Apresentadores do Linha Direta: quem já passou pelo programa?

Hélio Costa, Marcelo Rezende e Domingo Meirelles foram os apresentadores do Linha Direta. Os três jornalistas estiveram à frente do programa que foi um sucesso nos anos 2000 por ajudar a encontrar criminosos que estavam foragidos da justiça. Rezende faleceu em 2017; já Meirelles e Costa não estão mais na televisão.

Hélio Costa foi o primeiro entre os apresentadores do Linha Direta

O primeiro apresentador do Linha Direta foi Hélio Costa. O jornalista comandou o programa apenas na primeira fase da atração, entre março e julho de 1990.

Costa já trabalhava na Globo desde 1972, quando ingressou na emissora como correspondente em Nova York. Sua trajetória rendeu momentos marcantes, incluindo reportagens sobre a renúncia de Richard Nixon, em 1974, e o enterro do cantor John Lennon em 1980. Na época, o famoso fazia matérias especiais para o Fantástico.

Antes mesmo de se tornar apresentador do Linha Direta, Hélio já havia trocado a televisão pela vida política. Em 1986, se candidatou a deputado federal pelo estado de Minas Gerais e foi eleito. O jornalista voltou a se candidatar quatro anos depois, agora para governador, enquanto apresentava o programa investigativo na Globo, mas não conseguiu se eleger na época.

Depois que a primeira temporada do Linha Direta foi encerrada, o programa só voltou ao ar nove anos depois. Hélio Costa hoje tem com 83 anos de idade e não está mais na política.

Marcelo Rezende

O Linha Direta voltou para a grade da Globo apenas em 1999, sob o comando do jornalista Marcelo Rezende. O programa também apresentava depoimentos das vítimas e encenação do crime utilizando atores, mas tinha mais ênfase em ser um serviço de utilidade pública.

Rezende ficou à frente do programa de jornalismo investigativo entre maio de 1999 e agosto de 2000. Dois anos depois de deixar o comando da atração, o jornalista saiu da Globo e passou a trabalhar na Rede TV. Foi apresentador dos telejornais Repórter Cidadão, Cidade Alerta e RedeTV! News até 2008, quando saiu do canal e foi para a Band.

A passagem pela emissora da família Saad foi breve: em 2010, ele foi contratado pela Record, onde trabalhou até sua morte. Rezende foi repórter especial do Domingo Espetacular e apresentador do Repórter Record, mas ficou mais conhecido por comandar o Cidade Alerta.

Em 2016, o jornalista foi diagnosticado com câncer no pâncreas com metástase no fígado. Rezende faleceu em setembro de 2017, aos 65 anos, após sofrer uma falência múltipla dos órgãos em consequência do tumor.

Domingos Meirelles foi o terceiro entre os apresentadores do Linha Direta

Domingos Meirelles foi o apresentador que passou mais tempo no comando do Linha Direta. O jornalista esteve no comando de 2000 a 2007, até a atração chegar ao fim. Apesar da manifestação de entidades ligadas ao Diretos Humanos, que pediram que o projeto continuasse no ar, a Globo decidiu tirar o programa do ar.

Antes do Linha Direta, o repórter já havia passado pelo Jornal Nacional, Fantástico e Globo Repórter. Permaneceu na emissora até 1996, quando foi trabalhar no SBT, mas retornou à Globo em 2020 para substituir Marcelo Rezende. Ele também foi apresentador dos especiais Linha Direta Justiça e Linha Direta Mistério.

Em 2014, assinou com a Record, onde fez parte do Repórter Record Investigação, além de ter feito a narração do do programa jornalístico Câmera Record. Meirelles trabalhou na emissora até 2021, quando seu contrato chegou ao fim. Hoje, ele está com 82 anos de idade.

O Linha Direta vai voltar?

O Linha Direta vai voltar para a grade da Globo, de acordo com informações da colunista Patrícia Kogout, do jornal O Globo. A atração está sendo produzido em sigilo no núcleo comandado pelo diretor Maurício Boni. A produção que fará parte do programa ainda está sendo montada.

Não há data de estreia prevista e também não foi definido o nome do apresentador. O programa teve ampla repercussão nos anos 2000 ao mostrar casos criminosos em que os autores haviam fugido da Justiça e ajudou a prender dezenas de foragidos, sendo considerado uma atração de utilidade pública.

A Globo recebeu a medalha Tiradentes da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) em 2003 por prestar um serviço importante para a sociedade. Em 2007, foi indicada ao Emmy Internacional pela reportagem sobre o Césio 137.