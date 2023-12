Onde o filme Curtindo a Vida Adoidado foi filmado?

Clássico dos anos 80, o filme "Curtindo a Vida Adoidado" utilizou diferentes locações na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, lugar pelo qual o cineasta John Hughes, responsável pela obra, tem grande apreço. Confira alguns dos pontos dessa metrópole estadunidense que aparecem no longa.

Locações de Curtindo a Vida Adoidado

O filme Curtindo a Vida Adoidado foi filmado em duas cidades principais: Chicago, Illinois, e Los Angeles, Califórnia, ambas nos Estados Unidos. Alguns dos locais mais icônicos dos lugares em questão foram utilizados para dar vida à comédia.

Um deles é o Instituto de Artes de Chicago. É lá onde se passa a cena em que Cameron Frye (Alan Ruck), fica fascinado pelo quadro "Tarde de Domingo na Ilha de La Grande Jatte", de George Seurat. O museu está localizo no centro da cidade e abriga mais de 260 mil obras de arte, incluindo trabalhos de Claude Monet e Vincent Van Gogh, sendo um maiores institutos de arte dos Estados Unidos, perdendo para o MoMA, em Nova York.

Se lembra da cena em que Ferris Bueller (Matthew Broderick) e seus amigos aparecem no alto de prédio? Pois bem, a cena foi gravada no Sears Tower, o edifício mais alto de Chicago, com 110 andares que correspondem a 527,3m de altura. Outros lugar que também aparece no filme é a bolsa de valores de Chicago, onde Ferris e Cameron fingem ser investidores.

A lista também inclui a Glenbrook North Highschool, onde os personagens estudam, que existe na vida real, e a Dearborn Street, uma parada anual que celebra a cultura alemã, que Ferris assiste da janela de um carro.

Já as casas dos personagens principais estão localizadas em lugares fora de Chicago. A residência onde mora Cameron, o melhor amigo de Ferris, fica em Highland Park, também em Illinois. A arquitetura é bastante peculiar, destacando-se entre outros lares que seguem o modelo tradicional comum nos Estados Unidos, aquele clássico, sem muros, que aparece nos filmes de Hollywood.

A residência onde mora o protagonista Ferris é a única que não está em Chicago. Localizada na cidade de Long Beach, na Califórnia, ao contrário da casa de Cameron, o lar dos Buellers é típico do subúrbio americano.

Onde assistir ao filme?

Curtindo a Vida Adoidado é um filme de comédia adolescente que conta a história de Ferris Bueller, um aluno do ensino médio que decide tirar um dia de folga para aproveitar a vida. No dia em que escolhe matar aula, o protagonista engana seus pais fingindo estar doente e convence sua namorada, Sloane Peterson (Mia Sara), e seu melhor amigo, Cameron Frye, a se juntarem a ele em um passeio até Chicago, usando a Ferrari do pai do colega. Os três amigos então curtem o dia na metrópole, vivendo várias aventuras nos lugares mais icônicos da cidade.

O longa-metragem já se tornou um clássico e é exibido com frequência na "Sessão da Tarde", da Rede Globo. Curtindo a Vida Adoidado também está disponível nos streamings Globoplay, Telecine, Now, Apple TV e Prime Video. Em todos eles, é necessário ter um dos planos pagos para ter acesso ao título.

Também é possível comprar ou alugar o filme por um determinado período de tempo no Google Play, iTunes, YouTube e Looke. Os preços variam em cada plataforma.

