Sessão da Tarde desta semana: filmes de 15 a 19 de agosto

A Sessão da Tarde desta semana de 15 a 19 de agosto de 2022 está cheia de novidades e vai começar com o filme de fantasia O Sétimo Filho, baseado na série literária As Aventuras do Caça-feitiço. Depois, a semana seguirá com opções para vários gostos, incluindo comédias, animação e drama. Confira a programação da semana e já deixe anotado na agenda. Os filmes são exibidos a partir das 15h30, depois da edição especial de O Cravo e a Rosa.

Segunda-feira, 15 de agosto – Sessão da Tarde desta semana exibe O Sétimo Filho

O filme que abre a Sessão da Tarde desta semana é O Sétimo Filho, estrelado por Ben Barnes e Jeff Bridges. O longa é uma adaptação literária e começa a história mostrando John Gregory, ele é filho do sétimo filho de um sétimo filho e não é mais um jovem. Ele usa seus poderes para manter uma cidade do século XVIII longe de espíritos ruins, mas precisa que alguém fique em seu lugar.

Depois de fracassar em tentativas de encontrar um sucessor, ele deposita suas últimas esperanças em um jovem filho de fazendeiro, Thomas Ward. E logo de cara, o rapaz tem um grande desafio pela frente, enfrentar a temida mãe Malkin, uma poderosa e terrível bruxa que escapou de seu confinamento.

Título Original: The Seventh Son

Direção: Sergey Bodrov

Elenco: Ben Barne, Jeff Bridges, Julianne Moore, Alicia Vikander

Nacionalidade: Americana, Canadense, Chinesa e Inglesa

Horário: 15h30

+ Criança Esperança às 22h35: nesta segunda-feira, não acontecerá a exibição da Tela Quente. No lugar, o que vai passar depois de Pantanal é o Criança Esperança, campanha para reunir fundos que sejam destinados a caridade. Durante a exibição, há a presença de famosos, apresentações culturais, entre outras atrações. A edição de 2022 conta com a direção artística de Antonia Prado, direção executiva de Rafael Dragaud e direção de gênero de Mariano Boni.

Assista o trailer do filme que abre a Sessão da Tarde desta semana:

Terça-feira, 16 de agosto – Quase Lendas

Misturando música, drama e comédia, o filme da terça-feira é Quase Lendas, produção dos nossos vizinhos argentinos. Na trama, Axel é um homem espanhol peculiar que certo dia decide correr atrás de seus ex-sócios em Buenos Aires, na Argentina. Os três formaram um grupo musical 25 anos antes e estavam prestes a se tornar famosos. Porém, uma mudança no destino da banda fez com que eles não chegassem ao estrelato.

Título Original: Casi Leyendas

Elenco: Claudia Fontán, Diego Peretti, Diego Torres, Florencia Bertotti, Juarez Leandro, Santiago Segura

Direção: Gabriel Nesci

Nacionalidade: Argentina

Horário: 15h30

Veja do filme de terça-feira da Sessão da Tarde desta semana:

Quarta-feira, 17 de agosto tem Ratatouille na Sessão da Tarde desta semana

Vencedor do Oscar de Melhor Animação de 2008, Ratatouille é o filme que vai passar na quarta-feira da Sessão da Tarde desta semana. A história segue dois personagens principais, o ratinho Remy, que tem o sonho de trabalhar com a gastronomia, e Alfredo Linguini, que não sabe ser filho de um renomado chef de cozinha que já faleceu.

O destino da dupla acaba se esbarrando e Remy passa a ajuda Linguini na cozinha, já que os talentos do rapaz parecem ser limitados. Enquanto isso, eles precisam esconder a parceria e desviar das maldades do chef Skinner.

Título Original: Ratatouille

Elenco de dubladores: Philippe Maia, Thiago Fragoso, Samara Felippo, Márcio Simões, Carlos Gesteira, Carlos Alberto, José Santa Cruz, Lauro Fabiano, Hamilton Ricardo, Cláudio Galvan, Mauro Ramos, Pádua Moreira, Garcia Júnior

Direção: Brad Bird

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30

+Pantanal às 20h35: a novela começará mais cedo por causa da exibição de uma partida de futebol e terá um capítulo de apenas 45 minutos no total.

+Futebol às 21h20: exibição da partida entre os times Corinthians x Atlético-GO nas quartas de final da Copa do Brasil.



+Segue o Jogo às 23h30: com a apresentação de Lucas Gutierrez e comentários de Paulo Nunes, o programa aborda análises, desempenho, entre outras questões importantes pós jogo.

Assista ao trailer:

+Filmes infantis: 35 clássicos que toda criança precisa ver

Quinta-feira, 18 de agosto – A Vingança Das Damas De Honra

No filme de quinta-feira, A Vingança das Damas de Honra, a história segue três mulhers, Abigail, Parker e Rachel, que são melhores amigas. Quando retornarm de uma viagem, Abigail e Parker descobrem que Rachel será madrinha de casamento de Tony e Caitlyn. Tony é ex-namorado de Rachel e Caitlyn foi a responsável pelo término da dupla.

Com o objetivo de fazerem justiça pela amiga, Parker e Abigail convencem a noiva Caitlyn as convidarem também para o posto de madrinhas. Porém, o que elas planejam é acabar com a cerimônia.

Título Original: Revenge of the Bridesmaids

Elenco: Raven-Symone, Joanna Garcia, Beth Broderick, David Clayton Rogers, Virginia Williams, Chryssie Whitehead

Direção: James Hayman

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30

Sexta-feira, 19 de agosto – Simplesmente Complicado

Com Meryl Streep e Alec Baldwin no elenco, o filme que fecha a Sessão da Tarde desta semana é Simplesmente Complicado. O longa mostra Jane e Jake, um casal que está separado há cerca de uma década e mantém uma relação amigável de convivência, já que eles tem três filhos adultos que os obrigam a interagir de vez em quando.

No entanto, quando Jane e Jake vão para a formatura de um de seus filhos, a relação dos dois passa a ser complicada. Jake está recém-casado com uma nova mulher e Jane conheceu um novo cara, Adam, que parece ser ótimo para ela. Porém, as faíscas entre Jane e Jake começam a acontecer e os dois dão início a um caso.

Título Original: It’s Complicated

Elenco: Meryl Streep, Steve Martin, Alec Baldwin, John Krasinski, Lake Bell, Mary Kay Place, Rita Wilson, Zoe Kazan

Direção: Nancy Meyers

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30

+Globo Repórter às 22h35: o programa reúne reportagens sobre as mais diversas áreas, como cultura, comportamento, ciência, natureza, entre outras. A apresentação é Gloria Maria e Sandra Annenberg.

+Sessão Globoplay às 23h25: a série The Equalizer – A Protetora vai ser exibida depois do Globo Repórter. Na trama, a personagem Robyn McCall (Queen Latifah) é uma ex-agente da CIA determinada e mãe solo que usa suas habilidades para ajudar as pessoas ao redor.

