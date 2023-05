Participante do reality da Record disse ser “ariana quente”

Érika Coimbra quer ver 'fogo no parquinho' em A Grande Conquista

Érika Coimbra, 42, uma das candidatas às vagas na Mansão de A Grande Conquista, quer vai jogar de forma justa na competição pelo prêmio de R$ 1 milhão, mas quer fazer a disputa acontecer. Ariana, a ex-atleta de vôlei afirmou que é "quente" e contou como vai encarar os desafios dentro da casa.

Após a pré-estreia de A Grande Conquista, na última terça-feira, 2, Érika Coimbra afirmou ao DCI que já está sentindo o jogo, apesar do nervosismo. "Não sou artista, então não vou fazer nenhum papel [lá dentro]. Sou uma ariana, então vocês vão perceber aos poucos que sou 'quente', mas sou justa", disse.

A nova participante também afirmou que quer fazer o jogo acontecer com as suas estratégias. "Como uma boa mineira eu gosto de observar e saber onde vou pisar, mas não sou boba. Eu espero que o parquinho pegue fogo, mas com muita diversão", declarou.

Para ela, a falsidade dos demais participantes pode ser um dos principais desafios dentro da casa. "O mais difícil vai ser aguentar muita falsidade e fofoca, gente cochichando pelos cantos, além do confinamento. Minha maior dificuldade vai ser as pessoas jogando sujo, manipulando a casa. Eu sou uma líder por natureza, observo muito isso", declarou.

Além dos 23 anos de carreira no vôlei, Érika Coimbra também é influenciadora digital, empresária e palestrante. A experiência nas quadras pode ajudar a atleta, mas ela acredita que seu preparo psicológico será mais útil. "Minha cabeça é muito forte. Eu tenho uma personalidade forte, diferente do que eu mostro. Eu sou aquela jogadora que mostra a fraqueza para dar o bote. Minha inteligência emocional é o que pode me fazer ganhar", finalizou.

Érika e mais 15 participantes concorrem a dez vagas na Mansão de A Grande Conquista. O resultado será anunciado na próxima segunda-feira, e os 6 menos votados pelo público vão para a Vila.

