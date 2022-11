Confira como assistir aos jogos da Copa no canal do Casimiro. Foto: Reprodução / Instagram / FIFA Oficial

Saiba como assistir aos jogos da Copa do Mundo através do canal do Casimiro

Como assistir a Copa do Mundo 2022 pelo canal do Casimiro no Youtube?

O torcedor brasileiro ganhou uma opção diferente e única para assistir aos jogos da Copa do Mundo do Catar este ano. O streamer Casimiro vai transmitir os confrontos ao vivo e de graça para o público na internet, disponível tanto no Youtube como na Twitch. Para não perder nenhum lance da programação, confira onde e como assistir canal do Casimiro na Copa do Mundo do Catar ao vivo.

Assistir aos jogos pelo canal do Casimiro ao vivo

A Copa do Mundo é o maior evento de futebol do planeta. Trinta e duas seleções disputarão em 2022 a fase de grupos em busca da tão sonhada taça dourada.

Além de grandes emoções dentro de campo, o torcedor brasileiro ganhou uma nova opção para assistir aos jogos: o canal do Casimiro! O jornalista é o primeiro streamer na história a transmitir uma Copa do Mundo da FIFA em sua plataforma 100% online e o melhor: de graça.

Mas como assistir canal do Casimiro na Copa do Mundo? O portal DCI explica!

1 - Acessar o canal do Casimiro no Youtube

O torcedor tem duas opções para assistir a Copa do Mundo no canal do Casimiro. A primeira é acompanhar tudo pelo Youtube, no canal do Cazé TV. É simples, rápido e fácil.

Abra o site do Youtube ou até mesmo o aplicativo em seu dispositivo, pesquise "Cazé TV", e escolha a primeira opção disponível com o logo do streamer.

Depois, você deve entrar na aba "Ao vivo", criada pelo influenciador e aí é só escolher qual jogo vai acompanhar na Copa do Mundo do Catar. Lembrando que você pode curtir tudo pelo navegador no site do Youtube ou também pelo aplicativo no celular, tablet, computador ou smartv.

É tudo de graça.

2 - Assistir no canal do Casimiro na Twitch

Outra maneira de curtir a Copa do Mundo no Casimiro é na Twitch, no canal do influenciador.

O primeiro passo é acessar o site da Twitch, e pesquisar por "Casimito" na barra de buscas. Ao encontrar o canal do streamer, clique no logo em cima indicado como a primeira opção. Você não precisa se cadastrar ou pagar nada para assistir ao vivo a transmissão do futebol.

No entanto, se quiser se divertir, fazer amizades e comentar o jogo com o público, você deve se cadastrar na plataforma. Clique em "Entrar" e digita o seu usuário se já tem uma conta no site. Caso contrário, clique em "Cadastrar-se".

Lembrando que assim como no Youtube, a Twitch também está disponível no streaming de graça.

Programação de jogos da Copa no Casimiro

O canal do Casimiro na Copa do Mundo vai passar um jogo por dia. Na estreia entre Catar e Equador, o canal atingiu um milhão de pessoas assistindo simultaneamente a partida de futebol, além da cerimônia de abertura.

Além disso, a plataforma também vai transmitir outras 21 partidas, incluindo todos da Seleção Brasileira. Confira a programação a seguir.

Segunda-feira, 21/11

Holanda x Senegal - 13h (Horário de Brasília)

Terça-feira, 22/11

França x Austrália - 16h (Horário de Brasília)

Quarta-feira, 23/11

Espanha x Costa Rica - 13h (Horário de Brasília)

Quinta-feira, 24/11

Brasil x Sérvia - 16h (Horário de Brasília)

Sexta-feira, 25/11

Inglaterra x Estados Unidos - 16h (Horário de Brasília)

Sábado, 26/11

Argentina x México - 16h (Horário de Brasília)

Domingo, 27/11

Espanha x Alemanha - 16h (Horário de Brasília)

Segunda-feira, 28/11

Brasil x Suíça - 13h (Horário de Brasília)

Jogos da primeira semana da Copa do Mundo que Casimiro vai transmitir no YouTube: Catar x Equador

Holanda x Senegal

França x Austrália

Espanha x Costa Rica

Brasil x Sérvia

Inglaterra x Estados Unidos

Argentina x México

Espanha x Alemanha

Brasil x Suíça pic.twitter.com/zEvGEeFwow — Mundo da Bola (@mundodabola) November 14, 2022

