Premiação Copa do Mundo Feminina 2023: quanto ganha a campeã

A Copa do Mundo Feminina é o maior evento de futebol no calendário e traz neste ano 32 seleções em busca do ouro e da premiação máxima - que apesar de alta, é bem distante do valor pago ao futebol masculino. Veja as cifras pagas em casa fase do torneio de futebol feminino.

Quanto é a premiação da Copa do Mundo Feminina 2023?

A FIFA paga para a seleção campeã da Copa do Mundo Feminina o prêmio de US$ 4,29 milhões, equivalente a, aproximadamente, R$ 20,3 milhões de acordo com a cotação de julho no site Remessa Online.

A segunda colocada, de acordo, fatura R$ 14,2 milhões, enquanto a terceira posição leva a medalha de bronze e R$ 12,3 milhões.

No total, a FIFA destina US$ 110 milhões para pagar as premiações no Mundial da Austrália e Nova Zelândia. Confira todos os valores da premiação da Copa do Mundo Feminina em 2023.

7) Fase de grupos - R$ 7,3 milhões (US$ 1,56 milhão)

6) Oitavas de final - R$ 8,8 milhões (US$ 1,87 milhão)

5) Quartas de final - R$ 10,3 milhões (US$ 2,18 milhões)

4) Quarto lugar - R$ 11,6 milhões (US$ 2,45 milhões)

3) Terceiro lugar - R$ 12,3 milhões (US$ 2,61 milhões)

2) Vice-campeão - R$ 14,2 milhões (US$ 3 milhões)

1) Campeão - R$ 20,3 milhões (US$ 4,29 milhões)

Prêmios individuais para as jogadoras

Além de premiar com dinheiro as seleções da Copa do Mundo Feminina, a FIFA também vai pagar uma recompensa de R$ 142 mil para as 736 jogadoras simplesmente por entrarem em campo na fase de grupos. A entidade informou que o pagamento será feito diretamente para as atletas, e não para as federações.

Ao todo, serão destinados 48,9 milhões de dólares direto às atletas do torneio realizado na Austrália e Nova Zelândia. Confira todos os valores da premiação individual para as atletas na Copa do Mundo Feminina.

30 mil dólares para as jogadoras primeira fase

60 mil dólares para as jogadoras das oitavas

90 mil dólares para jogadoras nas quartas

165 mil dólares para seleção quarta colocada

180 mil dólares para terceira colocada

195 mil dólares para jogadoras da seleção vice-campeã

270 mil dólares para seleção campeã

Copa do Mundo vai pagar premiação individual para as jogadoras. Foto: Reprodução Thais Magalhães/CBF

Qual a diferença da premiação para o campeão masculino e feminino na Copa do Mundo?

A desigualdade da premiação do futebol masculino e feminino ainda é grande. Para ter ideia, a Copa do Mundo de futebol masculino em 2022, no Catar, pagou US$ 42 milhões para a campeã Argentina, ou seja, o dobro da premiação estimada para as mulheres.

A vice-campeã França levou 30 milhões de dólares, enquanto o futebol feminino deve receber R$ 14,5 milhões. Existe também a diferença para o terceiro e o quarto colocados. No Catar eles faturaram R$ 144 milhões e R$ 133 milhões. No feminino, o valor cai para R$ 786 mil e R$ 857 mil para o quarto e o terceiro respectivamente.

Não há como negar que os investimentos do futebol masculino são maiores por parte de empresas, propagandas e projetos esportivos. No entanto, a categoria feminina vem crescendo cada vez mais e mostrando que merece tanto espaço como os homens.

