Filme da Sessão da Tarde hoje vai ter Ratatouille na Globo (17/8)

A Sessão da Tarde hoje, quarta-feira, 16 de agosto de 2022, vai trazer a animação da Pixar Ratatouille. O filme vencedor do Oscar de Melhor Animação em 2008 e conta a história de um ratinho parisiense que sonha em ser chef de cozinha. Tudo muda em sua vida quando ele conhece o jovem Linguini.

O filme começa às 15h30 nas telinhas da Globo, depois da exibição da reprise de O Cravo e a Rosa. A duração original total de Ratatouille é de 1 hora e 51 minutos.

Qual o filme da Sessão da Tarde hoje, quarta-feira, 17 de agosto?

O filme da Sessão da Tarde hoje traz a animação Ratatouille, que foi lançado no Brasil em julho de 2007. Uma das obras mais famosas da Pixar Animation Studios e ganhadora de diversos prêmios, como o aclamado Oscar, a produção traz dois protagonistas, o ratinho Remy e o humano Alfredo Linguini.

Remy é um rato sonhador. Apaixonado pela gastronomia, ele deseja se tornar um chef de cozinha de verdade e se inspira nas lições do renomado chef Auguste Gusteau, que diz todo mundo pode ser um cozinheiro. Porém, Remy não passa de um ratinho e quando chega perto de qualquer cozinha, ele é expulso pelos humanos.

Tudo muda para ele quando o destino coloca em seu caminho Linguini. O rapaz atrapalhado trabalhava como ajudante no restaurante que era de Gusteau e por conta de uma confusão envolvendo Remy, o jovem acaba sendo confundido com uma pessoa que realmente sabe cozinhar.

Os dois então decidem manter a farsa, com Linguini levando os créditos pelos pratos orquestrados por Remy. Contudo, a parceria da dupla fica em perigo por causa Skinner, um ambicioso e mau-caráter chef.

Assista o trailer do filme da Sessão da Tarde hoje, Ratatouille:

Quem dublou Ratatouille foi ator brasileiro

A estreia de Ratatouille no Brasil, em julho de 2007, marcou o primeiro trabalho do ator Thiago Fragoso como dublador. Ele dá voz ao personagem Linguini na trama, o amigo ruivo do ratinho Remy.

Segundo matéria do O Globo na época, o convite para o projeto aconteceu por conta do sucesso que o ator estava fazendo em O Profeta. O folhetim de Ivani Ribeiro fez barulho nas telinhas entre outubro de 2010 e maio de 2007 e acabou rendendo o primeiro trabalho de voz de Fragoso.

O ator já havia confessado em entrevista para a revista Crescer na época que tinha o sonho de dublar um desenho da Disney e por isso abraçou a oportunidade. Samara Felippo, que também estava em O Profeta, também foi chamada para dublar Ratatouille e deu voz para a personagem Colette, par romântico de Linguini.

Alguns anos mais tarde, em 2012, Thiago Fragoso dublou mais uma animação, A Origem Dos Guardiões. Na produção da DreamWorks Animation, ele emprestou sua voz para o personagem Jack Frost.

