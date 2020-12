O figurino de Black-ish também é um dos motivos que torna a série tão especial e aclamada. A série, que já foi indicada e premiada diversas vezes, traz representatividade negra para as telinhas e, além disso, inspira com um estilo bem original de cada personagem.

Três vezes indicada ao Emmy, Black-ish conta a história de uma família Johnson, narrada por Dre (Andrew Johnson). Uma família negra que conseguiu conquistar uma situação financeira muito positiva e mora em um bairro nobre, onde a maioria são brancos.

Então, a narrativa se dá contando a rotina da família Johnson, através dos olhos de Dre. Estereótipos negros, histórias sobre racismo, escravidão e a importância da representatividade recheiam a série.

Além disso, a produção conta com um figurino incrível, cheio de personalidade e muito estilo. Por isso, o DCI separou os principais looks dos personagens de Black-ish para você se inspirar.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O figurino de Black-ish

O figurino de Black-ish é, antes de tudo, uma representação muito importante do sucesso da família Johnson. As roupas de grife demonstram a importância da vitória da família.

Confira alguns dos looks que selecionamos para você se inspirar e entender um pouco mais do estilo dos personagens de uma das melhores comédias da atualidade:

O estilo de Rainbow Johnson

Para começar, vamos falar sobre o estilo de Rainbow, a Bow, esposa de Dre. Ela é uma médica anestesiologista e precisa lidar com o preconceito e o machismo todos os dias no ambiente de trabalho.

Uma mulher forte, mãe, empoderada. Assim, Rainbow aposta sempre em looks e penteados estilosos que representam a força e a evolução de Rainbow. Confira alguns looks da personagem:

Em resumo, Rainbow aposta em looks com cores vibrantes, sobreposições, casacos compridos e largos. Os seus looks aparentam oferecer conforto, além de representar bem cada fase da personagem.

Macacões, vestidos, estampas africanas, tudo isso faz parte do guarda-roupa de Bow. Com um estilo bem definido, a personagem sente-se um ícone da moda.

O estilo de Zoey Johnson no figurino de Black-ish

E é verdade que Rainbow é um ícone da moda. Ela inspirou bastante o estilo de sua filha, Zoey. Apesar disso, Zoey deu um toque bem particular aos seus looks.

Sempre com tranças, estampas e algum símbolo que represente suas raízes africanas, Zoey é uma das personagens mais bem vestidas da atualidade.

Infelizmente, a personagem não fica tanto tempo em cena, já que ela logo vai para a faculdade e começa a estrelar o spin-off de Black-ish, Grown-ish, onde é a personagem principal.

O estilo de Dre Johnson

Já Dre, o personagem principal, usa o seu guarda-roupa para expôr a sua posição financeira e social. Roupas de grife, estampas exageradas e uma coleção de tênis caríssimos fazem parte do estilo de Dre.

Assim, o seu estilo bem peculiar chama atenção por onde passa, cores vibrantes, estampas coloridas, suéter, casacos e jaquetas. Mas, sempre acompanhados de um par de tênis de marca.

Então, Dre usa o seu guarda-roupa para expressar o seu poder financeiro, tentando devolver toda a opressão que ele já passou na vida. O próprio personagem explica a sua relação com roupas e tênis de marca.

Em resumo, os personagens e o figurino de Black-ish são inspirações de moda. As raízes africanas estão sempre presentes no estilo deles.

Assim, todos os personagens possuem um estilo particular, mas, juntos, harmonizam bem o estilo e representam bem o que a série se propõe a transmitir.

Além disso, o estilo do dia a dia dos personagens, alguns episódios especiais trazem todo um estilo diferenciado, voltado para algum tema específico. Em um dos episódios, todos os personagens se vestem inspirados no cantor Prince.

Os episódios de Halloween, por exemplo, são repletos de fantasias representativas. Assim, a escolha dos figurinos especiais sempre trazem um toque de representatividade negra.

Dessa forma, Black-ish é uma série que trata de temas importantes e que você deve adicionar agora mesmo a sua lista de reprodução. Os episódios sempre nos emocionam.

A série é produzida pela Sony e criada por Kenya Barris e já levou para casa, prêmios como Globo de Ouro de Melhor Atriz para Tracee Ellis Ross.

As temporadas estão disponíveis na Amazon Prime Video. Aproveite para conhecer outras séries incríveis disponíveis no streaming.