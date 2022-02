Emilio de Carinha de Anjo hoje: como está o ator Gabriel Miller

Quando tinha apenas 5 anos de idade, o ator Gabriel Miller passou no teste para interpretar o personagem Emílio no SBT. O garoto viveu um menino de 6 anos de idade que é adotado na novela infantil e desenvolve uma grande amizade com Dulce Maria. Como está o Emilio de Carinha de Anjo hoje? O folhetim estreou nas telinhas em novembro de 2016.

Como está o Emilio de Carinha de Anjo hoje?

O ator Gabriel Miller, que interpretou Emilio em Carinha de Anjo, está hoje com 12 de idade. Gabriel é natural de Araçatuba, interior do estado de São Paulo, e continua atuando. O garoto também se tornou apresentador mirim no Gloob, canal infantil da Rede Globo.

Depois de viver Emilio em Carinha de Anjo, Gabriel esteve na série Z4, como Maha, produção do SBT, em parceira com o Disney Channel e a Sony Music.

Após esse projeto, Gabriel migrou para o Grupo Globo e se tornou Mig em Bugados, do Gloob. No canal infantil, o ator mirim também apresentou o Prêmio Gloob de 2020 ao lado de Lucas Burgatti e Duda Pimenta e há pouco tempo também estrelou o Rolê Gloob, projeto de férias da emissora.

O ator que viveu Emílio em Carinha de Anjo de novembro de 2016 a junho de 2018, contou em entrevista à Quem em 2021 que sonhava em trabalhar na televisão desde que tinha 3 anos de idade. Pouco depois, os pais do garoto o levaram para um teste com um caça-talentos em sua cidade natal e desde então começou a trabalhar.

O teste para Carinha de Anjo veio aos 5 anos de idade e ele passou. O personagem de Emílio marcou o primeiro projeto do paulista nas telinhas e após o início da carreira de ator e apresentador do pequeno, a mãe de Gabriel deixou para trás seu trabalho em um escritório de advocacia para acompanhar o filho de perto na empreitada.

Quem era Emilio na novela?

Na novela Carinho de Anjo, o ator Emilio era um garotinho de 6 anos na novela Carinha de Anjo que foi adotado por Rosana (Angela Dippe). Ele era irmão de Juliana, papel de Maisa Silva, era um menino carismático e divertido que não queria largar o videogame nunca.

Emílio em Carinha de Anjo viveu muitas aventuras com Dulce Maria (Lorena Queiroz), a única menina que achava legal na trama da novela, e Zé Felipe (Leonardo Oliveira), com quem faz amizade e descobre como é a vida no campo. O personagem tinha um porquinho da índia chamado Fred.

Qual novela vai substituir Carinha de Anjo no SBT?

É previsto que Poliana Moça vá substituir Carinha de Anjo na faixa de horário que o folhetim atualmente ocupa no SBT, o das 20h30 de segunda a sábado. Até agora espera-se que Poliana Moça entre na programação do canal de Silvio Santos a partir de abril de 2022, não foi revelado por enquanto se a reprise da novela sobre a pequena Dulce Maria será finalizada no final de março ou no mesmo mês de estreia de Poliana Moça, em abril.

Continuação de As Aventuras de Poliana, que foi ao ar de maio de 2018 a junho de 2020 nas telinhas, Poliana Moça mostrará a fase da adolescência da personagem protagonista interpretada por Sophia Valverde. A trama é totalmente inédita e sofreu atrasos durante o processo de gravação por conta da pandemia do covid-19.

Assista as primeiras cenas liberadas de Poliana Moça, novela inédita do SBT:

Leia também

Final da novela Carinha de Anjo: o que acontece nos últimos capítulos do folhetim infantil