com a relação entre Roberta e Miguel na versão original, no entanto, com personalidades diferentes.

Já M.J (Andrea Chaparro) foi considerada uma das personagens mais próximas da personalidade de Roberta por parte do público que já conferiu todos os episódios da série.

Como assistir o remake de RBD?

É preciso ser cliente da Netflix para assistir Rebelde de 2022. A série é uma produção original da empresa, então você só poderá conferir o conteúdo na plataforma streaming. Para assinar algum pacote da Netflix, caso nunca tenha sido cliente, vá no link https://www.netflix.com/browse e clique em "Assine Agora". Você será direcionado a uma nova página.

Após o cadastro, você precisará escolher um plano para pagar mensalmente, as opções são: plano básico por R$ 25,90, plano padrão por R$ 39,90 ou premium por R$ 55,90.

Assista o trailer da série:

