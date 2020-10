Há 20 anos, Gilmore Girls estreava nas telinhas e começava a marcar uma geração inteira. Lorelai e Rory iniciavam a sua jornada cheia de emoções e reviravolta.

A história das duas, mãe e filha, formou uma legião de fãs que perdura até hoje. Tanto que Amy Sherman-Palladino escreveu 4 episódios especiais para a Netflix, que foram ao ar em 2016.

Ao longo dos anos que ficou em cartaz, a série acumulou diversas curiosidades e fez com que os fãs criassem um elo com os atores que povoavam Stars Hollow, cidade fictícia onde moravam Lorelai e Rory Gilmore.

Mas como estão os atores que marcaram essa geração? 20 anos depois, saiba como está a vida profissional do elenco de Gilmore Girls e conheça algumas curiosidades sobre a série.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Gilmore Girls: a série que marcou uma geração

Antes de tudo, que tal relembrar o enredo da série? Gilmore Girls conta a história de Lorelai e Rory Gilmore, mãe e filha. As duas moram em Stars Hollow, uma cidade fictícia no interior do estado de Connecticut.

A trama inicial é baseada nos esforços que Lorelai faz para colocar Rory em uma boa faculdade, a faculdade dos sonhos: Yale.

Uma série repleta de diálogos rápidos e com referências da cultura pop, Lorelai e Rory conquistaram os espectadores devido a sua relação muito emocional e intensa.

De uma maneira geral, o relacionamento entre as garotas Gilmore é um relacionamento cheio de altos e baixos. Por isso, a trama tem muito o que oferecer ao espectador.

O revival de Gilmore Girls

Em 2016, o revival de Gilmore Girls foi ao ar pela Netflix e o que era para ser um reencontro inesquecível, gerou diversas polêmicas e críticas.

Isso porque os fãs alegam que alguns fatos do revival não condizem com o que foi construído durante anos de série. Mas quais são esses pontos? Por que o revival não foi tão bem avaliado por críticos e fãs:

Rory e suas relações amorosas

Uma das principais críticas com o revival é a forma como Rory estava se relacionando com seus parceiros amorosos. A forma como ela tratava o então namorado era bastante desprezível. Esquecer que o namorado existia era a prova de que a Rory que conhecíamos, carinhosa, amorosa e gentil estava bem diferente.

Além disso, Rory se relaciona com um homem comprometido, o Logan, enquanto ainda está namorando. Essa questão foi muito criticada pelos fãs, principalmente pelo fato de que a primeira vez da jovem foi com um homem casado e ela pareceu aprender com a situação.

A carreira de Rory

É fato que a vida de Rory foi um dos pontos mais criticados pelos fãs no revival da série. Além da sua vida amorosa, a sua carreira também deu motivo para muitos torcerem o nariz.

Ao longo de 7 temporadas, a filha de Lorelai demonstrava ser uma jovem inteligente, dedicada e que tinha um foco na sua profissão. No entanto, o revival mostrou que Rory acabou desistindo de alguns sonhos e não conseguiu seguir a carreira que ela almejava.

O sumiço de Sookie

A melhor amiga de Lorelai, a chef Sookie, não apareceu durante toda a série. A sua aparição aconteceu apenas em um único episódio, depois de muitas piadas e suposições entre Lorelai e os colegas de trabalho.

O final

O final da série também gerou muita polêmica. Ao falar as palavras finais, o final ficou aberto e sem muita explicação. Os fãs esperavam mais, bem mais do final de uma das séries mais queridas.

Então, como você pode ver, o revival de Gilmore Girls foi mais uma forma de matar a saudade do elenco, que apareceu em cenas rápidas e bem mal encaixadas, do que uma finalização para a história de Lorelai e Rory.

Curiosidades sobre Gilmore Girls

Até hoje, a série Gilmore Girls desperta inúmeras curiosidades sobre elenco, produção e bastidores. Afinal, foram mais de 7 anos no ar. Conheça algumas das curiosidades que selecionamos para você, que é fã da série até hoje:

Rory tomava refrigerante ao invés de café

Alexis Bledel, ao contrário de sua personagem Rory, não gostava de café. Por isso, todas as vezes em que aparecia com uma xícara na mão, ela estava tomando refrigerante.

Inicialmente, Luke Danes era uma mulher

No roteiro inicial da série, o personagem de Luke Danes era uma mulher. Mas Amy Sherman-Palladino acreditava que o papel deveria ser ocupado por um homem. Assim, Scott Patterson foi escolhido.

Rory e Jess na vida real

Fora das câmeras, os atores que interpretavam Rory e Jess namoraram por um tempo. O casal da telinha também formou um casal na vida real durante quatro anos.

60 empregadas domésticas

A mãe de Lorelai, Emily, não conseguia manter uma empregada doméstica durante uma semana. Ao longo da série, foram 60.

Dublês

Lauren Graham, que interpretava Lorelai, tinha uma dublê para algumas cenas do famoso “jantar de sexta-feira à noite”. Isso porque o uso da dublê acelerava o processo de gravação.

Essas são algumas das curiosidades sobre Gilmore Girls. Foi muitos anos de série no ar e, com isso, muitas especulações e comentários sobre os bastidores.

Como está o elenco de Gilmore Girls hoje

Mas como o elenco dessa série que marcou nossas vidas está hoje? Confira como Rory e companhia estão profissionalmente atualmente.

Alexis Bledel, a Rory

Atualmente, Alexis está na série The Handmaid’s Tale, da Hulu. Ela já garantiu um prêmio Emmy pela série.

Lauren Graham, a Lorelai

Nossa querida Lorelai, atualmente, está no musical Zoey’s Extraordinary Playlist. Ela não teve grandes papeis após a série Gilmore Girls.

Milo Ventimiglia

O ator que interpretou o namorado rebelde de Rory, o Jess, atualmente interpreta o personagem principal de uma das séries mais premiadas, This is Us.

Liza Weil, a Paris

Liza, a nossa Paris Geller, também está brilhando nas telinhas. Ela interpreta Bonnie na série de Shonda Rhimes, How To Get Away With Murder. Ao lado de grandes nomes, como Viola Davis, ela está impecável.

Matt Czuchry

O ator que interpretava Logan, o último namorado de Rory, teve papeis importantes em algumas produções, como The Good Wife e, atualmente, está na série The Resident.

Assim estão os principais personagens de Gilmore Girls no dia de hoje. Muitos fizeram sucesso, outros nem tanto. Mas todos deixaram muitas saudades.

Gostou de Gilmore Girls? Aproveite para assistir outras séries na Netflix, como Emily em Paris.