Em qual emissora passou a novela Pantanal original?

Pantanal foi exibida pela primeira vez há 32 anos e foi um verdadeiro fenômeno da televisão aberta. O folhetim escrito por Benedito Ruy Barbosa deu trabalho para a Globo e chegou a deixar o canal da família Marinho para trás em audiência. Afinal, em qual emissora passou a novela Pantanal?

Em qual emissora passou a novela Pantanal?

A versão original de Pantanal foi exibida na TV Manchete entre 27 de março e 11 de dezembro de 1990. Em um primeiro momento, a novela foi oferecida para a Globo, que se recusou a produzir o folhetim. Foi então que o autor decidiu apresentar para a emissora concorrente, que se convenceu a realizar o projeto.

A história de Juma Marruá, na época foi interpretada pela atriz Cristiana Oliveira, fechou com média geral de 22 pontos, a maior da história da TV Manchete. Alguns dos capítulos chegaram a bater a audiência da Globo e do SBT, chegando a 31 pontos contra 21 da emissora dos Marinho. O folhetim também fez sucesso no mercado publicitário, conseguindo anunciantes como Bradesco, Bombril, Tang e Perdigão.

Com o estrondoso sucesso, outras emissoras ficaram de olho em Pantanal. É o caso do SBT, que em 2008, reprisou a história como uma forma de brigar pelo segundo lugar na audiência com a Record. Mais uma vez, Pantanal entregou bons índices de audiência, dando 15 pontos de média, com picos de 20.

A exibição pelo canal de Silvio Santos rendeu um processo movido pelo autor da trama – quando o SBT comprou a novela durante um leilão da falida Manchete, todos os envolvidos na produção receberiam valores que não condiziam com o que deveria ser pago. A Globo também se envolveu na briga, pois já havia comprado os direitos para produzir o remake da trama.

Quando estreia o remake de Pantanal?

A Globo já bateu o martelo e a nova versão de Pantanal vai ao ar em 14 de março, após o término de Um Lugar ao Sol, atual novela das nove.

A novela está sendo adaptada por Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, autor da primeira versão. Agora, os personagens do folhetim serão interpretados por outros atores já conhecidos do público.

O papel de Juma Marruá ficou com a jovem atriz Alanis Guillen, enquanto Jesuíta Barbosa será Jove. Maria, mãe de Juma e mulher com o poder sobrenatural de se transformar em onça pintada, ficou a cargo de Juliana Paes.

O vilão Tenório será vivido por Murilo Benício e sua filha Guta será interpretada pela atriz Julia Dalavia. Débora Bloch interpretará Maria Bruaca.

Renato Góes, Marcos Palmeira, Bruna Linzmeyer, Gabriel Stauffer, Caco Ciocler, Juliano Cazarré, Osmar Prado, José Loreto e Dira Paes completam o elenco principal.

