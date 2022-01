Final da novela Carinha de Anjo: o que acontece no folhetim

No ar desde outubro de 2021, a reprise da novela estrelada por Dulce Maria (Lorena Queiroz) e companhia ainda tem um longo caminho nas telinhas em 2022, já que a produção contou com mais de 400 capítulos em sua exibição original. Mas como todos os episódios já estão na internet, por que não relembrar o final da novela Carinha de Anjo agora mesmo? A produção estreou em 2016 e terminou em 2018.

Gustavo e Cecília ficam juntos no final da novela Carinha de Anjo?

Os personagens de Carlo Porto e Bia Arantes terminam o folhetim juntos. O casal sela a união e no último capítulo da novela aparecem com um filho de já 1 ano de idade. O menino se chama Arthur e aparece em sua primeira festa de aniversário, que conta com muitos convidados.

O que acontece com Nicole?

Na reta final da novela, a vilã vivida por Dani Gondim arca com as consequências de seus crimes. Depois de tentar sequestrar Dulce Maria, que é salva pelos coleguinhas, a moça foge em um avião. Pouco depois, a aeronave sofre um acidente e Nicole morre.

Final de irmã Fabiana

Fabiana (Karin Hils) deixa de ser noviça e vira freira no final da novela. Além disso, ela faz sucesso com seu coral e ainda se torna a nova diretora do colégio Doce Horizonte.

Durante o aniversário de 1 ano de Arthur, a Madre Superiora informa a todos que está deixando seu cargo no colégio e que agora a tarefa será de Fabiana.

O que acontece com a Tia Peruca no final da novela Carinha de Anjo?

Estefânia (Priscila Sol) termina a novela feliz ao lado do marido Vitor (Thiago Mendonça) e seus três filhos, os trigêmeos Vicente, Alice e Olivia. A relação da mulher com Cassandra (Bárbara Maia), filha de Vitor, termina em paz e eles todos vivem como uma família.

Dulce Maria e a mãe

Órfã de mãe, Dulce ainda tinha "encontros" com Tereza (Lucero) na casa de bonecas, um lugar de fantasia em que a menina se refugiava às vezes. No capítulo final da novela Carinha de Anjo, a menina se despede de vez da imagem de Teresa, que deixa a casa de bonecas e parte em um balão.

Dulce Maria mostra que está feliz ao lado do pai Gustavo, a madrasta Cecília e seu novo irmãozinho Arthur.

Final de Leonardo

Na reta final da novela, Gustavo descobre as mentiras de Leonardo (Daniel Alvim) e o irmão de Estefânia é desmascarado. Ainda sim, o vilão não se dá por vencido e continua com sua série de maldades no folhetim. No último capítulo, Leonardo é preso depois de sequestrar Dulce Maria.

Final de Juju na novela Carinha de Anjo

A personagem Maisa Silva, que é uma estudante que trabalha com internet, consegue ser contratada pelo SBT no desfecho do folhetim. Além disso, a menina também conquista um romance no capítulo final e fica com Zeca (Jean Paulo Campos).

Como a novela Carinha de Anjo já foi exibida antes, o final do folhetim já está na internet para quem quiser ver. Assista o capítulo 403, o último da produção do SBT:

