Convocação acontece nessa segunda-feira, dia 18 de maio, às 17h; Neymar é uma das expectativas para lista

Em qual canal vai passar a convocação da seleção brasileira hoje

Em qual canal vai passar a convocação da seleção brasileira hoje

Nesta segunda-feira, 18 de maio, o técnico Carlo Ancelotti fará a convocação da lista de jogadores da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. A lista será divulgada a partir das 17h com transmissão ao vivo. Saiba onde assistir.

Veja a pré-lista

Onde assistir a convocação da Seleção Brasileira hoje?

A convocação da Seleção Brasileira nesta segunda-feira, 18, será às 17h, horário de Brasília, e terá transmissão na TV Globo, Sportv, Youtube da FIFA e na Cazé TV (de graça) para todo o país.

Na TV fechada, o Sportv também exibe a convocação ao vivo. Quem possui assinatura pode acompanhar diretamente pelo canal esportivo ou acessar a transmissão online pelo Globoplay, usando o login da operadora de TV.

Já para quem prefere assistir pela internet, a CazéTV fará cobertura gratuita no YouTube. O público só precisa acessar o canal oficial da CazéTV no horário marcado e abrir a live da convocação. A transmissão poderá ser acompanhada pelo celular, computador, tablet ou smart TV.

Outra opção é a plataforma oficial da FIFA. A entidade transmitirá o evento ao vivo no FIFA+, serviço de streaming gratuito disponível no site e aplicativo. Para assistir, basta fazer login e procurar pela transmissão da convocação da Seleção Brasileira.

A expectativa é alta para a primeira lista oficial de Ancelotti visando a disputa da Copa do Mundo de 2026, principalmente pela possível presença de nomes como Neymar, Vinicius Junior, Rodrygo e Endrick entre os convocados.

Quando o Brasil estreia na Copa do Mundo?

O primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo de 2026 será diante do Seleção do Marroscos, no dia 13 de junho, um sábado, às 19h (horário de Brasília). A partida acontece no MetLife Stadium, na região de New Jersey-Nova York, nos Estados Unidos.

Integrante do Grupo C, o Brasil também terá pela frente as seleções do Seleção Haitiana de Futebol e da Seleção Escocesa de Futebol na fase de grupos da Copa do Mundo.

O segundo duelo da equipe brasileira será contra o Haiti, em 19 de junho, uma sexta-feira, às 21h30 de Brasília, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Já o encerramento da primeira fase acontece em 24 de junho, quarta-feira, quando a Seleção enfrenta a Escócia às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

Jogos do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo 2026

Brasil x Marrocos — 13 de junho, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium;

Brasil x Haiti — 19 de junho, às 21h30 (de Brasília), no Lincoln Financial Field;

Escócia x Brasil — 24 de junho, às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium.

Qual país que vai sediar a Copa de 2026?

Pela primeira vez na história, a Copa do Mundo da FIFA será sediada em três países: os Estados Unidos, Canadá e México, na América do Norte, entre junho a julho no ano de 2026. A edição também será a primeira com 48 seleções, o que garante novas vagas para os continentes.

Em 13 de junho de 2018, a candidatura tripla com Estados Unidos, Canadá e México, com o nome de ”United 2026, foi a escolhida pela FIFA para receber a maior competição de futebol de todos os tempos durante o Congresso da entidade. Esta também será a estreia do Canadá recebendo a competição, enquanto EUA e México já foram sedes do torneio.

Como manda o regulamento, as seleções de Estados Unidos, Canadá e México já estão classificadas para o próximo Mundial, sem precisar disputar eliminatórias da Concacaf. Serão 104 jogos, com 12 grupos e quatro seleções cada no mesmo formato.