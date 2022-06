Juma trai Joventino com Zé Lucas na novela Pantanal?

Um dos casais mais amados da novela, os personagens de Alanis Guillen e Jesuíta Barbosa tem passado por uma crise no relacionamento nos capítulos mais recentes do remake. A dupla é muito diferente e está acostumada com vidas distintas. Além disso, a filha de Maria Marruá não perdoará uma atitude do namorado que acabará com a confiança entre eles. Juma trai Joventino durante este momento de crise? José Lucas tentará cada vez mais se aproximar da moça para deixá-la confusa sobre seus sentimentos.

Juma trai Joventino em Pantanal?

Afinal, Juma trai Joventino? Juma não trai Joventino com Zé Lucas ou qualquer outro personagem na novela Pantanal. Apesar de ficar confusa sobre seus sentimentos em relação ao cunhado durante alguns momentos do folhetim, ela não chega a engatar um romance com ele, muito menos enquanto ainda namora com Jove. A não ser que Bruno Luperi decida criar cenas inéditas para o folhetim de 2022 da Globo, não haverá momentos de romance entre os dois.

No entanto, mesmo que Juma não traia Joventino e não queira nada com Zé Lucas, o primogênito de José Leôncio vai tentar ficar com a jovem a força. Se nada mudar entre a versão de 1990 e o remake, nos próximos capítulos da trama, Zé Lucas tentará abusar de Juma. A jovem lutará contra o cunhado na tapera, mas será imobilizado por ele no chão. O rapaz dirá que quer um beijo da jovem a todo custo, porém, por sorte Juma será salva pelo Velho do Rio.

O momento acontece pouco depois que Juma e Jove reatam o namoro e o caçula de José Leôncio está fora por conta de uma viagem. Depois disso, Zé Lucas não tenta novamente ficar com a moça. Mais tarde na trama, ele se desculpa por suas atitudes e garante a Joventino que nada aconteceu entre ele e Juma.

Nos capítulos previstos para irem ao ar no final do mês de junho – segundo o resumo cedido pela TV Globo – Juma terminará seu romance com Joventino, a jovem não o trai, mas chega a atirar próximo aos pés do namorado para espantá-lo da tapera. E o que Jove fará para irritá-la tanto? O rapaz vai tirar uma fotografia do velho do rio e ainda revelará a imagem para tentar mostrar ao pai.

Como Jove fará tudo isso sem a permissão do velho do rio, Juma ficará furiosa. A moça acusará o namorado de trair a sua confiança e a do guardião, por isso acabará terminando com ele.

Mais tarde, o velho do rio agirá como cupido e convencerá Juma a perdoar Joventino pela traição de sua confiança. A moça então retomará o romance com o amado e os dois finalmente farão sexo pela primeira vez.

Juma trai Joventino? Eles vão ficar juntos no final da trama?

Apesar dos altos e baixos no relacionamento, Joventino e Juma ficam juntos no final da novela. Após Juma perdoar Jove por ter tirado a foto do velho do rio sem permissão, os dois fazem sexo e pouco depois Juma engravida. Enquanto a menina-onça espera pela criança, os dois resolvem se casar.

Em uma cerimônia dupla ao lado de Muda e Tibério, Jove e Juma trocam alianças e selam sua união. Algum tempo depois, Juma dá a luz a uma menina. O nascimento acontece na beira do rio e a garota ganha o nome de Maria Marruá Leôncio.

A relação de Juma e Jove passa por uma grande crise na novela e a jovem chega a dizer que não conhece mais o amado:

Quando acaba a novela Pantanal

Quem aguarda para ver o final feliz de Joventino e Juma, que não trai o amado, é preciso esperar até outubro, mês previsto para o último capítulo do remake de Pantanal ir ao ar. A data do término da novela ainda não foi revelada pela emissora por conta das recentes gravações do folhetim. Para quem não sabe, Pantanal é uma obra aberta, ou seja, ela é gravada enquanto está no ar e por isso pode sofrer alterações que não estavam programas caso o autor decida seguir uma vontade do público, por exemplo, ou caso a TV Globo queira encurtar ou aumentar o tempo do folhetim nas telinhas.

+ Quando termina a novela Pantanal? Spoiler de 5 reviravoltas até lá