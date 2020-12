Fabio Porchat será o entrevistado do ‘Roda Viva’ desta segunda (21/12)

O humorista Fábio Porchat será o entrevistado desta segunda-feira (21) do programa Roda Viva da TV Cultura. A bancada do programa Roda Viva deste 21 de dezembro será formada por Rosana Hermann, Edgard Piccoli, Renata Simões, João Batista Jr. e Ale Santos. O ‘Roda Viva’ com Porchat será apresentado por Vera Magalhães.

Atualmente, Fábio Porchat pode ser visto na TV Globo onde é reprisado o `’Que História é Essa, Porchat?’, programa que faz parte da grade do GNT, onde o humorista também faz o Papo de Segunda, ao lado de Emicida, João Vicente Castro e Francisco Bosco.

Fábio Porchat junto do ator Gregório Duvivier e do humorista Antônio Tabet criaram também o programa virtual Porta dos Fundos, que tem como objetivo, satirizar problemáticas do cotidiano que envolvem não apenas humor, mas política, economia e cultura. O canal tem, atualmente, mais de 16 milhões de inscritos.

Que horas começa o Roda Viva?

O Roda Viva vai ao ar às 22h de hoje. Além do canal na TV Aberta, o programa pode ser visto no canal da TV Cultura no Youtube e nas redes sociais da emissora.

Roda Viva

Há mais de 30 anos no ar, o programa Roda Viva é um dos mais tradicionais programas de entrevista da TV brasileira. Trata-se de um espaço plural para a apresentação de ideias, conceitos e análises sobre temas de interesse da população, sob o ponto de vista de personalidades notórias.

O programa conta com mediação de Vera Magalhães e interpretação em libras. O cartunista Paulo Caruso é um dos responsáveis pelas obras de arte do dia.

Diversas personalidades histórias do Brasil e do mundo ja estiveram na cadeira central da ‘Roda’, entre eles, ex-presidentes da República, ministros e governadores. Fábio Porchat será o entrevistado ao vivo de hoje.

