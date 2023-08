Espanha x Inglaterra: que horas é a final da Copa do Mundo Feminina 2023

Quem vai levantar a taça da Copa do Mundo pela primeira vez, Espanha ou Inglaterra? As seleções se encontram no Estádio Olímpico de Sidney, na Austrália, neste domingo, 20 de agosto, para a final da Copa do Mundo Feminina da FIFA. A bola rola às 7h, horário de Brasília, e terá transmissão gratuita e ao vivo.

O histórico de confrontos entre Espanha e Inglaterra indica a vantagem para as inglesas, com seis vitórias, três para as espanholas e seis empates, segundo dados do portal de estatísticas de futebol O Gol.

Relembre como foi a final da Copa do Mundo de futebol masculino

Como assistir a final da Copa do Mundo Feminina na TV?

O jogo da Espanha e Inglaterra na final da Copa do Mundo Feminina hoje às 7h, horário de Brasília tem transmissão na Globo para todo o país com narração de Renata Silveira e comentários de Ana Thais Matos e Caio Ribeiro na televisão aberta.

Quem é assinante da TV por assinatura pode acompanhar a final no Sportv com narração de Natália Lara com os comentários de Alline Calandrini e Cristiane Rozeira para todo o Brasil. Entre em contato com o seu operador caso não tenha a emissora na sua programação.

Sky: 39 / 439

Oi: 39

Claro: 39 / 539

DirecTV: 2135

Vivo: 539

Transmissão Espanha x Inglaterra no streaming

São quatro maneiras de acompanhar a final da Copa do Mundo Feminina neste domingo pela internet. Dá para assistir pelo computador ou no aplicativo para celular, tablet ou smartv.O principal: todas as opções estão disponíveis de graça.

CAZÉ TV:

A CazeTV, canal do influenciador Casimiro, transmite de graça a partida entre Inglaterra e Espanha em todo o território nacional. Luiz Felipe Freitas narra o duelo entre Argentina e França, enquanto Casimiro comenta e reage aos lances ao lado de ex-jogadores profissionais de futebol.

Basta acessar o Youtube, procurar por 'CazéTV' e clicar na primeira opção.

FIFA+:

A novidade é o serviço de streaming FIFA Plus, disponível de graça para o público curtir tanto no site (www.fifa.com) como no aplicativo da FIFA. Acesse o portal, faça o seu cadastro com email e senha e depois procure a transmissão ao vivo da final.

GLOBOPLAY:

Como a Globo é um canal aberto, a plataforma de streaming Globoplay disponibiliza gratuitamente a retransmissão da emissora para o público. Não precisa assinante para sintonizar o aplicativo.

Acesse o site (www.globoplay.globo.com) ou o próprio aplicativo, cadastre-se na Conta Globo com email ou senha - ou até mesmo vincule a sua conta no Facebook sem pagar nada - e, aí, clique no menu inferior 'Agora'. Procure pela programação da Globo e assista ao vivo o jogo de futebol.

GE:

A maneira mais fácil de assistir o jogo da final da Copa do Mundo é no GE, site de notícias da Globo, tanto no site (www.ge.globo.com) ou no aplicativo do portal. Isso porque a plataforma realiza a transmissão simulcast e de graça.

Prévia de Espanha x Inglaterra

Inglaterra e Espanha disputam pela primeira vez uma final da Copa do Mundo Feminina na história. Cada uma delas teve um longo percurso para chegar até aqui e brigar de maneira inédita pelo primeiro título mundial.

A Espanha estreou com vitória por 3-0 contra a Costa Rica, na primeira rodada do grupo C. Passou pela Zâmbia, mas perdeu para o Japão e terminou em segundo lugar com seis pontos, atrás das japonesas. Nas oitavas de final ganhou da Suíça, superou a Holanda nas quartas e deixou para trás a tradicional Suécia na semifinal.

A Inglaterra também teve um longo processo até a final. Venceu o Haiti por 1-0 na primeira rodada, derrotou a Dinamarca e goleou a China para assumir a liderança do grupo D com nove pontos, garantido com folga na próxima etapa. Passou pela Nigéria nos pênaltis, deixo a Colômbia para trás nas quartas de final e na semifinal barrou a anfitriã Austrália.

