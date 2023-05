Estreia: que horas começa o Linha Direta 2023 hoje na Globo

Após 16 anos, o Linha direta está de volta! O programa agora é apresentado por Pedro Bial e será exibido nas quintas-feiras da TV Globo, a partir de hoje, 4 de maio. A atração mostra casos de crimes reais e traz investigações, entrevistas, simulações de casos que ganharam destaque no país e muito mais. Veja que horas começa.

Horário e como assistir a estreia do Linha Direta na Globo

O Linha Direta está marcado para começar às 23h00 na TV Globo, depois da exibição da série Cine Holliúdy. Este episódio de estreia terá 1 hora e 10 minutos no ar e terminará por volta da 00h10, horário que cede espaço para o Jornal da Globo.

O primeiro episódio da nova temporada abordará o caso Eloá, que repercutiu muito no país em 2008. A adolescente e uma amiga ficaram em cárcere privado, em Santo André, no ABC Paulista, sob o domínio do ex-namorado de Eloá, Lindemberg. A jovem foi mantida pelo criminoso durante cinco dias e a situação acabou em tragédia, com a morte da moça.

Em material de divulgação do programa, a roteirista Camila Appel comentou que a escolha dos crimes expostos neste novo Linha Direta partiram de uma vontade da equipe de apresentar casos que tenham relevância social e tragam importantes temas de discussões.

Como assistir ao vivo

A exibição pode ser acompanhada de qualquer aparelho de televisão com acesso aos canais abertos brasileiros. Caso prefira ver online, você pode assistir ao programa ao vivo pela aba Agora na TV da Globoplay, que transmite a programação em tempo real da emissora sem cobrar nada por isso. A única obrigatoriedade é ter um cadastro gratuito no site.

1 - Acesse a Globplay no endereço https://globoplay.globo.com/ e clique em "entrar" na aba lateral direita. Uma página de login será aberta, em seguida clique em "Não tem conta? Cadastre-se";

2 - Informe no formulário o seu nome completo, e-mail, senha que usará no site, gênero, país, cidade e estado em que mora; Finalize o cadastro ao selecionar a caixinha "Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade" e depois o botão "cadastrar";

3 - Por último, acesse novamente a plataforma no horário do Linha Direta, desta vez com o login que acabou de criar, e clique em "agora na TV" na aba superior do site.

De que ano é o Linha Direta?

Os primeiros episódios do Linha Direta foram ao ar em 1990, no final do mês de março. O programa durou pouco na época e ficou cerca de apenas quatro meses nas telinhas, se despedindo em meados de julho. Quem apresentava o programa na ocasião era o jornalista Hélio Costa, que também idealizou o projeto, se inspirando em atrações internacionais, como os programas norte-americanos Yesterday, Today and Tomorrow e The Unsolved Mysteries.

Após uma pausa de nove anos, o Linha Direta voltou a fazer parte da grade da emissora. Durante o período de pouco mais de um ano, ele ficou sob o comando de Marcelo Rezende, jornalista que faleceu em setembro de 2017, aos 65 anos de idade. Famoso por integrar também outros programas que falavam sobre crimes, como o Cidade Alerta, da Record, Rezende deixou o projeto nos anos 2000.

Em agosto daquele ano, Rezende foi substituído pelo jornalista Domingos Meirelles, que apresentou o programa durante sete anos e se tornou um dos rostos mais reconhecidos do projeto. O último episódio do Linha Direta foi ao ar em 2007, no mês de dezembro. Alguns anos após o projeto, em 2014, Domingos migrou para a Record TV, em que também trabalhou em um programa de investigação, o Repórter Record Investigação. Ele deixou a emissora de Edir Macedo alguns anos mais tarde, em 2021.

