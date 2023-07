A data de quando termina a novela Terra e Paixão e a próxima trama do horário nobre já está definida pela Globo. O folhetim de Walcyr Carrasco ainda permanece na grade durante todo o segundo semestre de 2023, saindo do ar apenas no próximo ano.

Até quando vai a novela Terra e Paixão?

Terra e Paixão termina em janeiro de 2024. A trama está prevista para ter cerca de 200 capítulos ao total, ficando no ar por sete meses.

Depois de um começo morno, a trama de Carrasco finalmente conseguiu fidelizar o público e bateu recorde de audiência na semana de reviravoltas, que contou com a exposição do segredo de Irene (Glória Pires) e a morte de Daniel (Johnny Massaro). No capítulo exibido em 6 de julho, quinta-feira, Terra e Paixão bateu recorde de audiência na Grande São Paulo com 29,5 pontos de média, de acordo com dados do Kantar Ibope. O pico atingiu 30,6 pontos, índice jamais alcançado por "Travessia" (2022), sua antecessora.

Carrasco ainda prepara mais reviravoltas até o final da novela. Será revelado que Agatha, mãe de Caio (Cauã Reymond), está viva - a atriz Eliane Giardini é quem deve interpretar a primeira esposa de Antônio (Tony Ramos). Alguns indícios de que a matriarca não morreu já foram mostrados, como o caixão vazio e o sumiço da certidão de óbito.

Essa é a primeira novela de Walcyr para o horário nobre desde 2019, quando escreveu o sucesso "A Dona do Pedaço". Em 2021, o autor trabalhou na segunda temporada de "Verdades Secretas" que foi produzida exclusivamente para o Globoplay, mas ganhou uma exibição na TV aberta no horário das 23h.

Em entrevista à colunista Patrícia Kogout, do jornal O Globo, em junho deste ano, o autor negou que a novela tenha mudado por conta da audiência. "Nunca faço mudanças para alavancar índices [...] A morte do Daniel não foi antecipada. Mas, se você olhar as sinopses de minhas outras novelas, verá que eu sou um autor apressado, que não consegue segurar a trama. Tudo acontece antes do previsto inicialmente. Com o Daniel não foi diferente", disse.

Qual a próxima novela das nove?

O remake de "Renascer" (1993) é a próxima novela do horário nobre. A trama está sendo adaptada por Bruno Luperi, mesmo autor de "Pantanal" (2022). O folhetim original também é de autoria de Benedito Ruy Barbosa, assim como o sucesso da TV Manchete que ganhou uma nova edição na Globo ano passado.

Além das similaridades na autoria e no responsável pela adaptação da trama, o folhetim deve trazer de volta alguns atores que foram protagonistas da novela de 2022. De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV, Luperi quer Marcos Palmeira no papel de José Inocêncio, o protagonista - o ator viveu José Leôncio em Pantanal.

No entanto, há uma resistência à repetições desse tipo entre a alta cúpula da dramaturgia. Outro nome que estaria sendo cogitado é o de Murilo Benício, o Tenório de Pantanal, mas Luperi insiste em ter Palmeira de novo no papel principal e não está disposto a ceder.

O que pode desfavorecer a escolha de Luperi é que Murilo Benício é um dos poucos atores que mantém um contrato longo com a Globo, enquanto Palmeira não tem um vínculo fixo.

Outros nomes de Pantanal que estariam reservados para a próxima novela são o de Dira Paes, que interpretou Filó, e Irandhir Santos, que interpretou José Lucas.

Renascer conta a história de José Inocêncio, interpretado por Antônio Fagundes na versão original, um poderoso fazendeiro da zona cacaueira de Ilhéus, na Bahia. Pai de quatro filhos, mantém uma péssima relação com o caçula, João Pedro (Marcos Palmeira), já que sua esposa Maria Santa (Patrícia França), morreu no parto do jovem.

A tensão entre pai e filho fica ainda maior quando Inocêncio se apaixona por Mariana (Adriana Esteves), namorada do caçula.

