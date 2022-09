Estreias Amazon Prime setembro 2022: lista de lançamentos do mês

O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder estreia no Amazon Prime Video - Foto: Reprodução/Matt Grace/Prime Video

Os Anéis de Poder, série derivada da aclamada franquia O Senhor dos Anéis, é o grande destaque das estreias Amazon Prime setembro 2022. Também chega na plataforma de streaming a segunda temporada de Manhãs de Setembro, protagonizada por Liniker, o filme O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, entre outros títulos.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder está entre as estreias Amazon Prime setembro 2022

Um dos lançamentos mais aguardados pelos fãs da franquia é O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder, seriado que chega no Amazon Prime nesta quinta-feira, 1º de setembro, às 22h. Apenas os dois primeiros episódios serão disponibilizados – os demais vão ser lançados semanalmente toda sexta-feira, às 01h. O último episódio vai ao ar em 14 de outubro.

Os Anéis do Poder é uma série original do Amazon Prime Video que se passará milhares de anos antes da história contada em A Sociedade do Anel”, primeiro volume da trilogia escrita pelo autor britânico J.R.R. Tolkien.

O seriado mostrará um momento da história em que grandes poderes foram forjados, a ascensão e ruína de reinos, conforme a sinopse oficial.

Manhãs de Setembro

A segunda temporada de Manhãs de Setembro está entre as estreias Amazon Prime setembro 2022. Os episódios entram para o catálogo em 23 de setembro, e dá continuidade à história de Cassandra, uma mulher transexual que deixa sua cidade natal para viver sua independência, mas é confrontada por um filho que teve no passado.

Além da cantora Liniker no papel da protagonista, o seriado ainda conta com Karine Teles, Ney Matogrosso, Samanta Schmutz, entre outros.

O Exorcismo da Minha Melhor Amiga

Para quem gosta de filmes de terror, O Exorcismo da Minha Melhor Amiga (2022) chega no Amazon Prime Video em 30 de setembro, O longa-metragem é um adaptação do livro de mesmo nome lançado em 2016 pelo autor Grady Hendrix.

Na história, Abby Rivers (Elsie Fisher) e Gretchen Lang (Amiah Miller) são duas amigas que crescem juntas, até que Gretchen acaba sendo possuída durante um mergulho noturno. Quem tenta solucionar o problema é Abby, e as duas tentarão provar que a amizade entre elas é mais forte que o diabo.

Licorice Pizza

O filme Licorice Pizza é uma das estreias Amazon Prime setembro 2022 que chegam na plataforma em 10 de setembro. O longa-metragem foi bastante aclamado em seu lançamento e foi indicado ao Oscar deste ano na categoria de Melhor Filme.

O tema central do filme é o nascimento de uma paixão entre Alana Kane (Alana Haim) e Gary Valentine (Cooper Hoffman), que crescem em San Fernando Valley, na Califórnia, em 1970.

Goodnight Mommy está entre as estreias Amazon Prime setembro 2022

O remake do filme austríaco Goodnight Mommy (2022) estreia na plataforma em 16 de setembro. O longa-metragem conta a história de dois irmãos gêmeos que voltam para a casa de sua mãe, interpretada pela atriz Naomi Watts, depois que ela passa por uma cirurgia de reconstrução facial. Os jovens começam a perceber que há algo de errado com a matriarca depois de alguns dias de convivência.

Estreias Amazon Prime setembro 2022: filmes

Em setembro, mais de dez filmes entram para o catálogo da plataforma de streaming, entre histórias de terror, ação, drama e romance. Os destaques ficam por conta de Licorice Pizza (2021) , Goodnight Mommy (2022) e O Exorcismo da Minha Melhor Amiga (2022) citados anteriormente, mas ainda há mais opções para os assinantes.

Em 1º de setembro, All For Her (2021), Fatal Following (2021) e Missing and Alone (2021) chegam à plataforma de streaming.

Já em 9 de setembro estreia na plataforma Segredos do Passado (2020), filme que mistura elementos de drama, mistério e suspense, e traz Eric Bana e Bebe Bettencourt como protagonistas. O protagonista Aaron Falk começa a investigar a morte de seu melhor amigo de infância, que matou a esposa e o filho antes de tirar a própria vida, e descobre que o caso pode estar ligado à morte de um jovem adolescente há mais de uma década. Outro longa de drama, Flight Risk, chega à plataforma na mesma data.

Salve-se Quem Puder (2007), A Subida (2019) e Um Caso de Detetive (2020) entram para o catálogo em 15 de setembro. Os longas misturam comédia, ação e drama, sendo dois deles lançados mais recentemente.

Por fim, mais um filme de 2022 entra para a Amazon Prime. Conspiração Explosiva, lançado em fevereiro deste ano e dirigido por Edward Drake, gira em torno da história de um homem inocente que acaba sendo envolvido injustamente no assassinato de mulheres na cidade de Los Angeles. Ao ir em busca da verdade, ele descobre que um dos detetives está envolvido em uma conspiração.

1º de setembro

All For Her

Fatal Following

Missing and Alone

9 de setembro

Flight Risk

Segredos do Passado

10 de setembro

Licorice Pizza

15 de setembro

Salve-se Quem Puder

A Subida

Um Caso de Detetive

16 de setembro

Goodnight Mommy

Um Assunto Privado

30 de setembro

O Exorcismo da Minha Melhor Amiga

Conspiração Explosiva

Estreias de setembro: seriados

Quatro seriados chegam na plataforma em setembro. O mais esperado, O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder, estreia em 1º de setembro.

Em 16 de setembro, o Amazon Prime Video inclui em sua catálogo Um Assunto Privado, produção original da plataforma de streaming. Protagonizada pelos atores Aura Garrido e Jean Reno, a história retrata a luta de uma mulher contra os estereótipos da década de 40. Também estão no elenco da produção Ángela Molina, Alex García, Gorka Otxo, Tito Valverde, Irene Montalá e mais.

Já o seriado protagonizado por Liniker chega 23 de setembro, como citado anteriormente. Por fim, o Amazon traz para o catálogo a segunda temporada de Como Sobreviver Entre Irmãos.

02 de setembro

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder – 1ª Temporada

16 de setembro

Um Assunto Privado – 1ª Temporada

23 de setembro

Manhãs de Setembro – 2ª Temporada

28 de setembro

Como Sobreviver Entre Irmãos – 2ª Temporada