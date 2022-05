Em que canal vai passar a final da Champions League AO VIVO

O jogo mais esperado da temporada 2021-22 está quase chegando com o Liverpool para enfrentar o Real Madrid na final da UEFA Liga dos Campeões em 28 de maio. Dá para assistir a partida em todo o mundo, mas em que canal vai passar a final da Champions League? Prepare-se para o jogo desse sábado.

Em que canal vai passar a final da Champions League

No Brasil, a partir das 16 horas (horário de Brasília), a partida da final da Champions League estará disponível no SBT, de forma gratuita. Os canais pagos TNT e HBO Max. também vão transmitir Liverpool e Real Madrid hoje.

As duas equipes tiveram caminhos muito diferentes no caminho para esta final. O Real Madrid venceu todas as probabilidades em um ano que deveria ser uma temporada de transição e eliminou Paris Saint-Germain, Chelsea e Manchester City, todos eles com reviravoltas emocionantes alimentadas pela magia no Santiago Bernabeu.

Por outro lado, o Liverpool foi candidato durante toda a temporada, lutando pelo título da Premier League contra o Manchester City. No entanto, seu caminho na Liga dos Campeões tem sido muito mais administrável, pois enfrentou Benfica, Inter de Milão e Villarreal para garantir sua presença na final.

É possivelmente seguro e justo dizer que o Liverpool é o favorito para vencer o Real Madrid, mas ser azarão é bastante familiar para os homens de Ancelotti, pelo menos nesta temporada.

Final da Champions League ao vivo

Data e horário: 28/05/2022, às 16h (de Brasília)

Local: Stade de France, em Saint-Denis (FRA)

Árbitro: Clément Turpin (FRA)

Assistentes: Nicolas Danos (FRA) e Cyril Gringore (FRA)

Quem vai ganhar a Champions League

Se o futebol europeu realmente tivesse uma mesa de topo, Liverpool e Real Madrid certamente estariam entre os que jantam nele, com o último possivelmente pedindo um trono à sua frente. O Real Madrid é o autodenominado “Reis da Europa”, e essa afirmação é difícil de contestar, já que venceu a Copa da Europa um recorde de 13 vezes.

Essa rica história se estende por toda a competição, pois venceram as cinco primeiras edições de 1956 a 1960 e, mais recentemente, ergueram o troféu da Liga dos Campeões quatro vezes em cinco anos entre 2014 e 2018.

Seu último triunfo veio às custas do Liverpool, com o confronto de sábado repetindo a final da Liga dos Campeões de 2018, que o Real venceu por 3 a 1.

O Liverpool, e Mohamed Salah em particular, têm em mente a vingança, pois embora tenham conquistado a Europa um ano depois para ganhar uma sexta Taça dos Campeões, o sabor amargo dessa derrota ainda permanece no lado vermelho de Merseyside.

Provável escalação

LIVERPOOL (Técnico: Jürgen Klopp)

Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson; Fabinho, Henderson e Thiago Alcântara; Salah, Mané e Luis Díaz.

Desfalques: Origi (lesionado).

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba (Nacho) e Mendy; Casemiro, Modric e Kroos; Valverde (Rodrygo), Benzema e Vini Jr.

Desfalques: Alaba (dúvida).

Quantas pessoas assistem à final da Liga dos Campeões – Em que canal vai passar a final da Champions League

Com exceção da final da Copa do Mundo, a final da UEFA Champions League é regularmente o jogo de futebol mais popular em todo o mundo a cada temporada.

Em 2014, a UEFA afirmou que a final daquele ano tinha um alcance global projetado de 380 milhões de espectadores – tornando-se duas vezes mais popular que o Super Bowl.

Esse número também, sem dúvida, cresceu nos últimos anos, embora os relatórios da final de 2021 com 700 milhões de espectadores pareçam estar longe da marca. O número oficial da UEFA para essa edição, fornecido ao The Sporting News, era de 275 milhões.