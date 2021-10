Estreia The Voice Brasil 2021: que horas começa a 10ª temporada hoje?

Logo após Verdades Secretas, a Rede Globo apresenta a estreia The Voice Brasil 2021, que inicia sua 10ª temporada hoej, terça-feira, dia 26 de outubro de 2021. Os técnicos Carlinhos Brown, Claudia Leitte, IZA, Lulu Santos e Michel Teló já estão preparados, então veja que horas começa.

Como será a estreia The Voice Brasil 2021?

Nesta terça, dia 26, os técnicos Carlinhos Brown, Claudia Leitte, IZA, Lulu Santos e Michel Teló começam a preencher as vagas de seus times. E, além dos fãs do reality, quem também acompanha de perto toda a dinâmica deste ano são os apresentadores. Sim, no plural: Tiago Leifert apresenta a fase de ‘Audições às cegas’, a partir desta terça-feira e pelos próximos três episódios, e então passa o bastão para Andre Marques, que comanda as demais etapas da competição. Ambos fazem dobradinha com Jeniffer Nascimento, que repercute os bastidores em todas as fases da disputa.

Já André Marques, que assume a apresentação na fase ‘Tira-teima’, transborda em palavras o clima que prevalece entre todo o elenco da competição musical: o de uma grande família, que se apoia, cresce junto e segue unida com o passar dos anos.

O ‘The Voice Brasil’ tem direção artística de Creso Eduardo Macedo, apresentação de Tiago Leifert e Andre Marques, com Jeniffer Nascimento nos bastidores. O reality vai ao ar às terças e quintas, após ‘Império’, na TV Globo, e os episódios são reexibidos às quartas e sextas, respectivamente, no ‘Multishow’, a partir das 20h30.