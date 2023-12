Filme da Sessão de Sábado hoje é Curtindo a Vida Adoidado - 9/12

Hoje, 9 de dezembro, a Sessão de Sábado vai passar na TV Globo o filme Curtindo A Vida Adoidado, clássico dos anos 80 estrelado por Matthew Broderick e dirigido por John Hughes. A exibição começa logo depois do Jornal Hoje.

Que horas começa Sessão de Sábado hoje?

O filme da Sessão da Tarde de hoje vai começar às 14h10 (horário de Brasília) na Globo, de acordo com o cronograma oficial do canal. A exibição total durará 1 hora e 40 minutos e a partir das 15h50 o Caldeirão com Mion assume a programação.

A história de Curtindo a Vida Adoidado mostra um dia cheio de emoções dos adolescentes Ferris Bueller (Broderick), Cameron (Alan Ruck) e Sloane (Mia Sara). Tudo começa porque Ferris finge estar doente para faltar na escola e com isso consegue convencer o amiguinho riquinho e a namorada descolada a partirem com ele para uma aventura pelas cidades de Chicago.

Eles roubam o carro de colecionador do pai de Cameron para completar a peripécia, passam por museus, restaurantes e muito mais. O problema é que o diretor do colégio, Ed Rooney (Jeffrey Jones), conhece bem Ferris e sabe que ele não está doente de verdade, por isso resolve assumir a missão de desmascarar o rapaz por sua mentira e assim prejudicá-lo no último semestre do ano letivo.

Quem também faz parte da vida de Ferris e não gosta nada das rebeldias do rapaz é Jeanie Bueller (Jennifer Grey), a própria irmã dele, que se irrita com o fato que ele sempre consegue se safar de suas mentiras. No entanto, a moça passa por acontecimentos nada esperados nesse dia em que Ferris foge da escola e acaba ganhando um novo rumo de vida.

Como assistir a Sessão de Sábado online

A Sessão de Sábado pode ser facilmente acompanhada diretamente na TV Globo, porém, quem não tem acesso a uma televisão em casa ainda consegue conferir a programação do canal ao vivo, acessando a Globoplay. Para assistir a emissora online não é necessário pagar nada, só criar uma conta gratuita na plataforma streaming.

Para fazer cadastro no site, é necessário acessar a plataforma por um navegador ou baixar o aplicativo da Globoplay em um celular, tablet ou TV Smart. Em seguida, é só clicar em "entrar" e depois em "cadastre-se".

Serão pedidos alguns dados pessoais, como nome completo, data de nascimento, gênero, localização, e-mail e senha que usará no site. Depois que a conta estiver confirmada, é só fazer login e depois clicar na aba "agora na TV" e procurar pela Globo na lista de canais para assistir ao vivo a Sessão de Sábado às 14h10.