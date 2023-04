Estreias do Globoplay de maio de 2023 tem Barriga de Aluguel e Esperança

Confira quais são as estreias do Globoplay de séries, programas e novelas em maio de 2023! Na imagem, a novela Barriga de Aluguel - Foto: Reprodução/Globo

As estreias do Globoplay de maio de 2023 está com novidades que vão chamar a atenção dos noveleiros, como Barriga de Aluguel e Esperança, parceria de Benedito Ruy Barbosa e Walcyr Carrasco. Além disso, há vários opções de séries e programas para os assinantes do serviço streaming. Veja a programação:

Novela Barriga de Aluguel - Estreias do Globoplay de maio

No dia 8 de maio, chega ao catálogo do Globoplay a novela Barriga de Aluguel, clássica obra de Gloria Perez. A produção foi umas primeiras obras do longo currículo da autora. Lançada entre agosto de 1990 e maio de 1991, o folhetim traz no trio principal Cassia Kis, Claudia Abreu e Victor Fasano.

A história é centrada no casal Ana e Zeca e na jovem Clara. A dupla vivida por Kis e Fasno quer realizar o sonho de ter um filho para completar o casamento, que até então é perfeito. Eles então conhecem uma jovem que servirá de barriga de aluguel.

No entanto, ao final da gravidez, Clara, que é pobre e trabalha em dois empregos, se arrepende de ter aceitado o dinheiro para realizar a tarefa e deseja ficar com a criança.

Transplant: uma Nova Vida

Na primeira semana do mês, no dia 5 de maio, chega entre as estreias do Globoplay a terceira temporada da série média Transplant: Uma nova Vida. Na história, o ator Hamza Haq interpreta o médico Bashir, um refugiado sírio que vive no Canadá. Ele trabalha em um restaurante, mas tudo muda em sua vida depois de um acidente que fere diversas pessoas, incluindo o diretor de um hospital.

Avisa Lá Que Eu Vou com Paulo Vieira

Avisa Lá Que Eu Vou, programa de Paulo Vieira, ganhará segunda temporada a partir do dia 2 de maio. Como é uma atração da GNT, o conteúdo só ficará disponível para os assinantes do plano Globoplay + canais ao vivo, assim como outras produções que aparecem entre as estreias deste mês, como o programa Alma de Cozinheira.

O programa será exibido semanalmente às 22h30 nas terças-feiras, depois os episódios vão para o catálogo. Na atração, Paulo Vieira sai em viagem pelo Brasil paraa conhecer pessoas.

Série Os Outros tem Adriana Esteves - Estreias do Globoplay de maio

No final do mês, no dia 31 de maio, o público poderá conferir a série Os Outros. A produção traz a atriz Adriana Esteves, assim como outros grandes nomes, como Milhem Cortaz, Thomas Aquino, Drica Moraes e Eduardo Sterblitch. A história mostra dois casais vizinhos de um condomínio da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que entram em uma guerra declarada depois que dois adolescentes brigam. A situação se torna extrema e incontrolável.

Novela Esperança está entre as estreias do Globoplay do mês

Produção que ficou no ar na extinta faixa das 20h entre junho de 2002 e fevereiro de 2003, Esperança chega entre as estreias do Globoplay no dia 22 de maio. A novela foi escrita por Benedito Ruy Barbosa e Walcyr Carrasco e contou com a colaboração das autoras Edmara Barbosa, Edilene Barbosa- filhas de Benedito - e Thelma Guedes.

A trama é ambientada na década de 1930 e mostra o casal de italianos Maria (Priscila Fantin) e Toni (Reynaldo Gianecchini), que decidem ir para São Paulo atrás de uma nova vida. Apaixonados, os dois só querem ficar juntos e encontrar a felicidade, mas são atrapalhados, já que o pai da moça, o influente Giuliano (Antonio Fagundes), não a quer com um rapaz pobre.

Outras estreias do Globoplay em maio

01/05 - As Noivas de Copacabana (minissérie)

03/05 - Alma de Cozinheira (programa semanal do GNT)

04/05 - Barítono: Lulu Santos 70 Anos (show)

04/05 - Desapegue se For Capaz (2ª temporada - programa semanal do GNT)

Ainda sem data

Vestidas de Amor (doc-reality)

Mães: Amor e Vida (série)

Tô Ryca! 2 (filme)

Olha o que Ele Fez (série documental)

Quantum Leap: Contratempos (série)

Walker (série)

