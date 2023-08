Quem ganhou a Copa do Mundo Feminina: Espanha é campeã 2023

A Espanha é campeã do mundo pela primeira vez no futebol feminino! Com Alexia Putellas em campo, as espanholas bateram a Inglaterra neste domingo, 20 de agosto, por 1 x 0 na final da Copa do Mundo Feminina, no Estádio Olímpico de Sydney, na Austrália. Esta é a primeira estrela no uniforme da Espanha.

Espanha é quem ganhou a Copa do Mundo Feminina

A taça da nona edição da Copa do Mundo Feminina vai para as mãos da Espanha pela primeira vez na história do futebol feminino. Em sua primeira participação na final, a La Roja venceu a Inglaterra neste domingo, em Sydney, e conquistou o título mundial inédito.

Além de dois prêmios de melhor jogadora do mundo, Alexia Putellas agora também tem uma taça dourada para chamar de sua. A jogadora do Barcelona fez bonito dentro de campo e conseguiu levar o seu elenco do coração para a decisão pela primeira vez, deixando as inglesas para trás.

A Espanha estreou com vitória na Copa do Mundo, 3 a 0 contra a Costa Rica. Na segunda rodada venceu a Zâmbia por 5 a 0 e na terceira e última rodada sofreu uma goleada do Japão em 4 a 0, mas garantiu a vice-liderança do grupo C com seis pontos, atrás das japonesas.

Nas oitavas de final a Espanha derrotou a Suíça por 5 a 1, passou pela Holanda nas quartas de final em 2 a 1 e, na semifinal, deixou para trás as favoritas da Suécia, ao derrotar o elenco nórdico por 2 a 1. Na última partida da competição, as espanholas mostraram porque chegaram até aqui como favoritas desde o ponto de início.

Este é o primeiro título da Espanha na Copa do Mundo Feminina. Mesmo sem conquistar o título, ao carimbar o passaporte para a final a Inglaterra fez história.

Classificação final da Copa do Mundo 2023

Abaixo, você confere a classificação final de todas as 32 seleções da Copa do Mundo Feminina da FIFA, com base em fases alcançadas, recordes e eliminatórias.

1. Espanha

2. Inglaterra

3. Suécia

4. Austrália

5. Japão

6. França

7. Colômbia

8. Holanda

9. Dinamarca

10. Marrocos

11. Estados Unidos

12. Nigéria

13. Jamaica

14. Suíça

15. Noruega

16. África do Sul

17. Alemanha

18. Brasil

19. Portugal

20. Nova Zelândia

21. Canadá

22. Itália

23. China

24. Filipinas

25. Zâmbia

26. Irlanda

27. Argentina

28. Coreia do Sul

29. Haiti

30. Costa Rica

31. Panamá

32. Vietnã

Quanto ganha o campeão da Copa do Mundo Feminina?

Além de ganhar a taça da Copa do Mundo, o título de melhor seleção do planeta e a medalah de ouro, o vencedor na Austrália também vai ganhar a premiação em dinheiro de US$ 4,29 milhões (R$ 20,3 milhões).

Não há como negar que os valores do futebol masculino são altamente superiores aos do feminino. O motivo são os altos investimentos na categoria masculina, publicidades e cotas televisivas. Para diminuir a diferença entre as duas modalidades, a FIFA decidiu investir nas jogaras e premia-las por cada fase que avançam na competição.

+ Confira aqui todos os valores da premiação Copa do Mundo Feminina individual para jogadoras.

Já o vice-campeão leva para a casa US$ 3 milhões (R$ 14,2 milhões). Confira abaixo todos os valores da Copa do Mundo Feminina.

Fase de grupos - US$ 1,56 milhão (R$ 7,3 milhões)

Oitavas de final - US$ 1,87 milhão (R$ 8,8 milhões)

Quartas de final - US$ 2,18 milhões (R$ 10,3 milhões)

Quarto lugar - US$ 2,45 milhões (R$ 11,6 milhões)

Terceiro lugar - US$ 2,61 milhões (R$ 12,3 milhões)

Vice-campeão - US$ 3 milhões (R$ 14,2 milhões)

Campeão - US$ 4,29 milhões (R$ 20,3 milhões)

Time da Espanha na Copa do Mundo Feminina

Sob o comando do treinador Jorge Vilda, a Espanha ergue a taça pela primeira vez na história do futebol feminino. A conquista não seria possível sem o esforço das jogadoras em cada um dos sete jogos desde a fase de grupos até a final.

Confira o elenco da Espanha, campeã mundial de 2023.

GOLEIRAS

Misa Rodriguez - Real Madrid

Enith Salon - Valencia

Cata Coll - Barcelona

Elene Lete - Real Sociedad

DEFENSORAS

Ivana Andrés - Real Madrid

Ona Batlle - Manchester United

Olga Carmona - Real Madrid

Laia Codina - Barcelona

Jaa Fernández - Barcelona

Sheila García - Atlético de Madrid

Rocío Gálvez - Real Madrid

Oihane Hernández - Athletic Club

Irene Paredes - Barcelona

MEIAS

Tere Abelleira - Real Madrid

Fiamma Benítez - Valencia

Aitana Bonmatí - Barcelona

Irene Guerrero - Atlético de Madrid

Jenni Hermoso - Pachuca

Maite Oroz - Real Madrid

María Pérez - Barcelona

Alexia Putellas - Barcelona

Claudia Zornoza - Real Madrid

ATACANTES

Mariona Caldentey - Barcelona

Marta Cardona - Atlético de Madrid

Athenea del Castillo - Real Madrid

Inma Gabarro - Sevilla

Eva Navarro - Atlético de Madrid

Esther González - Real Madrid

Salma Paralluelo - Barcelona

Alba Redondo - Levante

