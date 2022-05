José Lucas de Nada em Pantanal 1990: quem foi o filho de José Leôncio?

José Lucas de Nada em Pantanal 1990 era o filho perdido de José Leôncio (Marcos Palmeira). O personagem está no remake em exibição na Globo, agora interpretado por Irandhir Santos, mesmo ator que viveu Joventino na primeira fase. Há 32 anos, Paulo Gorgulho também interpretou dois papéis no folhetim.

Quem foi José Lucas de Nada em Pantanal 1990?

Paulo Gorgulho foi quem interpretou José Lucas de Nada em Pantanal 1990. O ator não só viveu o filho de Generosa (Giovana Cordeiro), como também ficou a cargo de ser José Leôncio jovem na primeira fase da novela. O ator fez uma participação especial no remake deste ano como o peão Ceci.

Pantanal foi um das primeiras novelas de Gorgulho. Anteriormente, ele havia feito pequenas aparições em Carmem (1987) e Kananga do Japão (1989), ambas da TV Manchete.

José Lucas de Nada é filho da prostituta Generosa, com quem José Leôncio perde a virgindade ainda na adolescência. O protagonista e a mulher nunca mais se viram, e ele não sabe que ela engravidou.

Generosa batiza o personagem com o sobrenome “de Nada” não por desprezá-lo, mas por não saber a identidade do pai da criança. É somente quando José Lucas está adulto que dona Jacutinga (Gláucia Rodrigues), sua avó de criação, fala sobre a identidade do pai do rapaz.

O rapaz acaba indo parar na fazenda de José Leôncio após ter seu caminhão roubado e choca a todos por se parecer muito com o seu pai e avô Joventino.

José Lucas em 2022

Em 2022 o papel fica com Irandhir Santos – o ator também interpretou Joventino, pai de José Leôncio, na primeira fase da trama. O personagem entrou na novela no capítulo do último sábado, 13 de maio. Nos próximos episódios, será revelado que o rapaz é primogênito de José Leôncio.

O personagem permanecerá na região do Pantanal pois terá um papel importante na história. Depois que o romance entre Irma (Camila Morgado) e Trindade (Gabriel Sater) chegar ao fim, ele se envolverá com a ruiva e os dois vão ficar juntos no final da novela.

“É uma grande história de aventura, redenção, de uma fraternidade entre pai e filho que são, para mim, os grandes ganchos dessa trama”, disse o ator em entrevista ao Gshow.

O ator revelou que assistiu a versão original da novela quando recebeu o convite, mas que não conheceu a região do Pantanal. “Deu vontade de entrar nessa história, de pertencer a essa história desde aquele momento. Ficou muito marcado isso para mim. Agora, 30 anos depois, ir para o Pantanal, pisar e olhar, tem uma sensação de ‘eu já estive aqui'”, explica.

Apesar de ser conhecido por dezenas de trabalhos no cinema, Irandhir já havia atuado em novelas antes. Ele esteve em Amor de Mãe (2019), Velho Chico (2016) e Meu Pedacinho de Chão (2014), além dos seriados Amores Roubados (2014) e Onde Nascem os Fortes (2018), todos da Rede Globo.

Na primeira vez que José Leôncio der de cara com o filho perdido, ele irá passar mal com tamanha semelhança entre o rapaz e seu pai Joventino.

