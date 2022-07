Lara descobre a verdade sobre Flora quando em A Favorita

Flora é uma vilã difícil de ser pega, a mulher tem um grande poder de persuasão e engana todos que estão a sua volta. A filha biológica, assim como Irene, Gonçalo, e muitos outros caem nas mentiras da personagem de Patrícia Pillar. Mas até quando? Lara descobre a verdade sobre Flora quando o folhetim já está quase em reta final.

Lara descobre a verdade sobre Flora quando na novela?

Lara descobre a verdade sobre Flora em A Favorita ao pedir ajuda de Donatela para reunir provas contra a mãe biológica. Até então, a personagem de Mariana Ximenes desconfiava dos crimes da mulher, mas não tinha certeza de tudo. A revelação de que Flora foi a mandante do sequestro de Lara é o que abre os olhos da jovem de uma vez por todas.

Tudo começa por volta do capítulo 169 da exibição original, quando Halley diz para Lara que Flora foi responsável pela morte de Gonçalo. Lara não acredita nas palavras de Halley, pois sabe que a autópsia do avô constatou que ele morreu por conta de um ataque cardíaco.

No entanto, a moça é procurada por Donatela, que até então se fingia de morta. A ex-ricaça revela que está viva e conta tudo o que sabe para a filha de criação. Donatela revela que Flora foi a culpada pela morte de Gonçalo, que Halley é na verdade Matheus – filho sequestrado de Donatela – e que Lara é filha biológica de Dodi e não Marcelo. Donatela não poupa a jovem dos detalhes e revela também que Flora matou Marcelo para proteger o segredo da paternidade da garota e continuar com a herança dos Fontini garantida.

Apesar de ainda ter dificuldade de acreditar nas palavras de Donatela, Lara percebe que está sendo seguida por Silveirinha a mando de Flora, o que a deixa ainda mais desconfiada. Lara tenta confrontar Flora, mas a vilã é esperta e não cai na armadilha. Já que a moça não tem nenhuma prova, ela recua.

Quando Lara pede a ajuda da mãe de criação para conseguir provas contra Flora, elas vão com Cassiano, Zé Bob e Halley até a casa em que Lara foi mantida em cativeiro. Finalmente, Lara descobre a verdade sobre Flora quando o dono do lugar revela que a pessoa que alugou a casa usou o nome Sandra Maia. A jovem recorda que este era um nome falso que a vilã já havia usado antes. A partir daí – capítulo 175 da exibição original – não restam mais dúvidas para a jovem sobre a índole da mãe biológica, que encomendou o sequestro da própria filha ao longo da novela.

Após descobertas, Lara confronta Flora

Lara descobre a verdade sobre Flora quando conversa com o dono da casa em que foi mantida refém. Depois disso, ela não consegue conter sua raiva e acaba revelando para a mãe biológica que já sabe de tudo. “Não me chama de filha, seu monstro”, grita a moça.

“Que foi? O que deu em você?”, quer saber a vilã. “Eu já sei de tudo Flora. Já sei que foi você que planejou meu sequestro (…) Sei quem você é e vou acabar com você sua desgraçada, sua assassina. Assassina maldita”, se descontrola Lara. A jovem avança contra Flora na cena, mas é segurada por Cassiano.

Como esperado, Flora nega todas as acusações. “Vai continuar com esse teatro?”, reclama Lara. “Não faça isso, sou sua mãe. Eu te amo”, pede Flora. No mesmo segundo, Lara dá um tapa no rosto da vilã, que se faz de vítima mais uma vez: “como tem coragem de bater na sua mãe?”

“Você não é minha mãe (…) Você não tem amor por ninguém”, afirma a moça. As duas continuam em uma longa discussão. Flora usa chantagem emocional para tentar controlar a filha, mas não tem sucesso. Lara expulsa Flora de sua casa, as duas cortam relações, mas a vilã não admite seus crimes para a garota.

Final da novela – Lara atira em Flora

O último capítulo da novela reserva um grande embate entre mãe e filha. Após Flora perseguir Donatela e Zé Bob na lua de mel do casal, a vilã é surpreendida pela presença de Irene, Lara e Silveirinha, que aparecem para salvar a dupla. Lara então aponta uma arma para a mãe e ordena que a mulher se renda.

Flora não desiste e mantém sua arma apontada para os rivais. Lara então resolve agir para proteger Donatela e sua família. A moça atira na mãe e a vilã cai no chão. O tiro de Lara não é fatal. Enquanto Flora sangra e agoniza, a vilã provoca a filha e tenta convencê-la a atirar novamente, desta vez para matar.

Lara tem um momento de indecisão, mas depois diz que não será uma assassina como sua mãe. Flora então é levada para o hospital, sobrevive ao ferimento e vai para a cadeia.

