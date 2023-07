Quem é Nice em Terra e Paixão? Berenice ganha nova rival

Os dias de Berenice (Thati Lopes) no comando do bar que era de Cândida (Susana Vieira) estão contados. Uma nova personagem vai chegar na novela dizendo que é a verdadeira herdeira da veterana e ficará no comando do estabelecimento, criando confusão com os funcionários. Saiba quem é Nice em Terra e Paixão.

Nice é a verdadeira herdeira de Cândida

Nice chega na história de Terra e Paixão a partir da próxima semana afirmando ser herdeira de Cândida. A personagem interpretada pela atriz Alexandra Richter, 56, é uma missionária que vai querer mudar as regras do bar mais famoso de Nova Primavera.

Em cenas previstas para irem ao ar na próxima terça-feira, 25, Nice vai causar pânico nos funcionários ao impor novas regras. Até lá, Berenice já terá sido retirada do comando do estabelecimento já que não tem como provar que de fato é parente de Cândida e passará a trabalhar como faxineira. Inclusive, a suposta herdeira de Cândida ameaçará demitir Luana (Valéria Barcellos) caso ela não aceite as mudanças.

Nice também vai se envolver nas armações escusas de Irene (Glória Pires). A vilã vai sugerir que a suposta herdeira esteja mentindo para ficar com o bar, mas fará uma proposta a mulher: ela oferece dinheiro para a missionária para ela desaparecer com Agatha (Bianca Bin/Eliane Giardini) caso a primeira esposa de Antônio (Tony Ramos) reapareça.

Ramiro (Amaury Lorenzo) verá as duas conversando e avisará Kelvin (Diego Martins). A fofoca também chegará em Antônio, que proibirá Irene de se encontrar com Nice, mas ainda não se sabe por qual motivo.

Alexandra Richter participou do programa "Encontro" nesta segunda-feira, 17, e apresentou a nova personagem ao público. "A Nice vem como herdeira, possível herdeira, vamos ver se é verdade ou mentira, do Bar da Cândida. E ela vem assim, pra colocar todo mundo no eixo. Ela vem como missionária", disse.

A atriz também adiantou que Nice que chegou para acabar com a paz dos funcionários do bar. "É um dia de cada vez. Mas a história que eu tenho em mãos agora é essa. Ela chegou, mas ela chegou com essa figura aqui e vai tocar o terror. Eles vão ficar apavorados com essa figura. E a gente vai se divertir porque é comédia, né", finalizou.

Veja: Quem vai ser Agatha na novela Terra e Paixão?

Quais novelas Alexandra Richter fez?

Alexandra surgirá irreconhecível para a nova personagem de Terra e Paixão. A loira agora vai aderir ao cabelo preto, bem curtinho e usará óculos, bastante diferente de seu último personagem na televisão.

A atriz esteve em "Além da Ilusão " (2022) interpretando Julinha. Também esteve na série do Globoplay "Desalma" (2020), além das novelas "O Tempo Não Para" (2018), "Pega Pega" (2017), "Rocky Story" (2017), entre outros títulos da Globo. No cinema, seu trabalho mais recente foi em "D. P. A. 3 - Uma Aventura no Fim do Mundo" (2022).

Richter revelou que entrou para o elenco do folhetim das nove de forma bastante repentina e que viver Nice tem sido um grande desafio. "É muito louco porque o convite veio de repente, foi tudo muito rápido. Mas eu tô muito em família porque é a mesma equipe de Além da Ilusão. Eu me senti muito bem, muito à vontade porque é um desafio. Eu acabei de estrear no teatro e, na mesma semana, eu fui chamada. Então foi tudo muito rápido, a composição", disse.

Atualmente, a atriz está em cartaz com a peça "Gargalhada Selvagem", que entra nas últimas semanas de apresentação, ao lado de Rodrigo Fagundes.

Veja: Qual é o segredo de Gentil em Terra e Paixão?