Escalação da Espanha: Coll; Paredes, Carmona, Cordina, Batle; Bonmatí, Abelleira, Putellas; Caldentey, Hermoso e Redondo.

Escalação da Inglaterra: Earps; Carter, Bright, Greenwood; Walsh, Daly, Stanway, Bronze; Toone, Russo, Hemp.

Onde vai ser a final da Copa Feminina?

Conhecido por receber grandes artistas da música como Justin Bieber, Adele, Rolling Stones, Taylor Swift, Ed Sheeran e Queen, o Estádio Olímpico de Sydney, na cidade de Sydney, na Austrália, foi o escolhido para sediar a grande final da Copa do Mundo Feminina entre Espanha e Inglaterra neste domingo.

Inaugurado em 1999, o espaço foi construído inicialmente para receber os Jogos Olímpicos de Sydney, na Austrália, em 2000, mas o espaço passou por diferentes reformas para se tornar o Accor Stadium hoje, com capacidade de 83.500 pessoas, o maior do país.

Além de futebol, o Accor também recebe jogos de críquete, rúgbi além de eventos privados e culturais. No Mundial da FIFA deste ano o estádio recebeu um jogo da fase de grupos, um das oitavas de final, quartas, semifinal e agora a final.

Quem vai apitar a final?

A árbitra Tori Penso foi nomeada pela FIFA para apitar a final da Copa do Mundo Feminina hoje entre Inglaterra e Espanha, tornando-se a primeira americana a comandar o maior jogo do futebol feminino.

As assistentes da juíza Tori vão ser Brooke Mayo, Katie Nesbitt e Yoshimi Yamashita. Tori é uma das seis americanas a arbitrar no torneio de futebol feminino e quando a decisão de que apitaria a final, a árbitra se emocionou e descreveu o momento como incrível.

Tori trabalhou em duas partidas da fase de grupos no Mundial, um das oitavas de final e a semifinal entre Austrália e Inglaterra, com desempenho bastante elogiado até aqui. Além da Copa do Mundo, Tori Penso também trabalhou nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, no futebol feminino.

Quantos títulos tem Espanha e Inglaterra?

Espanha e Inglaterra são equipes populares e campeãs do mundo no futebol masculino, mas no feminino elas sequer alcançaram a final de uma Copa do Mundo da FIFA. A grande diferença é que as seleções femininas são recentes, e começaram mais tarde no torneio.

A Espanha disputou apenas as edições de 2015, 2019 e 2023, eliminada na fase de grupos, nas oitavas de final e agora na final pela primeira vez respectivamente. Com Alexia Putellas no grupo, eleita por duas vezes a melhor jogadora do mundo, as espanholas são favoritas.

A Inglaterra, por outro lado, jogou as edições de 1995, derrotada nas quartas de final, 2007 eliminada nas oitavas de final e em 2011 fora também nas oitavas de final. Em 2015, as inglesas tiveram a sua melhor campanha ao terminar em terceiro lugar ao derrotar a Alemanha. Também jogaram em 2019, mas caíram na semifinal.

Quanto ganha o campeão da Copa do Mundo?

A seleção que levantar a taça da Copa do Mundo vai faturar também R$ 20,3 milhões (o mesmo que US$ 4,29 milhões) como premiação da FIFA, enquanto o segundo colocado leva 3 milhões de dólares (R$ 14,2 milhões na cotação de agosto) como consolação. Confira todos os valores da premiação Copa do Mundo Feminina 2023 aqui.

A diferença de valores entre o futebol feminino e o masculino é evidente. No ano passado, a Argentina faturou R$ 221,7 milhões (ou US$ 42 milhões) enquanto a França ficou com US$ 30 milhões (R$ 158,4 milhões).

A novidade no Mundial feminino são os prêmios individuais para as jogadoras. Cada fase que elas avançam, um novo valor é destinado para o elenco, entregue diretamente para as jogadoras como tentativa de 'equiparar' a diferença com o futebol masculino. No total, a FIFA distribuiu 48,9 milhões de dólares direto às atletas.

Acompanhe o futebol feminino no DCI.