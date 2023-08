Em que ano passou a novela História de Amor?

A novela "História de Amor" está em reprise no Viva, em homenagem ao autor Manoel Carlos, que completou 90 anos em 2023. O folhetim foi exibido pela primeira vez no horário das 18h, há mais de vinte anos; relembre de que ano é a novela História de Amor.

Em que ano começou a novela História de Amor?

A novela História de Amor foi ao ar originalmente entre julho de 1995 e março de 1996, com 209 capítulos. A trama da TV Globo foi escrita por Manoel Carlos e dirigida por Ricardo Waddington.

No ano em que foi exibida, a novela foi a terceira na qual o autor chamou a protagonista de Helena. Anteriormente, ele já havia trabalhado em "Felicidade" (1991) e "Baila Comigo" (1991).

A história gira em torno de um quadrilátero amoroso formado por um homem e três mulheres apaixonadas por ele. O médico endocrinologista Carlos Alberto Moretti (José Mayer) termina um relacionamento de dez anos com Sheila (Lilia Cabral), sócia dele em uma clínica.

O protagonista começa a se relacionar com a jovem e ciumenta Paula (Carolina Ferraz), com que marca a data do casamento. No dia da cerimônia, a caminho da igreja, ele se depara com um casal, Joyce (Carla Marins) e Caio (Ângelo Paes Leme), que estão no meio de uma briga.

Caio empurra Joyce para fora do jipe, fazendo com que a jovem se machuque. Carlos decide levar a garota para sua clínica, onde ela revela que está grávida.

Carlos se atrasa para a cerimônia e se depara com Paula completamente histérica na igreja, mas os dois se casam apesar do escândalo.

No entanto, o protagonista conhece a mãe de Joyce, Helena (Regina Duarte), por quem se encanta. O médico então decide terminar o casamento com Paula para investir no novo amor, mas passa a ser perseguido não só pela ex-mulher mas também por Sheila, que tenta compulsivamente uma reaproximação.

A disputa pelo amor de Carlos faz com que Sheila persiga e atropele Paula, que perde o bebê que esperava do marido. A mulher também tenta matar a personagem de Carolina Ferraz sufocada, terminando a novela sozinha e completamente louca.

Que horas começa a novela no Viva?

História de Amor é exibida de segunda a sábado, às 12h15, horário de Brasília, com reprise às 2h. A trama chegou para substituir "A Sucessora", do mesmo autor. A reprise vai ao ar na faixa de horário criada exclusivamente para homenagear Manoel Carlos.

Atualmente, o Viva exibe mais seis reprises de novelas além dos seriados "A Diarista", "Tapas e Beijos", "Escolinha do Professor Raimundo" e "Carga Pesada".

Malhação: de segunda a sexta, às 10h30, 16h15 e 03h45, horário de Brasília.

Cair em Tentação (2017): de segunda a sábado, às 11h30, 20h30 e 03h, horário de Brasília. Aos sábados, os episódios são reapresentados a partir das 08h30.

Corpo Dourado (1998): de segunda a sábado, às 13h e 01h15, horário de Brasília. Os capítulos são reapresentados aos domingos a partir das 9h.

Senhora do Destino (2004): de segunda a sábado, às 13h45 e 22h50, horário de Brasília. Os capítulos são reprisados aos domingos a partir das 19h.

O Sexo dos Anjos (1990): de segunda a sábado, às 14h40 e 00h30, horário de Brasília. Os capítulos são reprisados nas madrugadas de domingo para segunda a partir das 00h30.

Escrito nas Estrelas (2010): de segunda a sábado, às 15h30 e reprise as 23h45, horário de Brasília. Os capítulos são reexibidos aos domingos a partir das 14h15.

