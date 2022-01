Elenice desmascara Christian na reta final de Um Lugar ao Sol

Final de Christian (Cauã Reymond) em Um Lugar ao Sol terá conflito com Elenice (Ana Beatriz Nogueira) - Foto: Reprodução/Globo

O segredo de Christian/Renato (Cauã Reymond) será descoberto por Elenice (Ana Beatriz Nogueira) na reta final de Um Lugar ao Sol. Para evitar que a socialite falida revele a farsa para todos, o protagonista vai internar a mãe em uma clínica psiquiátrica. As informações são do UOL.

Qual o final de Christian em Um Lugar ao Sol

A fraude de Christian está perto de chegar ao fim na novela Um Lugar ao Sol. Nas próximas semanas, a mãe de Renato descobrirá toda a farsa por trás da identidade do marido de Bárbara (Alinne Moraes) e ameaçará contar o segredo para toda a família Assunção.

Assustado com a possibilidade de ser exposto como um usurpador e pressionado por Elenice a dizer qual o verdadeiro paradeiro do gêmeo, Christian/Renato vai internar a “mãe” em uma clínica. Ele se aproveitará da condição mental da mulher, que começa a sofrer de Mal de Alzheimer, para impedir que ela dê com a língua nos dentes.

Com o diagnóstico de Elenice, o protagonista tem a desculpa perfeita para se ver livre da mãe adotiva de Renato. Ela até tenta fugir da clínica em que foi internada para revelar a verdade sobre o farsante, mas ninguém acreditará devido a sua condição mental.

A atitude do golpista também é uma forma de se vingar da personagem de Ana Beatriz Nogueira. Christian a culpa por ela tê-lo deixado para trás e ter adotado somente Renato – ele nunca superou o fato de ter sido separado de seu irmão gêmeo.

Nas próximas semanas, outras reviravoltas vão acontecer na vida de Christian. Ele tentará se separar de Bárbara, mas a filha de Santiago (José de Abreu) vai cometer uma tentativa de suicídio e precisará ir para o hospital. O dono da Redentor, então, vai pedir para que o genro não se separe de sua mulher.

Entretanto, ele está tendo um caso com Lara (Andreia Horta), que descobrirá que o casamento de seu amado não acabou, como ele havia falado.

+ Um Lugar ao Sol: Lara descobre que Christian está vivo na novela?

Quando termina a novela?

Inicialmente, Um Lugar ao Sol estava marcada para terminar em 11 de março, mas ganhou mais duas semanas de exibição e deve ficar no ar até dia 25 de março.

A novela, que já está toda gravada, será esticada através da edição. Os novos capítulos foram adicionados por causa da paralisação das gravações do remake de Pantanal, devido ao aumento de casos de covid-19 no país.

Pantanal, folhetim adaptado por Bruno Luperi que irá suceder Um Lugar ao Sol, agora só estreia em 28 de março, se o cronograma não sofrer mais nenhuma alteração.

Apesar das tentativas da Globo de relançar a novela e da estreia do BBB 22, exibido depois da trama e quem tem marcado bons índices de audiência, Um Lugar ao Sol tem sofrido com o ibope. Até agora, a história escrita por Lícia Manzo marcou apenas 23 pontos de média na Grande São Paulo, um dos piores resultados do horário nobre da emissora.

Pantanal é a grande aposta da Globo da emissora para 2022. Segundo o Na Telinha, cada capítulo de remake custa cerca de R$1 milhão, se tornando uma das novelas mais caras já produzida pelo canal. No elenco, estão grandes nomes como Juliana Paes, Caco Ciocler, Marcos Palmeira, Dira Paes, além de Alanis Guillen no papel de Juma e Jesuíta Barbosa como Jove.

Leia também:

Quem é o autor da novela Além da Ilusão, próxima estreia das 6