O figurino de O Gambito da Rainha é um dos motivos pelos quais a série se tornou tão querida e apaixonante. Afinal, os looks são incríveis e inspiradores.

Mas, o figurino da série também traz diversas curiosidades por trás da escolha das peças e dos momentos nos quais cada uma delas aparece na série. Assim, a produção da série traz detalhes impecáveis para que você prenda a sua atenção, como a fotografia, cores, figurino e mais.

Conheça as curiosidades sobre o figurino Gambito da Rainha e apaixone-se de vez pelos looks escolhidos pela produção para nossa amada Beth Harmon.

Curiosidades sobre o figurino Gambito da Rainha

A escolha do figuro de O Gambito da Rainha não foi de forma aleatória, mas, sim, de acordo com a evolução da personagem na série e outros detalhes. Conheça as curiosidades sobre o figurino:

Inspirado em Audrey Hepburn

Para começar, uma curiosidade bem interessante é que os looks de Elizabeth Harmon têm forte inspiração em Audrey Hepburn. Você pode notar esse estilo com cortes impecáveis e uma modelagem que se adapta exatamente ao corpo.

Peças básicas, conjuntos, listras e xadrez: são peças incríveis que você vai encontrar ao assistir à série O Gambito da Rainha.

A escolha da cor do cabelo

O figurino de O Gambito da Rainha não é apenas sobre a escolha das roupas, mas inclui também maquiagem, cabelos e acessórios. E a escolha do cabelo ruivo para Beth foi uma escolha do maquiador da série.

E não foi por acaso. Daniel Parker sugeriu que a protagonista fosse ruiva para chamar atenção por onde passa. Assim, Beth seria percebida de forma rápida e fácil.

Apesar de Beth Harmon ter cabelos castanhos no livro, na série, o visual da personagem ficou mais chamativo com o cabelo ruivo.

O figurino para os campeonatos

O figurino Gambito da Rainha para a participação de Beth nos torneios representava como ela precisava se impôr nessa situação. Dessa forma, a escolha para esses momentos era crucial para nossa experiência como espectador.

Não era possível apostar em estampas ou cores alegres para derrotar os seus adversários. Beth Harmon vestia-se para aumentar sua credibilidade como uma jogadora profissional.

As inspirações de Beth Harmon

A protagonista, ao longo da série, inspira-se em outras mulheres e modelos para os seus looks. Inicialmente, ela inspira-se nas outras crianças do orfanato.

Posteriormente, Beth inspira-se nas outras meninas do colégio. Durante toda a série, você pode ver Elizabeth admirando manequins e logo, usando as mesmas roupas que ela admirou.

A evolução do figurino O Gambito da Rainha

O estilo de Beth representa mais do que estar na moda. A constante evolução da personagem está presente também em seu figurino.

Assim, o estilo da protagonista evolui de acordo com o seu processo de autoconhecimento. Ela sempre está alavancando sua carreira e com isso, ela vai evoluindo no seu estilo, nunca usando roupas repetitivas.

Peças xadrez

Para demonstrar a paixão de Beth por xadrez, o figurino da personagem conta com diversas peças com estampa xadrez. As estampas quadriculadas, então, fazem parte do estilo da enxadrista.

O estilo de Benny Watts

Uma curiosidade é que o estilo do personagem Benny Watts, com o qual Beth tem um lance rápido, mas intenso, tem inspiração no estilo de música e arte da época.

Figurino Gambito da Rainha homenageia Pierre Cardin

Elizabeth Harmon usou um vestido incrível no campeonato de Paris e a peça é uma homenagem para Pierre Cardin, um visionário da moda que desenhou o futuro com seu design.

O look do campeonato de Moscou

Ao participar do campeonato de Moscou, o vestido de Beth é da mesma cor do vestido que ela usou no dia do acidente no qual ela perdeu sua mãe.

A equipe da série afirma que a escolha da cor representa a sensação de casa, já que o vestido que ela usava na infância foi feito por sua mãe. Então, a cor remete ao seu passado, como se sua vitória fosse mais do ganhar um campeonato de xadrez.

Dessa forma, o figurino de O Gambito da Rainha é elaborado de uma forma muito especial, onde os personagens ganham um destaque pelas suas roupas e suas personalidades são bem expostas ao longo da série também através do estilo

Assim como outros pontos da série, o figurino é um detalhe especial da produção e faz com que a série seja ainda mais incrível. Aproveite para conhecer mais sobre a série aqui e inspirar-se no estilo de Elizabeth Harmon.