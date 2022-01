Um Lugar ao Sol: Lara descobre que Christian está vivo na novela?

Christian trocou de lugar com Renato, se casou com Bárbara, mas nunca esqueceu seu grande amor, Lara. O personagem de Cauã Reymond voltou a se relacionar com a moça, mas sob a pele de Renato. Sem saber da verdade, Lara acha que Christian realmente morreu e que agora está apaixonada pelo irmão dele, mas tudo não passa de uma ilusão. Lara descobre que Christian está vivo ou a moça continua sendo enganada?

Ainda está longe de Lara descobrir que o seu verdadeiro amor, Christian, está vivo e pior, vivendo na pele de outra pessoa. O que se sabe até agora é que a mocinha viverá um romance com Ravi nos próximos capítulos. No entanto, é esperado pelo público que essa revelação marque a reta final do folhetim de Lícia Manzo. É improvável que a novela termine sem que Lara descubra a verdade.

O momento em que Lara deve esbarrar na informação que Christian está vivo é muito esperado nas redes sociais. “O dia que a Lara descobrir que Cristian está de passando por Renato vai bater um recorde de audiência, pode anotar”, comentou um fã da novela no Twitter durante a exibição de um dos capítulos de Um Lugar ao Sol. “Meu Deus do céu, imagina a Lara quando descobrir tudo o que o Cristian fez”, comentou outro.

Quem acompanha a novela deve lembrar que Ravi já chegou a revelar para Lara que Christian está vivo, no começo da trama, mas a cozinheira não acreditou no amigo e pensou que ele estava em negação ou sem tomar seus remédios.

Na cena, pouco depois da morte do verdadeiro Renato, Lara pede que Ravi viaje com ela para Minas Gerais e fala sobre a perda do seu grande amor. “Eu sei que é muito difícil aceitar que o Chris morreu”, comenta a moça. Sem aguentar segurar o segredo, o rapaz dispara: “o Chris não morreu não Lara, é isso que quero te falar. O Chris não morreu, estive com ele esses dias, a gente se falou”.

Lara não acreditou em Ravi e também não descobriu que Christian está vivo em Um Lugar ao Sol, pois pouco depois o personagem de Juan Paiva recebeu uma ligação de Christian e voltou atrás na decisão de revelar a verdade para Lara.

Qual a doença de Ravi em Um Lugar ao Sol?

Ravi tem déficit de atenção na novela Um Lugar ao Sol. Além do choque pela suposta morte, Lara não acreditou quando Ravi disse que Christian estava vivo pois pensou que o amigo estava sem tomar seus remédios, o que poderia deixá-lo confuso.

Em entrevista ao Notícias da TV, em janeiro deste ano, o ator Juan Paiva revelou que os planos iniciais da autora Lícia Manzo eram que o personagem de Ravi fosse autista, no entanto, a ideia mudou durante a produção da novela. “Busquei muito a sutileza, porque os próprios roteiros não frisam [a doença] tanto assim. O Ravi tem as suas diferenças, mas que são detalhes como as de qualquer ser humano. A autora sempre deixou isso bem claro”, contou o ator.

Um Lugar ao Sol ficará mais tempo no ar

Inicialmente, Um Lugar ao Sol seria finalizada no dia 11 de março (sexta), com reprise do último capítulo no dia seguinte, 12 de março (sábado). No entanto, os atrasos por causa dos casos de covid nos bastidores da próxima novela das 21h, Pantanal, obrigaram o canal a estender Um Lugar ao Sol, de acordo com a colunista do O Globo, Patrícia Kogut.

Segundo a jornalista, agora o último capítulo de Um Lugar ao Sol irá ao ar no dia 25 de março, com reprise no dia 26. A novela não terá novos capítulos gravados, porém, passará por reedições, para que os 107 capítulos do total se tornem 118. Com o novo cronograma, Pantanal irá estrear no dia 28 de março.

