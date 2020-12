Quem é Daphne? Conheça a atriz que faz a personagem em Bridgerton

Toda vez que a Netflix coloca algo em seu catálogo, nos deparamos com uma enxurrada de informações novas. Com o recente lançamento de Bridgerton, série baseada nos livros de Julia Quinn, que chegou à plataforma na madrugada desta sexta-feira (25), já apareceu muita gente com curiosidade para saber que é a “Daphne” que ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter deste sábado (26). Vem com a gente que te contamos tudo:

Daphne é personagem central em Bridgerton

Lançado no dia de natal, 25 de dezembro, na Netflix, a série Bridgerton, produção da Shondaland, empresa chefiada por Shonda Rhimes, dona de sucessos como Grey’s Anatomy e Scandal, segue a história dos membros da família Bridgerton, da aristocracia londrina do início do século XIX. Daphne é primogênita da família e uma das personagens centrais da trama. A obra é uma adaptação da série literária de Julia Quinn, sucesso no mundo dos leitores.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A personagem é interpretada pela britânica Phoebe Dynevor, que estreou na TV aos 14 anos, mas nunca teve um papel de destaque como o de Daphne, que marca sua primeira vez no protagonismo de uma série.

Phoebe Dynevor nasceu em 1995, em Manchester, cidade no noroeste da Inglaterra. A intérprete de Daphne é filha de Sally Dynevor, também atriz, e o escritor e ator Tim Dynevor. Ela tem dois irmãos, Samuel Dynevor e Harriet Dynevor.

ACABEI BRIDGERTON E MEU DEUS, EU AMEI DEMAIS, AS MUDANÇAS FORAM ÓTIMAS PARA A ADAPTAÇÃO, AMEI O DUQUE E MINHA PERSONAGEM FAVORITA FOI DE LONGE A DAPHNE. PHOEBE DYNEVOR MUITO PERFEITA NA ATUAÇÃO, CARISMÁTICA DEMAIS A FADA. E QUE VENHA SEASON 2.#Bridgerton pic.twitter.com/ssuVajnB9e — BRIDGERTON STAN ACCOUNT 🐝🍯 🤡 (@Andrezaste) December 26, 2020

Daphne, Bennedict, Simon e Eloise eram comentados só quando saia uma foto ou teaser, e agora que saiu a série estão se mantendo a mais de 48 horas. Eu amo uma família🐝🧡#bridgertonnetflix pic.twitter.com/H3gJdrUCHL — 𝓡𝓮𝔂𝓷𝓪📖 BRIDGERTONS TODAY (@haavenm) December 26, 2020

motivo de spinning out ser cancelada: vestidos da daphne https://t.co/cooG9F6Qj2 — 𝐠𝐚𝐥𝐞𝐬𝐤𝐚𝐬 📚 (@isapzn) December 26, 2020

Atriz comemorou lançamento de série

No Instagram, Phoebe Dynevor comemorou o lançamento da série na plataforma streaming e a felicidade de ter interpretado Daphne Bridgerton. “Feliz Natal! Bridgerton finalmente sai hoje na Netflix e espero que você gostem pelo menos a metade do quanto gostei de filmar”, escreveu.

Conheça outras obras de Phoebe Dynevor

Antes de ser Daphne em Bridgerton, Phoebe interpretou Clare em alguns episódios de Younger, Lotti Mott em Snatch: um novo golpe, Martha Cratchit em Dickensian, Phoebe Rundle em The Village, Lauren em Prisoners Wives e Siobhan Mailey em Waterloo Road.

Veja também:

Friends na Netflix: como assistir a série agora que vai sair do catálogo?

Xeque-mate! Lojas vendem mais jogos de xadrez graças a série da Netflix

Beyoncé na Netflix? Pista de plataforma streaming deixa fãs intrigados