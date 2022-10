Que horas começa a novela Pantanal hoje; último capítulo 2022

Após sete meses de sucesso, a novela das 9 vai chegar ao fim, então fique atento com que horas começa a novela Pantanal hoje, último capítulo do remake de 2022. A programação da Globo indica que o episódio terá quase 2 horas de duração.

Que horas começa a novela Pantanal hoje

Nesta sexta-feira, 7 de outubro, a novela Pantanal vai começar às 21 horas e 30 minutos do horário de Brasília e deve acabar às 23h20.

No último capítulo, Zé Leôncio finalmente enxergará o Velho do Rio no retrato tirado pelo filho. O fazendeiro ficará feliz ao rever o pai, mas em seguida morrerá. O homem será encontrado por Filó, que havia se casado há pouco com o grande amor da vida.

Aliás, antes da despedida do personagem de Marcos Palmeiras, a família Leôncio terá vivido momentos felizes com o casamento de Irma e Zé Lucas, Guta e Renato, Filó e Zé, e Tadeu com Zefa.

O peão terá ficado desolado ao descobrir que não é filho de sangue do fazendeiro, mas ganhará a sonhada sela de prata que era do avô e entenderá que sempre foi um Leôncio.

A novela terminará resgatando atores que participaram da primeira versão da novela, como Sérgio Reis.

A trama deve chegar ao fim com uma passagem no tempo, onde a filha de Juma e Jove já está crescida e brinca com o primo, filho de Irma. Á essa altura, Zé Lucas terá virado político.

Por fim, a novela Pantanal deve encerrar mostrando que Zé Leôncio partiu para se tornar o novo Velho do Rio, e assim continuar cuidando da natureza pantaneira.

Como assistir Pantanal online

Para assistir a novela Pantanal online, ao vivo e de graça, é necessário ter um cadastro na Globoplay. O site permite que os usuários assistam a programação ao vivo da emissora sem pagar nada por isso, no entanto, a liberação é apenas para quem já tem cadastro.

O processo para criar sua conta é simples, você informará alguns dados e pouco depois receberá uma confirmação por e-mail.O passo a passo é o seguinte: acesse a Globoplay (https://globoplay.globo.com/), clique em “entrar” na lateral superior direita do site, em seguida vá em “cadastre-se”. Agora escreva seu nome completo, e-mail, gênero, data de nascimento, cidade, estado e país em que mora.

Crie uma senha, selecione as caixinhas “sou humano” da verificação de robôs e “li e concordo com os termos de uso” e por último aperte o botão “cadastrar”.

