O figurino de Mrs Maisel é tão incrível quanto a série da Amazon Prime Video, um programa premiado e que vale a pena assistir. Dos mesmos criadores de Gilmore Girls, a série já levou para casa um Emmy de melhor série cômica, melhor atriz, melhor direção e outros.

Então, não há dúvidas de que a série ganhou popularidade por algum motivo, não é mesmo? E, no caso de “The Marvelous Mrs Maisel“, são vários os motivos que tornaram a série a queridinha do momento. Um desses motivos é o figurino de Mrs Maisel que chama muita atenção.

A série “The Marvelous Mrs. Maisel”

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Antes de falarmos sobre o figurino de Mrs. Maisel, que tal conhecer um pouco mais sobre a série?

“The Marvelous Mrs. Maisel” é uma série de comédia que traz um pouquinho de drama em sua essência. A produção conta a história de Miriam, também chamada de Midge, uma mulher casada que vive em Nova Iorque nos anos 50.

De família judia, Midge é criada com muitas normas e tem uma vida bastante confortável financeiramente. Mãe de dois filhos, ela cuida da casa enquanto o marido trabalha na empresa do pai e, à noite, tenta viver a carreira de comediante.

Companheira, Midge sempre acompanha o marido, dando forças para seguir o seu sonho. Mas, ela é surpreendida por seu marido, que decide pedir a separação. Então Midge precisa recomeçar a sua vida e encontra na comédia stand-up um suporte e uma nova carreira.

A partir daí, a série conta a trajetória de Mrs. Maisel em busca do sucesso e da sua independência.

O figurino de Mrs Maisel

Desde jovem, Miriam era apaixonada por vestidos, ela possui um cômodo inteiro com peças incríveis. Inicialmente, Mrs. Maisel aposta em vestidos mais recatados e elegantes. O seu visual tem um toque de mulher refinada e de muita classe.

Ao longo da sua evolução em sua carreira, Miriam opta por colocar mais cores em seus looks e usar mais acessórios. Os chapéus, por exemplo, são considerados uma força para ela subir ao palco.

O chapéu é a marca registrada de Mrs. Maisel. Ela aposta em chapéus para diversas ocasiões, combinando-os com a roupa e o casaco.

A evolução do figurino de Mrs Maisel

Com a evolução dos anos e da personagem, os looks vão ficando cada vez mais modernos, próximos dos anos 60. Saia lápis, cinto e meia-calça formam uma combinação perfeita.

Mas nem só de tons escuros vive Mrs. Maisel. A personagem aposta em tons pasteis e candy color em peças para o dia.

Em resumo, esses tons fazem parte dos looks verão. Leves, coloridas e muito estilosas, as peças de roupa para o verão de Mrs. Maisel são bastante modernas para a época.

Assim, ela sempre está seguindo as tendências e mantendo o seu estilo intacto.

O xadrez está presente no figurino de Mrs Maisel. Conjuntos e saias de xadrez também forma o guarda-roupa da nossa querida comediante.

Além disso, outra combinação feita pela personagem é bolero por cima de um vestido mais elegante. Assim, ela dá um toque especial para um traje de festa.

Mas, Mrs. Maisel não combina apenas cores, ela também aposta em estampas para os dias mais quentes. Vestidos e saias com flores quebram a seriedade do seu guarda-roupa.

Por fim, o vestido preto como a carta curinga do figurino de Mrs Maisel. A personagem aposta na peça para os seus shows mais importantes, inclusive, ao aparecer performando na TV.

Sempre ensinada que o vestido preto deve ser guardado para certas ocasiões, Mrs Maisel usa a peça como forma de libertação e independência.

O figurino acompanha a evolução

Então, os looks de Mrs Maisel vão evoluindo ao longo dos anos e da sua carreira. Ela se torna cada vez mais independente e poderosa, isso reflete bastante no seu visual. E você, se apaixonou pelo figurino incrível da nossa querida Midge?

Assim como os looks, a série também promete fazer você se encantar. Uma comédia refinada e com personagens bem construídos, histórias fortes e diálogos bem elaborados são os ingredientes para a construção dessa série premiada.