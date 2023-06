Final da Champions no cinema 2023: valores e onde assistir

Final da Champions no cinema 2023: valores e onde assistir

A aguardada final da Champions 2023 será neste sábado, 10 de junho, entre o Manchester City e Inter de Milão no no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul. Quem está ansiosa para a disputa poderá acompanhar tudo da maior tela possível! O jogo será transmitido nos cinemas de vários cantos do país.

Final da Champions vai passar em quais cinemas

As maiores redes de cinema do país vão exibir o jogo de futebol neste sábado, como o Cinemark, Cinépolis, Kinoplex, UCI, entre outros. No total, são esperadas mais de 100 salas dedicadas a transmissão da partida na Turquia nos cinemas brasileiros.

Os valores dos ingressos variam de região, rede de cinema, local de exibição, entre outros detalhes. Em alguns cantos do país é possível encontrar ingressos por cerca de R$ 30,00, como no Cine Roxy 5 - Gonzaga, em Santos, já em outro lugares, como o Cinépolis Iguatemi Alphaville, em Barueri - São Paulo, ou UCI Kinoplex Norte Shopping, no Rio de janeiro, os valores podem bater os R$ 70,00.

Além disso, é importante lembrar que a compra online acarreta também em taxas de conveniência que não são cobradas na bilheteria física do cinema.

Na programação de alguns cinemas, o jogo começa às 15h20 ou 15h30, em outros às 15h40, ou até mais tarde, a partir das 16h00. É necessário conferir a programação oficial e disponibilidade da sua região no cinema que você frequenta.

Veja quais cidades vão exibir a final da Champions 2023 no Brasil:

São Paulo - SP: Cinépolis Iguatemi Alphaville, Cinépolis JK Iguatemi, Cinesystem Morumbi Town Shopping, Espaço Itaú de Cinema – Frei Caneca, Espaço Itaú de Cinema – Pompéia, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, UCI Anália Franco, UCI Jardim Sul, UCI Plaza Sul, UCI Santana, Cinemark Central Plaza, Cinemark SP Market, Cinemark Metrô Santa Cruz e Cinemark SP Market.

Rio de Janeiro - RJ: Kinoplex Fashion Mall, Kinoplex RioSul, Kinoplex Shopping Leblon, Kinoplex Tijuca, UCI Kinoplex Norte Shopping, UCI New York City Center, UCI Park Campo Grande, UCI Park Jacarepagua, Cinemark Botafogo, Cinemark Downtown, Cinesystem Américas, Espaço Itaú de Cinema – Botafogo.

Santo André - SP: Grand Plaza Shopping.

Santos - SP: Praiamar Shopping e Cine Roxy 5 - Gonzaga

São Bernardo - SP: UCI Metrópole

Belo Horizonte - MG: Cinemark BH Shopping e Cineart Boulevart

Manaus - AM: UCI Manauara

Salvador - BH: Cinemark Salvador, Cinépolis Horto Bela Vista, UCI Orient Barra Salvador, UCI Orient Paralela e UCI Oriente Shopping da Bahia

Fortaleza - CE: Cinépolis Rio Mar e UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza

Brasília - DF: Cineflix JK Shopping, Cinemark Pier 21, Espaço Itaú de Cinema e Kinoplex ParkShopping

Goiânia - GO: Cinemark Flamboyant e Kinoplex Goiânia

Campo Grande - MS: Cinemark Campo Grande

Cuiabá - MT: Cineflix Shopping 3 Américas Cuiabá

João Pessoa - PB: Cinépolis Manaira Shopping

Recife - PE: Cinemark RioMar Recife, UCI Kinoplex Casa Forte e UCI Kinoplex Shopping Recife

Teresina - PI: Cinépolis Rio Poty

Maringá - PR: Cinemark Maringá Park Shopping e Cineflix Shopping Cidade Maringá

Curitiba - PR: Cinemark Mueller, Cinépolis Batel e UCI Palladium

Natal - RN: Cinépolis Natal Shopping

Porto Alegre - RS: Cineflix Shopping Total

Florianópolis - SC: Cinesystem Villa Romana Shopping

*Programação consultada nos sites do Cinemark, Cinépolis, UCI, Ingresso.com, Cinesystem, Velox Tickets e Kinoplex. Caso não encontre a sua região na lista, verifique diretamente no site do cinema que você frequenta. Mudanças podem ser realizadas pelas redes de cinema sem aviso prévio.

Assistir Final da Champions na TV e streaming

Caso prefira não sair de casa para conferir a final da Champions de 2023 nos cinemas, você poderá assistir ao jogo do Manchester City e Inter de Milão na sua televisão. Na TV aberta, o SBT irá transmitir jogo e na TV fechada a TNT ficará responsável pela transmissão. Quem tiver assinatura da HBO Max, também terá a chance de assistir pelo streaming.

SBT

TV aberta

Horário: 15h00

TNT

TV a cabo

Horário do Pré-Jogo: 13h30

Horário da final da Champions 2023: 16h00

Sky - 108 e 508 (HD)

Claro TV - 151 e 651 (HD)

Oi TV - 48 (HD)

HBO Max

Pré-jogo: live começou 10h00 de 09/06 e ainda está no ar

Final da Champions 2023: 16h00

É necessário ser assinante de um dos pacotes: R$ 34,90 ao mês, R$ 74,90 por três meses ou R$ 239,90 no plano anual.

