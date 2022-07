Em A Favorita Donatela é presa injustamente; conheça história

Quem assiste a reprise da novela de João Emanuel Carneiro no Vale a Pena Ver de Novo viu que a reviravolta da trama já aconteceu e Flora (Patrícia Pilar) foi revelada como a verdadeira vilã. Porém, quem vai parar na cadeia nos próximos capítulos da atração da Globo será a personagem de Claudia Raia. Em A Favorita Donatela é presa por causa de armações da rival e precisa se disfarçar de morta para sair do radar da vilã.

Por que em A Favorita Donatela é presa?

Em A Favorita Donatela é presa porque Flora chantageia Cilene (Elisângela) e o doutor Salvatore (Walmor Chagas) para que eles mudem seus depoimentos originais sobre a morte de Marcelo. Os dois foram as principais testemunhas do crime, Cilene porque estava na casa dos Fontini quando o assassinato aconteceu e viu Flora atirando no marido de Donatela, e Salvatore por sido o médico que atendeu Marcelo assim que ele chegou ao hospital. Ele ouviu da boca do próprio rapaz, minutos antes da morte, que quem o machucou foi Flora.

Ao descobrir segredos dos dois, a vilã força que eles digam para a polícia que na verdade a culpada pela morte do ricaço foi Donatela. Sem alternativa, os dois seguem as ordens de Flora. Além disso, em A Favorita Donatela é presa também acusada injustamente por uma segunda morte, a de Salvatore. Depois que o médico muda seu depoimento na delegacia, ele se arrepende e promete para Donatela que irá corrigir seu erro. Porém, antes que ele consiga fazer isso e contar a verdade para a polícia, o médico é assassinado por Flora.

A megera incrimina Donatela pela morte do médico e a personagem de Claudia Raia vai parar na prisão. Por lá, ela sofre por saber que é inocente de tudo e se prepara para derrubar Flora de uma vez por todas. Como ela não pode contar com a ajuda da família Fontini, que acredita que ela é uma criminosa, ela toma a atitude de assumir uma nova identidade e fugir da cadeia para procurar por provas contra Flora.

Morte forjada

Quando em A Favorita Donatela é presa, ela forja sua morte por conta de um incêndio que acontece na cadeia. A mulher consegue escapar das grades e outra mulher fica em sua cela no dia do acidente, por isso todos pensam que ela está morta. Donatela ganha até um enterro e então passa a viver com uma nova identidade, o nome de Diva.

Durante este tempo, ela corta o cabelo para mudar o visual e passa a procurar por evidências que a ajudem a derrubar Flora. Neste período de investigações, ela esbarra em algumas revelações: primeiro, que Halley é na verdade Matheus, seu filho que foi sequestrado aos seis meses de idade. Segundo, ela descobre que Lara não é filha biológica de Marcelo e sim Dodi, e que este foi o motivo que levou Flora a matá-lo. O filho de Gonçalo e Irene descobriu a verdade sobre a paternidade da menina e ia revelar tudo, o que deixaria a vilã sem a herança da família Fontini.

Depois de bastante tempo na pele de Diva, Donatela pede a ajuda de Zé Bob para se revelar para Lara. O jornalista leva a personagem de Mariana Ximenes até o esconderijo de Donatela, que revela não ter morrido incêndio da prisão. Donatela conta suas descobertas para a moça, que também começa a averiguar os passos da mãe biológica para descobrir a verdade sobre seus crimes.

Qual o final de Donatela em A Favorita

Depois que em A Favorita Donatela é presa e forja sua própria morte para conseguir revidar contra Flora, ela conquista um final feliz. A personagem de Claudia Raia consegue colocar Flora de volta na cadeia e ainda termina casada com seu grande amor, o jornalista Zé Bob.

Porém, antes do desfecho do folhetim, a mulher quase passe pelo trauma de ser viúva de novo. Isso acontece porque Flora escapa da cadeia nos últimos capítulos do folhetim e invade a lua de mel de Donatela e Zé Bob. Ela ameaça o casal e atira no jornalista, que fica entre a vida e a morte. No entanto, a ex de Marcelo tem sorte, pois Lara, Irene e Silveirinho aparecem para salvá-la.

Lara atira na própria mãe, que não morre, mas acaba desarmada. Flora então retorna para a cadeia e dessa vez fica por lá de vez. Zé Bob vai para o hospital e se recupera do ferimento a bala. Os dois então terminam felizes e com um novo cachorro, já que a antiga cadela do jornalista foi assassinada.