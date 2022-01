O elenco do filme Meu Ex é Um Espião conta com as atrizes Mila Kunis e Kate McKinnon.

Festival Ano Novo hoje: Globo vai passar ‘Meu Ex é Um Espião’

Festival Ano Novo hoje: Globo vai passar ‘Meu Ex é Um Espião’

Festival Ano Novo hoje na Globo, quarta-feira, dia 05/01/22, vai exibir o filme “Meu Ex é Um Espião”, depois da novela Um Lugar ao Sol. O elenco conta com as atrizes Mila Kunis e Kate McKinnon. O longa é de 2018 e tem 112 minutos.

Na Europa, Audrey (Mila Kunis) e a amiga Morgan (Kate McKinnon) são surpreendidas por criminosos que iniciam uma perseguição insana à dupla. Logo, Audrey descobre que os acontecimentos estão ligados ao seu ex-namorado Drew (Justin Theroux), que além de tê-la dispensado, não contou que é, nada menos, que um espião do governo.

Leia também sobre a programação da sessão da tarde da semana

Festival Ano Novo hoje na Globo – 05/01/2022

O filme Meu Ex é um espião, exibido no Festival Ano Novo hoje na Globo, conta a história de Audrey e uma amiga, que são surpreendidas por criminosos que iniciam uma perseguição à dupla. Logo, ela descobre que os acontecimentos estão ligados ao seu ex-namorado Drew, que omitiu ser um espião do governo.

Título Original The Spy Who Dumped Me

Elenco Justin Theroux; Kate Mckinnon; Lolly Adefope; Mila Kunis; Sam Heughan

Direção Susanna Fogel

Nacionalidade Americana

Gênero Comédia

Veja o trailer do filme do Festival Ano Novo de hoje n Globo

Que horas começa o filme Meu Ex é Um Espião

O filme da Tela Quente hoje está marcado para começar às 22h35, depois da exibição da novela Um Lugar ao Sol. Para assistir a Tela Quente hoje não é necessário pagar mesmo se for assistir por um computador, celular ou tablet. Para quem não puder sintonizar na TV Globo durante a exibição, a aba “Agora na TV” da plataforma streaming da emissora, a Globoplay, permite que a programação ao vivo do canal seja assistida de forma gratuita.

Programação Globo Hoje – quarta-feira, 05/07/2021

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro com Fátima Bernardes

12:00 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:40 O Cravo E A Rosa

15:15 Sessão da Tarde – A Fabulosa Gilly Hopkins

16:45 Vale a Pena Ver de Novo – O Clone

17:55 Malhação – Sonhos

18:25 Nos Tempos do Imperador

19:10 Praça TV – 2ª Edição

19:40 Quanto Mais Vida, Melhor!

20:30 Jornal Nacional

21:30 Um Lugar ao Sol

22:35 Festival Ano Novo – Meu Ex é Um Espião

00:20 Jornal da Globo

01:05 Vai Que Cola

01:50 Corujão I – O Filho Eterno

02:55 Corujão II – Magal E Os Formigas