Mar do Sertão estreia: 6 curiosidades sobre a novela da Globo

Mar do Sertão estreia agora em agosto de 2022 para substituir Além da Ilusão na faixa das 18h e promete trazer uma história divertida, emocionante e recheada de amor. Escrita por Mário Teixeira, a atração vai ser ambientada no sertão nordestino e trará a cidade de Canta Pedra como pano de fundo para a história. O protagonismo ficou com os atores Isadora Cruz, Sérgio Guizé e Renato Gões, que vão viver um triângulo amoroso.

Mar do Sertão estreia quando?

Mar do Sertão estreia na próxima semana, dia 22 de agosto, segunda-feira. De acordo com o Notícias da TV, o folhetim terá 166 capítulos no total. Sendo assim, a previsão é que a atração fique nas telinhas até março de 2023, época em que será substituída por Amor Perfeito, de Duca Rachid e Julio Fischer.

A história central de Mar do Sertão será o triângulo amoroso entre Zé Paulino (Sérgio Guizé), Candoca (Isadora Cruz) e Tertulinho (Renato Góes). No começo da trama, Candoca e Zé serão noivos. Tertulinho retornará para Canta Pedra depois de um período na cidade grande e correrá atrás de Candoca.

As atitudes de Tertulinho – que é filho do coronel Tertúlio – deixarão Zé Paulino enciumado e enfurecido. O personagem de Guizé vai achar que a amada dá bola para o mulherengo e vai ameaçar o filho do coronel. Pouco antes do aguardado casamento entre Candoca e Zé Paulino, o rapaz receberá uma tarefa do patrão, que é ninguém mais ninguém menos que o pai de seu rival, o coronel Tertúlio.

Essa missão será fora da cidade de Canta Pedra e Zé Paulino partirá antes de selar a união com Candoca. Porém, o personagem acaba sofrendo um acidente e é dado como morto. Candoca sofre a perda do amado e acaba se aproximando de Tertulinho, que a ajuda durante o momento de luto.

Dez anos se passam e quem retorna para a cidade de Canta Pedra é Zé Paulino, que busca por justiça. Neste ponto da história, Candoca já está com outro, Tertulinho, e fica dividida em continuar sua vida ou largar tudo para se entregar novamente para Zé Paulino.

Onde foi gravada a novela das 6?

O folhetim tem cenas em três estados diferentes, Alagoas, Pernambuco e Rio de Janeiro. Nas regiões do nordeste, foram realizadas cenas externas para a composição dos cenários do folhetim.

Os atores e a equipe técnica da novela viajaram durante duas semanas para as gravações externas e pisaram no Vale do Catimbau (PE) e na cidade de Piranhas (AL). O rio São Francisco também aparece em alguns momentos da obra de Mário Teixeira.

Além desses espaços, as cenas internas e algumas com cenários recriados foram filmadas nos estúdios da Globo, no Rio de Janeiro. Mar do Sertão é um obra aberta, ou seja, não está pronta e por isso continua sendo gravada. A previsão é que as filmagens só terminem no começo de 2023.

Ambientado no sertão, folhetim tem leva de atores nordestinos

Uma crítica que atingiu algumas obras do passado da emissora foi que personagens nordestinos e de regiões como do norte ou centro-oeste eram interpretados por atores sudestinos. Para o elenco de Mar do Sertão, foram escolhidos diversos artistas que são de estados do nordeste, como Bahia, Paraíba e Pernambuco.

Os protagonistas Isadora Cruz e Renato Góes são nordestinos. Cruz é natural de João Pessoa, capital da Paraíba, e Góes é de Recife, capital do Pernambuco. Além deles, personagens secundários também contam com intérpretes fora do eixo Rio São Paulo, como: os baianos Felipe Velozo, Érico Brás, Cyria Coentro e os paraibanos Nanego Lira, Quitéria Kelly, Everaldo Pontes, Thardelly Lima e Suzy Lopes.

