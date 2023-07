Ex de Gentil, Agatha é mãe de Jonatas?

Gentil (Flavio Bauraqui) guarda um segredo na novela Terra e Paixão. O pai de Menah (Camilla Damião) e Jonatas (Paulo Lessa) teve um filho fruto de uma traição no passado e nunca revelou para o rapaz quem é sua verdadeira mãe. Entretanto, o mistério deve ser descoberto quando a mãe de Caio (Cauã Reymond) revelar que está viva.

Agatha teve caso com Gentil em Terra e Paixão

Um dos segredos que virão a tona em Terra e Paixão é que Agatha é a mãe de Jonatas. A mulher e Gentil tiveram um caso e para esconder a traição de Antônio (Tony Ramos), a mulher deixou a criança para ser criada pelo pai. A informação foi adiantada pela colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Uma das poucas pessoas que sabiam do segredo era Cândida (Susana Vieira). A dona do bar chamou Antônio para contá-lo a verdade, mas morreu antes que pudesse concluir o raciocínio. Ou seja, Caio e Jonatas são meios-irmãos por parte de mãe.

Gentil não foi o único homem com quem Agatha se relacionou fora do casamento. A mãe de Caio também teve um caso com um médico que trabalhava no hospital de Nova Primavera. Isso porque logo depois do parto que supostamente matou a mulher, o profissional de saúde desapareceu sem deixar rastros.

Angelina (Inez Viana) também já contou para Marino (Leandro Lima) que Agatha não era uma pessoa confiável e que ela poderia ter um cúmplice para seus planos.

Agatha já começou a dar vestígios de que está viva. A mãe de Caio e Jonathas mandou uma carta para Gentil, deixando seu ex-amante chocado. Quando Menah questiona do que se trata o texto, o veterano diz que a carta foi enviada por alguém "que ele pensava que já não estava mais entre eles".

As evidências vão ficar ainda mais fortes em capítulos que vão ao ar na próxima semana. Rodrigo (Maicon Rodrigues) dirá para Caio que não há nenhuma prova de que Agatha morreu, exceto Antônio falando que enterrou a mulher. Sendo assim, será difícil para o primogênito prosseguir com o processo da herança.

Já sobre a mãe de Menah, nada foi falado. A professora provavelmente é fruto de outro relacionamento anterior de Gentil.

Veja: Quem é Nice em Terra e Paixão? Berenice ganha nova rival

Quando Agatha vai aparecer em Terra e Paixão?

Agatha vai dar as caras por volta do capítulo 100, de acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV. Atualmente, o folhetim está próximo do capítulo 60.

A atriz que vai interpretar Agatha é Eliane Giardini, 70. Bianca Bin foi quem viveu a primeira esposa de Antônio nos flashbacks exibidos na trama e retornou aos estúdios para gravar mais cenas para a reviravolta da história.

Ainda não há data prevista para Giardini começar a gravar as cenas do retorno de Agatha, que ainda não foram entregues ao elenco.

Com a escalação da atriz, está confirmada a teoria de que Agatha forjou a própria morte. Os motivos para o plano devem ser revelados mais adiante na trama e também como a mãe de Caio conseguiu sair do caixão após ser enterrada.

Giardini esteve recentemente na reta final da novela "Cara e Coragem" (2022). A atriz também está em cartaz "Intimidade indecente" ao lado de Marcos Caruso. A nova temporada da obra estreia em 5 de agosto em São Paulo após uma temporada no Rio de Janeiro no ano passado.

Entre os títulos em que a atriz atuou, estão também "O Outro Lado do Paraíso" (2017), também de Walcyr Carrasco, além de "Órfãos da Terra" (2019), "Êta Mundo Bom!" (2016), "Avenida Brasil" (2012), entre outros títulos de sucesso da Globo.

Veja: Quando termina a novela Terra e Paixão?