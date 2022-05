Filhos de José Leôncio Pantanal 2022: Filó enganou o fazendeiro?

A novela das nove ainda promete uma reviravolta sobre os filhos de José Leôncio em Pantanal 2022. O público acompanhou o nascimento de Jove (Jesuíta Barbosa), a revelação de Filó (Dira Paes) sobre a paternidade de Tadeu (José Loreto) e a chegada de José Lucas (Irandhir Santos). Na reta final, o fazendeiro descobrirá que um dos seus três rapazes não é seu filho biológico.

Quantos filhos José Leôncio tem em Pantanal 2022?

José Leôncio tem dois filhos, Jove e José Lucas de Nada. Será revelado para o público que Filó mentiu sobre a identidade do pai de Tadeu e ele não é filho biológico do protagonista.

No começo da novela, foi mostrado que José Leôncio se relacionou com Filó uma vez enquanto esteve na currutela na qual ela trabalhava. A mulher se apaixona pelo fazendeiro e tempos depois aparece grávida em suas terras. Zé acolhe a ex-prostituta e lhe dá emprego, moradia e proteção.

Tadeu nasce na fazenda e o próprio Zé quem faz o parto da criança. O protagonista se torna padrinho do garoto, que se apega muito a ele.

Depois que Madeleine (Karine Teles) leva Jove embora do Pantanal, Filó decide revelar que Zé é o pai da criança. No entanto, ele continua tratando o garoto como se fosse apenas seu afilhado – é somente na segunda fase, quando Tadeu já está adulo, que Zé assume ser pai do peão na frente de todos.

No entanto, na reta final da novela, Filó irá revelar que Tadeu não é filho legítimo de José Leôncio. Para sua surpresa, ele dirá que já sabia.

“Eu cuido do Tadeu desde de ‘pititico’…”, diz o protagonista. “Mas porque… você sabendo de tudo todos esses anos nunca me falou nada?”, questiona Filó. “No fundo eu queria mesmo que ele fosse meu filho”, responderá o fazendeiro. “Você é o único pai que ele teve… O que me preocupa é o jeito que às vezes você fala com ele… Morro de medo que meu Tadeuzinho descubra que você não é o pai dele”, dirá

Tadeu ouvirá a conversa e ficará arrasado. Ele sai sem destino pelo Pantanal, até que encontra o Velho do Rio (Osmar Prado), que lhe acolhe e diz que Zé Leôncio será será seu pai, independente do laço sanguíneo.

José Lucas de Nada é filho de Zé?

José Lucas de Nada é filho da prostituta Generosa (Giovana Cordeiro), com quem José Leôncio perde a virgindade ainda na adolescência. O protagonista e a mulher nunca mais se viram, e ele não sabe que ela engravidou.

É apenas quando o homem já está adulto que dona Jacutinga (Gláucia Rodrigues), sua avó de criação, revela a identidade do pai de José Lucas. O personagem acaba indo parar na fazenda de José Leôncio após ter seu caminhão roubado.

Quando vê o rapaz pela primeira vez, Zé Leôncio passa mal devido a tamanha semelhança entre ele e seu pai Joventino – Irandhir Santos é o ator que interpreta os dois personagens.

José Lucas já apareceu na novela. As cenas do assalto ao caminhão e o encontro com o fazendeiro vão ao ar nos próximos dias.

