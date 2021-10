A novela das 6 que traz a história de Dom Pedro II estreou na Globo em agosto de 2021 e marcou a volta dos folhetins inéditos à emissora, que vem reprisando tramas antigas durante a pandemia de covid-19. A novela já está com todos os capítulos gravados, mas quando acaba a novela Nos Tempos do Imperador?

Quando acaba a novela Nos Tempos do Imperador?

Embora as gravações tenham sido encerradas, a Globo ainda não informou quando a novela Nos Tempos do Imperador ao fim. Apesar disso, algumas especulações já rondam o fim da trama.

, mas segundo o Notícias da TV, a trama deve terminar em fevereiro de 2022, totalizando seis meses no ar.

A novela demorou 19 meses para ser totalmente gravada devido à pandemia. Ao longo do processo, foram duas paralisações para evitar expor os atores e a equipe. A pré-produção foi iniciada em outubro de 2019, enquanto as gravações de fato começaram em janeiro de 2020.

A primeira paralisação ocorreu em março de 2020, quando a pandemia explodiu no Brasil. A produção ficou sete meses parada, retornando apenas em outubro.

Em março de 2021, as gravações foram paradas novamente devido ao novo pico de casos de covid-19, principalmente com o aumento acelerado de internações no Rio de Janeiro, onde a novela é rodada. Com o avanço da vacinação, a equipe retornou o trabalho em maio.

Que horas passa Nos Tempos do Imperador?

Nos Tempos do Imperador marca a volta das novelas inéditas na Rede Globo. A trama de Alessandro Marson e Thereza Falcão é exibida de segunda a sábado, às 18h25, horário de Brasília.

Após a exibição na TV, os capítulos ficam salvos para os assinantes do GloboPlay. Para ter acesso, é necessário ter adquirido um dos planos de assinatura da plataforma de streaming.

Selton Mello, Letícia Sabatella e Mariana Ximenes são alguns dos principais nomes do elenco.

