Novela Pantanal hoje começa mais cedo por futebol; veja horário de quarta-feira (5/10)

É reta final da novela Pantanal, mas hoje, quarta-feira, o capítulo será menor devido ao jogo de futebol que a TV Globo irá transmitir. O capítulo também será menor que o habitual e totalizará apenas 45 minutos no ar.Na trama, Zaquieu será ameaçado por Renato, que busca vingar a morte do pai. Enquanto isso, Zé Leôncio vai finalmente partir em comitiva ao lado dos filhos.

Que horas começa a novela Pantanal hoje, quarta-feira?

Às 20h35 é que horas começa a novela Pantanal hoje, quarta-feira (5), segundo o cronograma oficial da Rede Globo – disponível para consulta online. A atração terá início depois do Jornal Nacional e ficará até às 21h20 no ar.

A partir deste horário, o que entra na programação é um jogo de futebol. Ainda segundo a emissora, a exibição em São Paulo será de Santos e Atlético-MG na Série A do Campeonato Brasileiro.

No Rio de Janeiro, Brasília e no Nordeste, será exibido a partida entre Flamengo e Internacional, também pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Já em Minas Gerais, o jogo exibido após que horas começa a novela Pantanal hoje será Cruzeiro x Ituano pela Série B do Campeonato Brasileiro. Caso você seja de outras regiões, confira na sua programação local qual partida irá ao ar a partir das 21h20.

Depois, o cronograma do canal exibe o Segue o Jogo, das 23h30 às 23h45. A noite de quarta-feira será finalizada pelo programa Que História É Essa Porchat, que ficará no ar até às 00h30.

O que vai acontecer no capítulo de hoje de Pantanal.

No capítulo desta quarta-feira, que às 20h35 é que horas começa a novela Pantanal, o folhetim trará Jove dizendo para Zaquieu que é difícil acreditar que ele tenha matado Tenório.

Marcelo e Renato irão brigar. Ari contará aos filhos de José Leôncio que o médico está atrás do fazendeiro para fazer exames e Juma descobre que Muda está grávida.

José Leôncio pedirá a Tadeu que limpe a sela de prata para entregar ao dono. Zaquieu ficará arrasado ao saber por Tibério que não acompanhará a comitiva. Em seguida, José Leôncio partirá com a comitiva montado no cavalo com a sela que era do pai.

Renato vai ameaçar Zaquieu com uma arma, mas será rendido por Juma. Eugênio avisará Irma que está confiando sua chalana para José Leôncio e o rei do gado avisará aos filhos que eles vão disputar a sela do avô em uma raia.

Zaquieu contará para Zuleica e os filhos sobre os crimes que Tenório cometeu. José Leôncio ficará surpreso ao ver Tadeu parado, enquanto os outros dois filhos estão a galope pela pela disputa da sela do avô.

*A TV Globo não publicou o resumo da última semana de Pantanal em seu site oficial, o Gshow, mas o cedeu para o Notícias da TV.

Horários dos últimos capítulos

Nos próximos dias, o público irá conferir os últimos capítulos de Pantanal. A novela será finalizada no dia 7 de outubro, sexta-feira, quando exibirá seu capítulo final inédito. Este último episódio será reprisado no sábado (8). Quem perder as duas transmissões do final do folhetim, só poderá conferir o desfecho no catálogo da Globoplay.

A partir de segunda-feira, dia 10 de outubro, a faixa das 21h será ocupada pela novela Travessia. Escrita por Gloria Perez, ela mostrará a jovem Brisa, mulher que é vítima de uma fake news e é confundida com uma sequestradora de bebês. Ela começa a ser perseguida e precisa lutar para retomar sua vida.

Que horas começa a novela Pantanal hoje e nos próximos dias:

Quarta-feira (5/10): 20h35

Quinta-feira (6/10): 21h30

Sexta-feira (7/10): 21h50

Sábado (8/10): 21h50

