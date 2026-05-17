Temperatura Máxima exibe hoje o filme Uncharted; veja horário

A Temperatura Máxima hoje, 17 de abril, vai trazer um filme de ação neste domingo: Uncharted. A transmissão da TV Globo começa às 12h25, depois do Esporte Espetacular. O elenco conta com as estrelas Tom Holland, Sophia Ali, Mark Wahlberg, Tati Gabrielle, Antonio Banderas.

Qual o filme da Temperatura Máxima?

Uncharted acompanha as aventuras de Nathan Drake, um caçador de tesouros que não tem papas na língua. Nathan é a versão moderna e rebelde de Indiana Jones. Assim como Indiana Jones, Nathan Drake busca tesouros, mas, ao contrário de Indy, Nathan não finge ser arqueólogo. Isso torna um pouco menos doloroso quando Nathan destrói mais uma maravilha arqueológica, como um navio antigo, um templo escondido ou uma cidade perdida. Um pouco.

O filme Uncharted começa com Tom Holland ainda menino. Ele e seu irmão mais velho, Sam, invadem uma mansão em busca de um mapa medieval que pertenceu a Magalhães. Eles são pegos e levados de volta para o orfanato onde moram. A polícia e a freira responsável decidem dar outra chance a Nathan, mas tentam expulsar e prender Sam. Sam, no entanto, foge e desaparece.

Quinze anos depois, tudo o que restou de Sam para Nathan são alguns cartões-postais. Nathan trabalha como barman e usa seu emprego como fachada para furtar carteiras de clientes ricos. Certa noite, um homem entra no bar, se apresenta como Sully e o confronta. Nathan o ignora, mas Sully furta a carteira de Nathan, atraindo-o para seu apartamento, e então pede sua ajuda para encontrar um tesouro perdido. Sully conhece Sam e pode fazer com que Nathan volte a ter contato com ele.

Sully arrasta Nathan para uma corrida de vida ou morte em busca de um tesouro perdido. Nem tudo é o que parece, e Nathan descobre que Sully não foi totalmente honesto com ele desde o início.