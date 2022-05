Festival de Cinema De Cannes 2022: tudo o que você precisa saber

O Festival de Cinema de Cannes 2022, repleto de estrelas, começa na terça-feira, 17 de maio de 2022 no sul da França, celebrando tudo o que é cinema internacional e os atores, diretores e equipe nos bastidores.

Desde sua estreia em 1946, o festival é conhecido por momentos inesquecíveis, desde a princesa Diana vestindo um vestido diáfano de tule Catherine Walker em 1987 até Cate Blanchett e mais participando de um protesto #MeToo em 2018.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Festival de Cinema de Cannes 2022, do tapete vermelho aos momentos imperdíveis:

Onde e quando é o Festival de Cinema de Cannes 2022?

O Festival de Cinema deste ano começa na terça-feira, 17 de maio, e vai até sábado, 28 de maio. Como sempre, o icônico evento do calendário será realizado na cidade resort de Cannes, na Riviera Francesa.

Uma série de celebridades de primeira linha terão seus filmes apresentados em Cannes, incluindo Anne Hathaway , Anthony Hopkins e Jeremy Strong, que estrelam Armageddon Time, bem como Tilda Swinton e Idris Elba, que co-estrelam em Three Thousands Years of Longing.

Michelle Williams é a protagonista de outro filme de Reichardt, Showing Up , ao lado de Hong Chau e André 3000. Sem contar que Kristen Stewart e Viggo Mortensen estrelam Crimes do Futuro , que também estará na cerimônia.

Qual é o objetivo de Cannes?

Cannes foi originalmente concebida como competição para o festival de cinema de Veneza, o único outro festival internacional de cinema na época. Mas os primeiros anos foram difíceis. Em 1939, o primeiro festival foi cancelado quando a Segunda Guerra Mundial começou. Apesar de retornar em 1946, o festival não foi realizado em 1948 ou 1949 por problemas orçamentários. Ainda assim, persistiu a ideia de criar um espaço apolítico onde a arte imperasse. Jean Cocteau, chefe do júri três vezes, disse que “o Festival é uma terra de ninguém apolítica, um microcosmo de como seria o mundo se as pessoas pudessem entrar em contato diretamente e falar a mesma língua”.

Ao longo dos rochosos primeiros 15 anos, solidificou-se uma identidade robusta. A vertente artística do festival foi potenciada pela introdução de prémios . Esses prêmios foram concedidos sob regras cada vez mais estruturadas ao longo dos anos 50, até a introdução da Palma de Ouro em 1955. A seleção dos jurados é um grande anúncio a cada ano , exemplificando a visão original do festival de reconhecimento artístico, com grandes cineastas homenageando novos filmes, especialmente de vozes emergentes. Frambux resume isso dizendo, “o Festival de Cannes manteve-se fiel ao seu propósito fundador: chamar a atenção e dar visibilidade aos filmes, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento do cinema, dinamizar a indústria cinematográfica em todo o mundo e celebrar o cinema a nível internacional”.

O festival de cinema continua sendo um evento exclusivo da indústria. Ter um projeto exibido em Cannes, seja na seleção oficial ou como parte de uma das barras laterais, é um marco na carreira. Da mesma forma, atender o mercado é um passo importante.