Papel de Xaviera perdeu duas atrizes

Xaviera é uma mulher ambiciosa que começará a atrama como amante de Tertulinho e depois terá uma mudança de vida na segunda fase do folhetim. Segundo o Notícias da TV, ela terá uma trama de destaque no futuro do folhetim de Mário Teixeira. Ao longo da produção da novela, a personagem contou com substituições no elenco e passou por algumas mãos antes de chegar na atriz Giovana Cordeiro, que ficou com o papel.

Antes de Cordeiro, a atriz Luisa Arraes estava cotada para a personagem. Porém, em março de 2022, foi revelado por Patrícia Kogut, do O Globo, que mudanças foram realizadas nos bastidores da novela e que o papel então passaria para a atriz Jéssica Ellen. No entanto, poucos meses depois, em maio, Jéssica anunciou que estava grávida de seu primeiro filho.

Por conta da gravidez, Jéssica deixou o elenco e a personagem precisou de uma nova substituição. Foi então que Giovana foi chamada e aceitou participar do projeto.

Polêmica nos bastidores da novela da Globo

Allan Fiterman é o atual diretor artístico da novela, mas o famoso foi escolhido para substituir Vinicius Coimbra, que estava a frente do projeto e foi afastado depois de causar polêmica. Ainda no começo de 2022, no mês de fevereiro, enquanto Mar do Sertão dava seus primeiros passos na produção, Vinicius Coimbra foi acusado de racismo.

As denúncias eram sobre atitudes que o diretor teve nos bastidores da novela Nos Tempos do Imperador, que ocupou a faixa das 18h antes de Além da Ilusão. Coimbra foi acusado de fazer comentários inadequados e promover segregação nos sets de filmagem. Depois que o assunto veio a público, a Globo afastou o diretor de Mar do Sertão e colocou Allan Fiterman no lugar.

Para se guiar – Quem é quem no elenco de Mar do Sertão

Isadora Cruz – Vai interpretar a mocinha Candoca;

Sérgio Guizé – Será o valente Zé Paulino, que sofre o acidente e é dado como morto;

Renato Góes – Vai viver o personagem Tertulinho, filho do coronel Tertúlio;

Deborah Bloch – Será a personagem Deodora, mãe de Tertulinho e esposa do coronel Tertúlio;

José de Abreu – É o coronel Tertúlio, pai de Tertulinho, marido de Deodora e patrão de Zé Paulino;

Enrique Diaz – Será Timbó, um sobrevivente da seca que tem um jeito malandro, mas bom coração;

Clarissa Pinheiro – Tereza é esposa de Timbó, eles tiveram 7 filhos, mas só 3 vingaram;

Lucas Galvino – Mirinho é o filho mais velho de Timbó e Tereza

Manuela Guimarães/Sara Vidal – Rosinha é filha de Timbó e Tereza;

Miguel Venerabile – Joca é filho de Timbó e Tereza;

Érico Brás – Interpreta o personagem Cidão, jornalista da cidade de Canta Pedra;

Welder Rodrigues – Vive vilão, o político corrupto Sabá Bodó;

Felipe Velozo – O ator vive Tomás, gerente do bando da cidade de Canta Pedra.

Cyria Coentro – Atriz é mãe de Candoca, a personagem Dodôca;

Giovana Cordeiro – Interpreta Xaviera, que começa a trama como amante de Tertulinho;

Mariana Sena – Personagem é uma das amigas inseparáveis de Candoca, a jovem Lorena;

Theresa Fonseca – Vive a personagem Labibe, outra amiga inseparável de Candoca e filha do comerciante Zahym;

César Ferrario – Comerciante de tapetes, promete a filha para um sheik;

Everaldo Pontes – Interpreta Adamastor, pasto de cabras que salva a vida de Zé Paulino;

Nanego Lira – É o padre Zezo, que criou Lorena;

Suzy Lopes – Cira é uma fofoqueira da cidade de Canta Pedra.

Assista a chamada da novela e confira quem está no elenco da nova novela das 6:

